Популярные советские актрисы на обложках журнала "Советский экран"

Одним из самых популярных журналов в нашей стране был "Советский экран".

В нём можно было почитать об отечественных и иностранных новинках киноэкрана, статьи об истории кинематографа, кинокритику. Ну и конечно же в нём были фотографии популярных актёров и актрис.

Некоторые даже выписывали или покупали эти журналы исключительно из за этих фотографий. Их вырезали из журнала в коллекции, наклеивали на стены в комнатах. В подборке журналы 1980- х. годов.

1. 0

2. 0 Анастасия Вертинская. Фото Валерия Плотникова

×

3. 0 Александра Яковлева с детьми Кондратом и Лизой. Фото Николая Гнисюка

4. 0 Вера Алентова. Фото Н. Гнисюка

5. 0 Вера Глаголева в период съёмок фильма "Без солнца" Фото Николая Гнисюка

6. 0 Елена Проклова. Фото Н. Гнисюка

7. 0 Елена Сафонова. Фото Николая Гнисюка

8. 0 Елена Соловей. Фото Н. Гнисюка

9. 0 Елена Яковлева. Фото Галины Коревых

10. 0 Жанна Прохоренко. Фото Н. Гнисюка

11. 0 Ирина Мирошниченко. Фото Николая Гнисюка

12. 0 Ирина Скобцева. Фото Николая Гнисюка

13. 0 Лариса Гузеева. Фото Галины Коревых

14. 0 Лариса Удовиченко. Фото Николая Гнисюка

15. 0 Любовь Полищук. Фото Николая Гнисюка

16. 0 Марина Зудина. Фото Николая Гнисюка

17. 0 Марина Неелова. Фото Николая Гнисюка

18. 0 Наталия Белохвостикова в роли Теодоры в фильме "Только в цирке". Фото Николая Гнисюка

19. 0 Наталья Андрейченко. Фото Николая Гнисюка

20. 0 Наталья Бондарчук. Фото Н. Гнисюка

21. 0 Наталья Гундарева. Фото Николая Гнисюка

22. 0 Нина Русланова. Фото Николая Гнисюка

23. 0 Ольга Машная. Фото Мехака Мовсисяна

24. 0 Ольга Остроумова. Фото Николая Гнисюка

25. 0 Делегат XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, актриса Светлана Аманова

26. 0 Татьяна Васильева. Фото Николая Гнисюка