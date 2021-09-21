Как проходит выкуп первенца в Израиле

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Выкуп первенца - уникальный обряд в иудаизме, которому следуют веками. В соответствии с ним, мальчик, родившийся у матери первым, должен быть выкуплен отцом ребёнка у священнослужителя через 30 дней после рождения. Недавно у израильского ультраортодокса Якова Таберского родился первенец, и в сети появились кадры этого необычного обряда.
Израильтянин Яков Таберский представил своего маленького сына Йосефа в рамках традиционной церемонии под названием "выкуп первенца". Малыш Йосеф - правнук Аарона Бидермана, известного главного раввина династии Леловеров, что придало церемонии еще большее значение. Во время церемонии малыша передали священнику на серебряном блюде с золотыми украшениями - это обязательный элемент обряда.
Сама церемония прошла в Бейт-Шемеше, недалеко от Иерусалима. В ходе обряда, отец передал сына священнику Бидерману в окружении других мужчин. В это время женщины могли наблюдать за происходящим только из-за черной ширмы. После проведенной церемонии отец и главный раввин пожали друг другу руки, и семья первенца продолжила празднование за традиционным застольем.
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Считается, что у мальчиков, родившихся у матери первыми, есть особый духовный статус - они предназначены для священной миссии, но по историческим причинам не могут ее выполнить. Поэтому по законам Торы (еврейской Библии), отец должен "выкупить" своего сына-первенца, таким образом освободив его от статуса священнослужителя. Для этого отец передает сына коэну (священнослужителю) на серебряном блюде, символически возвращая его Богу, а затем "выкупает" его за пять шекелей (серебряных монет). Затем коэн поднимает бокал вина и читает молитву.
Выкуп строго распространяется только на мальчика-первенца. Если до этого у пары была дочь, а затем родился сын, они не смогут совершить ритуал. Также от него освобождаются мальчики, рожденные методом кесарева сечения. В случае, если родились близнецы - священники спрашивают, кто родился первым. Церемония производится в 31-й день после рождения ребенка - при этом, если отец не выкупил сына вовремя, он обязан сделать это позже. Если отец вообще не выкупил сына, тот сам обязан себя выкупить, когда вырастет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Изя, отстань. Продай своего пса кому нибудь другому.
Родился сын, но он принадлежи богу, но а 5 шекелей освободим, а если не хОчите, то должен будет, - отдаст сам, когда вырастет и заработает.
- Потому что в книгах этого нет - по этому по самому.
(C) Марк Твен
Мы вам мацу присылаем, вы крошки куда?
Мы их вам посылаем, а вы снова нам мацу.
Вы свечи жете а огарки где?
Таки мы вам огарки, а вы нам снова свечи.
А обрезание делаете где обрезки?
Таки мы вам отправляем, таки вас прислали.
Полностью придуманная религия на основе нескольких наиболее популярных тогда. Это даже не скрывают, в отличии от тех же христиан.
Сожрали?
А тут нна тебе