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Как проходит выкуп первенца в Израиле

Как проходит выкуп первенца в Израиле (12 фото)

Автор:
21 сентября 2021 11:42
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Израиль   евреи   иудаизм   мир   обряды   раввин   ритуал   фото   
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Выкуп первенца - уникальный обряд в иудаизме, которому следуют веками. В соответствии с ним, мальчик, родившийся у матери первым, должен быть выкуплен отцом ребёнка у священнослужителя через 30 дней после рождения. Недавно у израильского ультраортодокса Якова Таберского родился первенец, и в сети появились кадры этого необычного обряда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   евреи   иудаизм   мир   обряды   раввин   ритуал   фото   
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27  комментариев
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911
Александр Куканов Час назад
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7k
babsbaberley 2 минуты назад
Это значит, что все первенцы изначально продажные.
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52k
parallax 3 минуты назад
- Мам, купи собаку. Ну купи-и-и!
- Изя, отстань. Продай своего пса кому нибудь другому.
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11k
Bill 9 минут назад
Одного не понимаю. Хасиды о всем подражают Моисею. Но разве Моисей носил очки?
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41k
Raush 11 минут назад
Филя?
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11k
Artem 23 минуты назад
Иудаизм, такой иудаизм....

Родился сын, но он принадлежи богу, но а 5 шекелей освободим, а если не хОчите, то должен будет, - отдаст сам, когда вырастет и заработает.
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262
Bender Rodriguez Полчаса назад
- По-моему, это глупо. А почему же нельзя взять дубину да и выкупить их сразу дубиной по башке?
- Потому что в книгах этого нет - по этому по самому.
(C) Марк Твен
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1k
fraxinus Полчаса назад
Главное тут, как и у всех - застолье.
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2k
sers 37 минут назад
Приехал проверяющий в синагогу растраты искать.
Мы вам мацу присылаем, вы крошки куда?
Мы их вам посылаем, а вы снова нам мацу.
Вы свечи жете а огарки где?
Таки мы вам огарки, а вы нам снова свечи.
А обрезание делаете где обрезки?
Таки мы вам отправляем, таки вас прислали.
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2k
sers 44 минуты назад
Чем они отличаться от исламистов? Христос -еврей, навязали всем христианство, у самих тора и долбятся лбом об стену. Обрезание делают как арабы. Кто-нибудь что-нибудь понимает?
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32k
Mamin Sibiriak 51 минуту назад
Сначала подумал, что это у них прически такие

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11k
Taximaxi 57 минут назад
Все люди,как люди,а тут покупай своего сына на блюде.
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56k
Парагвайский шпион Час назад
Так это Хасиды. А они очень странные. Их сами евреи считают е@анутыми.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
10k
Мафусаил Час назад
У них там град что-ли часто? Что у них на голове и что она даёт юзеру?
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791
Палыч Час назад
Офигеть... Положили на блюдо "и семья первенца продолжила празднование за традиционным застольем"©.
Сожрали?
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1
Шурман Час назад
не покупайте кольца кальмаров возле синагоги. Это не кальмары!
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9k
Бабудай-Ага 2 часа назад
Затейники, эти иудеи
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37k
Андрей 2 часа назад
Самоя настоящая торговля людьми! Даже детьми!
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28k
Игорь 2 часа назад
Интересно, почему у ортодоксов (не только у этих пейсатых, а у любых) так заведено - чем вычурнее и глупее внешний вид, тем более приближённый к источнику веры?!
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854
Mowgley 2 часа назад
Каждый год проблема, где хранить зимнюю резину.
А тут нна тебе
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