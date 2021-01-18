Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание

Космическая корпорация Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, провела 14-е подряд успешное испытание своего космического корабля New Shepard. По словам Безоса, если следующее, 15-е испытание окажется удачным, New Shepard уже через несколько месяцев начнет возить на орбиту космических туристов.
Космический корабль New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin успешно прошел 14-й раунд испытаний, поднявшись в космос на 100 километров с манекеном по имени Люк Скайуокер на борту. Манекен в рост человека был усажен в одно из кресел для членов экипажа в рамках проверки готовности корабля к выходу на орбиту с людьми на борту. В ходе запуска космический аппарат поднялся на высоту около 100 километров, специалисты протестировали технические обновления капсулы, включая новые приборные панели и системы связи.
По окончании испытаний Джефф Безос планирует организоватьдоставку космических туристов в космос на аппарате New Shepard по цене $200 000 (15 миллионов рублей) за место. Нынешний запуск стал одним из последних испытаний перед стартом программы. 15-й запуск Безос планирует провеси через 6 недель, а через несколько месяцев в космос отправится экипаж, укопмлектованный людьми.
На сегодня дидером в направлении разработки транспортных средств для космического туризма остается компания SpaceX Иолна Маска, однако Blue Origin Джеффа Безоса не слишком ей уступает, к тому же с октября она занимает позицию лидера в области повторного использования ракетной техники.
В рамках нынешней миссии Blue Origin провела тестирование финальных изменений в конфигурации космической капсулы. П сообщению компании, перед следующим запуском и дальнейшими стартами с людьми на борту изменений в конструкцию вносить не планируется.
14-й испытательный полет New Shepard прошел успешно. В ходе 15-го старта через полтора месяца компания намерена проверить системы посадки и высадки экипажа.Кроме того, насколько стало известно, сейчас идет доработка программного обеспечения, которое планируется использовать для полетов. Ее планируется завершить в марте-апреле.
В ходе полета ракета без помех вышла на расчетную тракеторию, на высоте около 100 километров от нее отделилась капсула и продолжила движение по орбите. Ракета опустилась на Землю через 7 минут после старта, капсула - немного позднее. В ходе полета технические службы проверили работу технологических обновлений, включая системы акустической и температурной регуляции в капсуле, панели управления, системы голосовй связи, а также системы безопасности.
Космический корабль New Shepard изначально разрабатывался для космического туризма, ее цель - поднять капсулу с 6 космическими туристами на высоту около 100 километров и обеспечить движение по орбите в течение 10 минут.
Космический корабль New Shepard изначально разрабатывался для космического туризма, ее цель - поднять капсулу с 6 космическими туристами на высоту около 100 километров и обеспечить движение по орбите в течение 10 минут.
Blue Origin развивается чрезвычайно успешно, и в декабре НАСА объявило, что разработанная ею ракета New Glenn может в будущем быть использована для исследовательских миссий. Агентство заключило с компанией контракт, по которому 100-метровая многоразовая ракета New Glenn будет использоваться для запуска спутников на орбиту и доставки необходимого груза на МКС. Согласно договору, НАСА может использовать ракету для своих целей, начиная с июня 2025 и до конца 2027 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: BLUE ORIGIN New Shepard Джефф Безос бизнес в космосе испытания космические туристы космический корабль космос
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Ни для каких "полетов в космос" эта штука не предназначалась (у нее даже теплоизоляции нет ибо скорости скорее самолетные чем космические и "прожигать болидом атмосферу" эта капсула даже в проекте не собиралась)
Словом - обычный баллистический прыжок, который еще немцы со своими ФАУ хотели попробовать (может, и пробовали).
Как аттракцион - вполне прикольно (но не за такие бабосы) Но слово "космос" тут совершенно лишнее и применено исключительно в рекламных целях.
невесомость штука прикольная, а вот отрицательные перегрузки для меня жесть.
Мозжечок отказывается воспринимать, когда несешься к Земле быстрее свободного падения.
В любом случае, мы живём на остатках развитой цивилизации. И посмотреть на Шарик можно и сейчас. Я правда летал на спортивной авиации. Там только в перегрузки всех мастей: отрицательные, положительные, нулевые.
А что-бы посмотреть скругление Шарика: тут нужно в стратосферу уходить.
У Варламова в блоге можно посмотреть. У него денег на миг-29 хватило.
Надувательство, 100 км - это граница космоса...
ФАИ (Международная авиационная федерация) регистрирует полет как космический, начиная от линии Кармана (100 км).
Вопрос о начальной точке отсчета космоса заставил канадских ученых изобрести специальный прибор STII (Super Thermal Ion Imager), который они запустили в небо, чтобы определить, на какой высоте начинается воздействие потоков космических частиц и заканчивается влияние атмосферных ветров. В результате экспериментов выяснилось, что подобное явление наблюдается на отметке 118 км над уровнем моря. Специалисты из космического агентства NASA полагают, что космос располагается за пределами 122 км над уровнем моря, поскольку именно на такой высоте у шаттлов происходит перестройка в маневрировании, когда управление при помощи двигателей сменяется лавированием с опорой на воздушные массы.
А Рогозин чуть протроллил Маска с его твиттом: "Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!"
Последнее предложение : "Поздравляю команду SpaceX, черт возьми"
p.s. странно что нет ещё поста про "КАТАСТРОФУ" SLS на выходных
Ну и в комментариях обсуждается содержание поста. Ты не находишь это логичным?
100-110 км - начало разрушения спутника: обгорание антенн и панелей солнечных батарей.
110 км - минимальная высота аппарата, буксируемого более высоколетящим тяжёлым спутником.
110-120 км - минимальная высота начала последнего витка спутника с наименьшим баллистическим коэффициентом.
118 км - переход от атмосферного ветра к потокам заряженных частиц.
121-122 - самый низкий начальный перигей секретных спутников, но апогей их был 260-400 км.
122 км - первые заметные проявления атмосферы при возвращении с орбиты.
120-130 км - шарообразный спутник диаметром 1-1,1 м и массой 500-1000 кг, завершая оборот, переходит в баллистический спуск; однако обычно спутники менее плотные, имеют необтекаемые выступающие детали, и потому высота начала последнего витка не менее 140 км.
135 км - максимальная высота начала сгорания самых быстрых метеоров и болидов.
150 км - спутник с геометрически нарастающей быстротой теряет высоту, ему осталось существовать 1-2 оборота; спутник диаметром 1,1 м массой 1000 кг за один оборот спустится на 20 км.
150-160 км - дневное небо становится чёрным: яркость неба приближается к минимальной различаемой глазом яркости 1 10-6 кд/м .
160 км - граница начала более-менее стабильных низких околоземных орбит.
200 км - наиболее низкая возможная орбита с краткосрочной стабильностью (до нескольких дней).
302 км - максимальная высота (апогей) первого пилотируемого космического полёта (Ю. А. Гагарин на космическом корабле Восток-1, 12 апреля 1961 г.)
350 км - наиболее низкая возможная орбита с долгосрочной стабильностью (до нескольких лет).
ок. 400 км - высота орбиты Международной космической станции. Наибольшая высота ядерных испытаний (Starfish Prime, 1962 г.).
500 км - начало внутреннего протонного радиационного пояса и окончание безопасных орбит для длительных полётов человека. Не различаемая глазом яркость неба всё ещё имеет место.
690 км - средняя высота границы между термосферой и экзосферой.
947 км - высота апогея первого искусственного спутника Земли (Спутник-1, 1957 г.).
1000-1100 км - максимальная высота полярных сияний, последнее видимое с поверхности Земли проявление атмосферы; но обычно хорошо заметные сияния яркостью до 1 кд/м происходят на высотах 90-400 км. Плотность среды 400-500 миллионов частиц на 1 дм .
1300 км - зарегистрированная граница атмосферы к 1950 году.
1320 км - максимальная высота баллистической ракеты при полёте на расстояние 10 тыс. км.
1372 км - максимальная высота, достигнутая человеком до первых полётов к Луне; космонавты впервые обнаружили не просто кривой горизонт, а полную шарообразность Земли (корабль Джемини-11 2 сентября 1966 г.).
2000 км - условная граница между низкими и средними околоземными орбитами. Атмосфера не оказывает воздействия на спутники, и они могут существовать на орбите многие тысячелетия.
3000 км - максимальная интенсивность потока протонов внутреннего радиационного пояса (до 0,5-1 Гр/час - смертельная доза в течение нескольких часов полёта).
12 756,49 км - мы удалились на расстояние, равное экваториальному диаметру планеты Земля.
17 000 км - максимум интенсивности внешнего электронного радиационного пояса до 0,4 Гр в сутки.
27 743 км - расстояние пролёта заранее (свыше 1 дня) обнаруженного астероида 2012 DA14.
35 786 км - граница между средними и высокими околоземными орбитами.
Высота геостационарной орбиты, спутник на такой орбите будет всегда висеть над одной точкой экватора. Плотность частиц на этой высоте ~20-30 тыс. атомов водорода на дм .
ок. 80 000 км - теоретический предел атмосферы в первой половине XX века. Если бы вся атмосфера равномерно вращалась вместе с Землёй, то с этой высоты на экваторе центробежная сила превосходила бы притяжение, и молекулы воздуха, вышедшие за эту границу, разлетались бы в разные стороны. Граница оказалась близка к реальной и явление рассеяния атмосферы имеет место, но происходит оно из-за теплового и корпускулярного воздействия Солнца во всём объёме экзосферы.
ок. 90 000 км - расстояние до головной ударной волны, образованной столкновением магнитосферы Земли с солнечным ветром.
ок. 100 000 км - верхняя граница экзосферы (геокорона) Земли со стороны Солнца, во время повышенной солнечной активности она уплотняется до 5 диаметров Земли (~60 тыс. км). Однако с теневой стороны последние следы «хвоста» экзосферы, сдуваемого солнечным ветром, могут прослеживаться до расстояний 50-100 диаметров Земли (600-1200 тыс. км). Каждый месяц в течение четырёх дней этот хвост пересекает Луна.
260 000 км - радиус сферы тяготения, где притяжение Земли превосходит притяжение Солнца.
363 104-405 696 км - высота орбиты Луны над Землёй (30 диаметров Земли). Плотность среды межпланетного пространства (плотность солнечного ветра) в окрестностях земной орбиты 5-10 тысяч частиц на 1 дм со всплесками до 200 000 частиц в 1 дм во время солнечных вспышек.
.. ну не знаю.
Привет Роскосмосу передавай!