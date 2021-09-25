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Интересные татуировки, которые изменяются, когда люди сгибают свое тело

Интересные татуировки, которые изменяются, когда люди сгибают свое тело (16 фото)

Автор:
25 сентября 2021 11:48
Метки: интересные татуировки   креатив   тату   татуировка   татуировка на теле   
492
16
Настоящие мастера предпочитают работать с кожей как с живым и подвижным материалом. Они не делают изображение «на месте», а думают о том, как это превратить рисунок во что-то «движущееся». Идеальным местом для эработ являются складки рук и ног, а результаты поистине потрясающие!
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Метки: интересные татуировки   креатив   тату   татуировка   татуировка на теле   
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Nikita 3 часа назад
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parallax 55 минут назад
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Ruk 3 часа назад
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