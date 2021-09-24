Ливерная колбаса

Морда седая, шерсть потускнела. И ребра торчат, - это не только от голода, это и от старости такая худоба бывает. Как у людей…



Я, конечно, купил ливерной колбасы два кренделя таких, увесистых. И собаке стал давать по куску. Она начала жадно, но аккуратно есть. И тут подошёл кот. Тоже старый и ободранный. Одноглазый. Он тоже хотел есть.



Я подумал, что собака сейчас прогонит кота. Тот совсем близко к кускам колбасы подошёл, тянет мордочку. Я хотел кинуть кусок подальше, может, старый кот схватит еду и где-нибудь спокойно съест. В безопасности.



Но пёс неожиданно немного посторонился. Слегка так, мрачно и без удовольствия; но посторонился. И пустил кота к колбасе. Это было так удивительно, когда старая голодная собака подвинулась слегка и позволила старому коту есть колбасу рядом.

Так они и ели рядом. Собака быстрее, кот помедленнее. Хорошо поели, плотно, потому что я ещё один ливерный крендель купил.

Их же двое.