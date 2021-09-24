Ливерная колбаса

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Мы остановились по дороге. У придорожного магазинчика стояла старая худая собака.
Морда седая, шерсть потускнела. И ребра торчат, - это не только от голода, это и от старости такая худоба бывает. Как у людей…
Я, конечно, купил ливерной колбасы два кренделя таких, увесистых. И собаке стал давать по куску. Она начала жадно, но аккуратно есть. И тут подошёл кот. Тоже старый и ободранный. Одноглазый. Он тоже хотел есть.
Я подумал, что собака сейчас прогонит кота. Тот совсем близко к кускам колбасы подошёл, тянет мордочку. Я хотел кинуть кусок подальше, может, старый кот схватит еду и где-нибудь спокойно съест. В безопасности.
Но пёс неожиданно немного посторонился. Слегка так, мрачно и без удовольствия; но посторонился. И пустил кота к колбасе. Это было так удивительно, когда старая голодная собака подвинулась слегка и позволила старому коту есть колбасу рядом.
Так они и ели рядом. Собака быстрее, кот помедленнее. Хорошо поели, плотно, потому что я ещё один ливерный крендель купил.
Их же двое.
Я, конечно, купил ливерной колбасы два кренделя таких, увесистых. И собаке стал давать по куску. Она начала жадно, но аккуратно есть. И тут подошёл кот. Тоже старый и ободранный. Одноглазый. Он тоже хотел есть.
Я подумал, что собака сейчас прогонит кота. Тот совсем близко к кускам колбасы подошёл, тянет мордочку. Я хотел кинуть кусок подальше, может, старый кот схватит еду и где-нибудь спокойно съест. В безопасности.
Но пёс неожиданно немного посторонился. Слегка так, мрачно и без удовольствия; но посторонился. И пустил кота к колбасе. Это было так удивительно, когда старая голодная собака подвинулась слегка и позволила старому коту есть колбасу рядом.
Так они и ели рядом. Собака быстрее, кот помедленнее. Хорошо поели, плотно, потому что я ещё один ливерный крендель купил.
Их же двое.
…А потом они вместе ушли. Собака пошла, а кот за ней. Оба старые, претерпевшие много лишений и бед, никому не нужные, - они пошли по тропинке в лучах жаркого закатного солнца. Вместе. Один за другим.
Может, они знакомы.
Так и люди устроены. Одних лишения и горе озлобляют и заставляют яростно бросаться на других, таких же несчастных и слабых. А других невзгоды и тяготы делают добрее. И учат делиться тем немногим, что у них есть.
Даже если это простая ливерная колбаса.
Последнее, что есть.
Все равно они немного подвинутся и позволят взять кусочек. Они понимают чужой голод и чужое горе.
Придёт день, когда мы пойдём по тропинке к закату.
И лучше, когда ты не один ешь.
И идёшь не один…
masun
Может, они знакомы.
Так и люди устроены. Одних лишения и горе озлобляют и заставляют яростно бросаться на других, таких же несчастных и слабых. А других невзгоды и тяготы делают добрее. И учат делиться тем немногим, что у них есть.
Даже если это простая ливерная колбаса.
Последнее, что есть.
Все равно они немного подвинутся и позволят взять кусочек. Они понимают чужой голод и чужое горе.
Придёт день, когда мы пойдём по тропинке к закату.
И лучше, когда ты не один ешь.
И идёшь не один…
masun
Авторский пост
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в охране собака была, знаете такая смесь, непонятная порода, мама - пекинес, папа - волкодав
злющая капец, почти никого к себе не подпускала, а еще ее специально голодной держали, я даже видел, как сырую свеклу грызла, а кости сгрызала полностью, ничего не оставалось
ну я чтобы она привыкла ко мне и не цапнула, начал ей объедки из дому носить подкармливать
через неделю, она уже руки лизала и бежала меня встречать прямо на проходной когда на смену выходил
а если вдруг я мог придремать и начальник смены или директор с проверкой мог нагрянуть, так издалека их чуяла и начинала лаять, у меня за 3 года работы никогда никаких инцидентов не было и даже похвали от начальства получал, как "самый ответственный"
Порода известная, двортерьер
____________
Пес и кот служили своим хозяевам верно, они заслужили своё последнее угощение, потому удалились вместе. Вдаль.
Плачу что-то (((
плюс однозначно.
вопрос к ТС, кто автор и кто такой masun?
Анна Кирьянова – известный человек, психолог, философ, писатель, блогер, автор книг по психологии. Женщина ведет передачи на телеканалах Екатеринбурга. Принимает пациентов в качестве дипломированного специалиста-психотерапевта.
Постящий частенько оттуда новости ворует )
становится понятным, почему так хорошо и профессионально написано.