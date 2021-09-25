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Популярные советские актрисы на обложках журнала "Советский экран"

Популярные советские актрисы на обложках журнала "Советский экран" (28 фото)

Автор:
25 сентября 2021 22:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актёры   история   кино   люди   страна   фотографии   
382
28
Одним из самых популярных журналов в нашей стране был "Советский экран".
В нём можно было почитать об отечественных и иностранных новинках киноэкрана, статьи об истории кинематографа, кинокритику. Ну и конечно же в нём были фотографии популярных актёров и актрис.
Некоторые даже выписывали или покупали эти журналы исключительно из за этих фотографий. Их вырезали из журнала в коллекции, наклеивали на стены в комнатах. В подборке журналы 1980- х. годов.
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Метки: СССР   актёры   история   кино   люди   страна   фотографии   
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Татьяна Юсова 3 часа назад
И никакого фотошопа! Хороший грим и искусство фотографа.
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