Интересные татуировки, которые изменяются, когда люди сгибают свое тело

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Настоящие мастера предпочитают работать с кожей как с живым и подвижным материалом. Они не делают изображение «на месте», а думают о том, как это превратить рисунок во что-то «движущееся». Идеальным местом для эработ являются складки рук и ног, а результаты поистине потрясающие!
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