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Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание

Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 08:30
Сообщество : Космос
Метки: BLUE ORIGIN   New Shepard   Джефф Безос   бизнес в космосе   испытания   космические туристы   космический корабль   космос   
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Космическая корпорация Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, провела 14-е подряд успешное испытание своего космического корабля New Shepard. По словам Безоса, если следующее, 15-е испытание окажется удачным, New Shepard уже через несколько месяцев начнет возить на орбиту космических туристов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: BLUE ORIGIN   New Shepard   Джефф Безос   бизнес в космосе   испытания   космические туристы   космический корабль   космос   
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85  комментариев
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14k
Alex 5 часов назад
Читаем про аппарат - ракета на перекиси водорода и керосине, вес топлива 54 тонны, разгон работает до высоты 40 км - далее по инерции доходит до 100 км при минимальном весе и до 60км при максимальном. Проектно - 3 человека.
Ни для каких "полетов в космос" эта штука не предназначалась (у нее даже теплоизоляции нет ибо скорости скорее самолетные чем космические и "прожигать болидом атмосферу" эта капсула даже в проекте не собиралась)
Словом - обычный баллистический прыжок, который еще немцы со своими ФАУ хотели попробовать (может, и пробовали).
Как аттракцион - вполне прикольно (но не за такие бабосы) Но слово "космос" тут совершенно лишнее и применено исключительно в рекламных целях.
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1k
K_II_T Минуту назад
Про себя понял:

невесомость штука прикольная, а вот отрицательные перегрузки для меня жесть.

Мозжечок отказывается воспринимать, когда несешься к Земле быстрее свободного падения.

В любом случае, мы живём на остатках развитой цивилизации. И посмотреть на Шарик можно и сейчас. Я правда летал на спортивной авиации. Там только в перегрузки всех мастей: отрицательные, положительные, нулевые.
А что-бы посмотреть скругление Шарика: тут нужно в стратосферу уходить.
У Варламова в блоге можно посмотреть. У него денег на миг-29 хватило.
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920
sergiocorleone 54 минуты назад
Космический Дилдо
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16k
nobody® 57 минут назад
Не Люк это! Костюмчик не тот
Не Люк это! Костюмчик не тот
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20k
Юрьевич 2 часа назад
"По окончании испытаний Джефф Безос планирует организоватьдоставку космических туристов в космос"

Надувательство, 100 км - это граница космоса...
ФАИ (Международная авиационная федерация) регистрирует полет как космический, начиная от линии Кармана (100 км).

Вопрос о начальной точке отсчета космоса заставил канадских ученых изобрести специальный прибор STII (Super Thermal Ion Imager), который они запустили в небо, чтобы определить, на какой высоте начинается воздействие потоков космических частиц и заканчивается влияние атмосферных ветров. В результате экспериментов выяснилось, что подобное явление наблюдается на отметке 118 км над уровнем моря. Специалисты из космического агентства NASA полагают, что космос располагается за пределами 122 км над уровнем моря, поскольку именно на такой высоте у шаттлов происходит перестройка в маневрировании, когда управление при помощи двигателей сменяется лавированием с опорой на воздушные массы.
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10k
Иван Васильевич 2 часа назад
Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание
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18k
Will2006 2 часа назад
А тем временем где-то в России ...
А тем временем где-то в России ...
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1k
max 3 часа назад
Лет через 50, будет выбор, турция или космос ,
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3k
Bhaal 3 часа назад
Можно только порадоваться за американскую космонавтику. А главный результат таких проектов это то, что космос становится ближе к людям, а не только для избранных из отрядов космонавтов.
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7k
hetrick Bhaal Полчаса назад
Хочу заметить, что американскую космонавтику создавали много ученых приехавших из разных уголков мира и бывшего союза.
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3k
Bhaal hetrick Полчаса назад
И? Кто удобряет грядку с ботаниками тот потом их и танцует.
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2k
andy 3 часа назад
нет-нет-нет... Только Союз за $20mio, только HardCore.....))))))))
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34k
Example 6.2.6 3 часа назад
Зато у нас Рогозин пару килограмм прибавил, купил себе кое-какую недвижку и хорошо отдохнул за счёт бюджета на курортах загнивающего запада.
Зато у нас Рогозин пару килограмм прибавил, купил себе кое-какую недвижку и хорошо отдохнул за счёт бюджета на курортах загнивающего запада.
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568
Колючий 3 часа назад
Ребят, а почему вы в комментах льёте дерьмо на американские проекты, а не расхваливает отечественного производителя? Порадовались бы за ракеты в хохломе))
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689
Обратная сторона Луны No pasaran 3 часа назад
Ага! Второй раз за 10 лет. Даже рогозин удивился, что она полетела
Ага! Второй раз за 10 лет. Даже рогозин удивился, что она полетела
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1k
No pasaran Обратная сторона Луны 2 часа назад
За 6 лет. Первый запуск был в декабре 2014.
А Рогозин чуть протроллил Маска с его твиттом: "Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!"
Последнее предложение : "Поздравляю команду SpaceX, черт возьми"
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2k
Sam Backet No pasaran Час назад
Ангару надо сравнивать с американской SLS... такой же попил бюджета, те же затянутые сроки разработки и постоянные переносы
p.s. странно что нет ещё поста про "КАТАСТРОФУ" SLS на выходных
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33k
AE No pasaran Час назад
вот только очень разные контексты
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6k
Alexander Колючий 40 минут назад
В 2020 у нас на 17 пусков все удачные, у СШП на 44 пуска неудачных 4.
Ну и в комментариях обсуждается содержание поста. Ты не находишь это логичным?
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Sam Backet 3 часа назад
или перевод хреновый, или статья хреновая, но оооочень много ошибок допущено.
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1k
No pasaran 3 часа назад
100 км - официальная международная граница между атмосферой и космосом, линия Кармана, рубеж между аэронавтикой и космонавтикой. Летающий корпус и крылья начиная со 100 км не имеют смысла, так как скорость полёта для создания подъёмной силы становится выше первой космической скорости и атмосферный летательный аппарат превращается в космический спутник. Плотность среды 12 квадриллионов частиц на 1 дм , яркость тёмно-буро-фиолетового неба 0,01-0,0001 кд/м - приближается к яркости тёмно-синего ночного неба. Высота однородной атмосферы 45 см.

100-110 км - начало разрушения спутника: обгорание антенн и панелей солнечных батарей.
110 км - минимальная высота аппарата, буксируемого более высоколетящим тяжёлым спутником.
110-120 км - минимальная высота начала последнего витка спутника с наименьшим баллистическим коэффициентом.
118 км - переход от атмосферного ветра к потокам заряженных частиц.
121-122 - самый низкий начальный перигей секретных спутников, но апогей их был 260-400 км.
122 км - первые заметные проявления атмосферы при возвращении с орбиты.
120-130 км - шарообразный спутник диаметром 1-1,1 м и массой 500-1000 кг, завершая оборот, переходит в баллистический спуск; однако обычно спутники менее плотные, имеют необтекаемые выступающие детали, и потому высота начала последнего витка не менее 140 км.
135 км - максимальная высота начала сгорания самых быстрых метеоров и болидов.
150 км - спутник с геометрически нарастающей быстротой теряет высоту, ему осталось существовать 1-2 оборота; спутник диаметром 1,1 м массой 1000 кг за один оборот спустится на 20 км.
150-160 км - дневное небо становится чёрным: яркость неба приближается к минимальной различаемой глазом яркости 1 10-6 кд/м .
160 км - граница начала более-менее стабильных низких околоземных орбит.
200 км - наиболее низкая возможная орбита с краткосрочной стабильностью (до нескольких дней).
302 км - максимальная высота (апогей) первого пилотируемого космического полёта (Ю. А. Гагарин на космическом корабле Восток-1, 12 апреля 1961 г.)
350 км - наиболее низкая возможная орбита с долгосрочной стабильностью (до нескольких лет).
ок. 400 км - высота орбиты Международной космической станции. Наибольшая высота ядерных испытаний (Starfish Prime, 1962 г.).
500 км - начало внутреннего протонного радиационного пояса и окончание безопасных орбит для длительных полётов человека. Не различаемая глазом яркость неба всё ещё имеет место.
690 км - средняя высота границы между термосферой и экзосферой.
947 км - высота апогея первого искусственного спутника Земли (Спутник-1, 1957 г.).
1000-1100 км - максимальная высота полярных сияний, последнее видимое с поверхности Земли проявление атмосферы; но обычно хорошо заметные сияния яркостью до 1 кд/м происходят на высотах 90-400 км. Плотность среды 400-500 миллионов частиц на 1 дм .
1300 км - зарегистрированная граница атмосферы к 1950 году.
1320 км - максимальная высота баллистической ракеты при полёте на расстояние 10 тыс. км.
1372 км - максимальная высота, достигнутая человеком до первых полётов к Луне; космонавты впервые обнаружили не просто кривой горизонт, а полную шарообразность Земли (корабль Джемини-11 2 сентября 1966 г.).
2000 км - условная граница между низкими и средними околоземными орбитами. Атмосфера не оказывает воздействия на спутники, и они могут существовать на орбите многие тысячелетия.
3000 км - максимальная интенсивность потока протонов внутреннего радиационного пояса (до 0,5-1 Гр/час - смертельная доза в течение нескольких часов полёта).
12 756,49 км - мы удалились на расстояние, равное экваториальному диаметру планеты Земля.
17 000 км - максимум интенсивности внешнего электронного радиационного пояса до 0,4 Гр в сутки.
27 743 км - расстояние пролёта заранее (свыше 1 дня) обнаруженного астероида 2012 DA14.
35 786 км - граница между средними и высокими околоземными орбитами.
Высота геостационарной орбиты, спутник на такой орбите будет всегда висеть над одной точкой экватора. Плотность частиц на этой высоте ~20-30 тыс. атомов водорода на дм .
ок. 80 000 км - теоретический предел атмосферы в первой половине XX века. Если бы вся атмосфера равномерно вращалась вместе с Землёй, то с этой высоты на экваторе центробежная сила превосходила бы притяжение, и молекулы воздуха, вышедшие за эту границу, разлетались бы в разные стороны. Граница оказалась близка к реальной и явление рассеяния атмосферы имеет место, но происходит оно из-за теплового и корпускулярного воздействия Солнца во всём объёме экзосферы.
ок. 90 000 км - расстояние до головной ударной волны, образованной столкновением магнитосферы Земли с солнечным ветром.
ок. 100 000 км - верхняя граница экзосферы (геокорона) Земли со стороны Солнца, во время повышенной солнечной активности она уплотняется до 5 диаметров Земли (~60 тыс. км). Однако с теневой стороны последние следы «хвоста» экзосферы, сдуваемого солнечным ветром, могут прослеживаться до расстояний 50-100 диаметров Земли (600-1200 тыс. км). Каждый месяц в течение четырёх дней этот хвост пересекает Луна.
260 000 км - радиус сферы тяготения, где притяжение Земли превосходит притяжение Солнца.
363 104-405 696 км - высота орбиты Луны над Землёй (30 диаметров Земли). Плотность среды межпланетного пространства (плотность солнечного ветра) в окрестностях земной орбиты 5-10 тысяч частиц на 1 дм со всплесками до 200 000 частиц в 1 дм во время солнечных вспышек.
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689
Обратная сторона Луны No pasaran 3 часа назад
ну и чтобы визуально представить расстояние до луны
ну и чтобы визуально представить расстояние до луны
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10k
Серёга@ 3 часа назад
Что-то, эта ракета, формой сильно напоминает ?
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145
маленький вовочка 4 часа назад
Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание
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36k
Нейтралитет маленький вовочка 2 часа назад
гордиться достижениями другой страны, говоря, что у ватников подгорает, это так классно =)
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2k
kca-opa 4 часа назад
10 минут это не полёт по орбите, а полёт по траектории
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126
Vlad 4 часа назад
200000 зелёных за 10 минут.
.. ну не знаю.
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37
С миру по нитке Vlad Час назад
зато полные штаны обеспечены
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1k
Anatoly Tananykhin 4 часа назад
Сейчас главное чтобы Рогозина не переманили, тогда нам точно за америкосами не угнаться.
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689
Обратная сторона Луны Anatoly Tananykhin 3 часа назад
Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание
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1k
Anatoly Tananykhin Обратная сторона Луны 3 часа назад
Ну и правильно что не взял - кто такой Маск, у него даже образования профильного нет.
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37
С миру по нитке Anatoly Tananykhin Час назад
а сейчас образование что то дает или лишает?
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Anatoly Tananykhin С миру по нитке 48 минут назад
Как посмотреть, сильно умный подсидит, сильно тупой делу навредит, с другой стороны дело то не личное, а государственное
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5k
Дмитрий 4 часа назад
Ну я хз))) Может это и не космос в классике, может и не круг вокруг земли, но я бы слетал с удовольствием. Тем более 200к вообще не заоблачная сумма. Так что думаю желающих, при успешных показателях, будет реально много. Так почему нет?
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8k
12345678910 4 часа назад
Такой"прорыв" в 21 веке ,даже нашему Юре и не снился !!!
Такой"прорыв" в 21 веке ,даже нашему Юре и не снился !!!
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6k
МимоПроходил 12345678910 4 часа назад
Еще одна частная компания, научилась как минимум сажать ступень? Согласен, прорыв хреновый. Это не песни на сайт выложить и не на остатках технологий СССР летать.
Привет Роскосмосу передавай!
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