Как проходит выкуп первенца в Израиле

Выкуп строго распространяется только на мальчика-первенца. Если до этого у пары была дочь, а затем родился сын, они не смогут совершить ритуал. Также от него освобождаются мальчики, рожденные методом кесарева сечения. В случае, если родились близнецы - священники спрашивают, кто родился первым. Церемония производится в 31-й день после рождения ребенка - при этом, если отец не выкупил сына вовремя, он обязан сделать это позже. Если отец вообще не выкупил сына, тот сам обязан себя выкупить, когда вырастет.