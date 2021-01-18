Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание

В ходе полета ракета без помех вышла на расчетную тракеторию, на высоте около 100 километров от нее отделилась капсула и продолжила движение по орбите. Ракета опустилась на Землю через 7 минут после старта, капсула - немного позднее. В ходе полета технические службы проверили работу технологических обновлений, включая системы акустической и температурной регуляции в капсуле, панели управления, системы голосовй связи, а также системы безопасности.

Космический корабль New Shepard изначально разрабатывался для космического туризма, ее цель - поднять капсулу с 6 космическими туристами на высоту около 100 километров и обеспечить движение по орбите в течение 10 минут.