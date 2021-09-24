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Ливерная колбаса

Ливерная колбаса (2 фото)

Автор:
24 сентября 2021 17:54
Метки: жизнь   зарисовка   мир   
537
2
Мы остановились по дороге. У придорожного магазинчика стояла старая худая собака.

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Метки: жизнь   зарисовка   мир   
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330
Ольга 3 часа назад
Спасибо. Аж до слез....
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2k
a_komolow 6 минут назад
Никогда не обижайте живность!
Мы в ответе, за тех, кого приручили!
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7k
Garpia121 36 минут назад
Сильно. До слез.
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3k
Юрий Злой 3 часа назад
помню в молодые годы с работой был напряг, устроился на одно предприятие сторожем на подработку
в охране собака была, знаете такая смесь, непонятная порода, мама - пекинес, папа - волкодав
злющая капец, почти никого к себе не подпускала, а еще ее специально голодной держали, я даже видел, как сырую свеклу грызла, а кости сгрызала полностью, ничего не оставалось
ну я чтобы она привыкла ко мне и не цапнула, начал ей объедки из дому носить подкармливать
через неделю, она уже руки лизала и бежала меня встречать прямо на проходной когда на смену выходил
а если вдруг я мог придремать и начальник смены или директор с проверкой мог нагрянуть, так издалека их чуяла и начинала лаять, у меня за 3 года работы никогда никаких инцидентов не было и даже похвали от начальства получал, как "самый ответственный"
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14k
vikklu 3 часа назад
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10k
Lynx 3 часа назад
Одно дело - старость и просто с голоду не подохнуть, другое - потерять честь и жрать с помойки.
____________
Пес и кот служили своим хозяевам верно, они заслужили своё последнее угощение, потому удалились вместе. Вдаль.
Плачу что-то (((
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5k
schmubu 3 часа назад
простенько, без графомании, без пафоса и без розовых соплей, на слезу не давит, но жизненно и душевно.
плюс однозначно.

вопрос к ТС, кто автор и кто такой masun?
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