Художник по костюмам, который обиделся на Монро

Ошибки быть никак не могло и Травилла подошёл поздороваться. И Монро его не узнала! Ему пришлось представиться и напомнить, кто он. Когда Уильям отошёл от столика, то был просто в бешенстве. Монро его не узнала! Он даже собирался написать ей письмо с претензией и что она вообще себе думает.

А через неделю Мэрилин Монро умерла.

Потом, Уильям Травилла часто говорила, что какое же счастье, что он так и не написал то гневное письмо...