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Художник по костюмам, который обиделся на Монро

Художник по костюмам, который обиделся на Монро

Автор:
14 марта 2023 18:58
Сообщество : RealFishki
Метки: актрисы   голливуд   интересное   истории   кино   мэрилин монро   отношения   
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В восьми фильмах Уильям Травилла одевал Мэрилин и за два был номинирован на Оскар. Он, помимо неё, работал ещё со множеством известных актёров. Но с Монро он работал и за пределами съёмочной площадки - они были друзьями.

Монро любила (до определённого периода) внимание к себе, любила выглядеть привлекательно. Но Травилла был уверен, что всё должно быть иначе и она должна была выглядеть намного строже. Он настаивал на сдержанных и лаконичных нарядах. Его одежда была всегда возбуждающей и чувственной, но при этом не откровенной.


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"Работать для Мэрилин было в радость, потому что она была такой красивой и потому что я был ей нужен — ей нужна была защита, выражавшаяся в том, что я мог для нее сделать. Она бы не пошла позировать без меня. Студия должна была пригласить меня на день, а я брал кусок атласа по косой, обматывал им ее обнаженное тело, и её снимали. Когда видел её на экране, я почти всегда разочаровывался, потому что там она никогда не была так прекрасна, как в жизни".


Интересная история вышла с золотым платьем, которое можно увидеть в коротенькой сцене танца в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок". Застежки у него не было, поэтому на съёмке платье просто зашили на актрисе, а после команды "Стоп! Снято!" распороли.
Монро хотела надеть его на вручение награды "Самый быстрый взлёт 1952 года", но Травилла объяснил ей, что этот наряд не для жизни, а для кино. Оно было слишком броское, сексуальное и дизайнер откровенно сказал: "Ты маленькая идиотка, это платье для камеры, его нельзя носить нигде, кроме студии". Монро невозможно было остановить и она сумела раздобыть платье через директора киностудии и заверила Травилла, что будет ходить в нём "как леди". Монро стала сенсацией, а Джоан Кроуфорд ещё долго приходила в себя после мероприятия.


А вот вне публики, в обычной жизни, Мэрилин предпочитала одежду простую, удобную и была равнодушна к драгоценностям и изысканным тряпкам. Бриллианты она не любила, но при этом обожала туфли.


Как-то раз Уильям Травилла сидел в ресторане с другом. И друг его внезапно увидел, как в зал вошла хрупкая женщина, без грамма макияжа и с кем-то заняла столик рядом. "Ого, смотри! Это Мэрилин Монро". Травилла глянул и усмехнулся: "Она только хотела бы ей быть". А потом он услышал смех. Её смех.


Ошибки быть никак не могло и Травилла подошёл поздороваться. И Монро его не узнала! Ему пришлось представиться и напомнить, кто он. Когда Уильям отошёл от столика, то был просто в бешенстве. Монро его не узнала! Он даже собирался написать ей письмо с претензией и что она вообще себе думает.
А через неделю Мэрилин Монро умерла.

Потом, Уильям Травилла часто говорила, что какое же счастье, что он так и не написал то гневное письмо...

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Метки: актрисы   голливуд   интересное   истории   кино   мэрилин монро   отношения   
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Alexandr 49 минут назад
Поругались 2 еврея, офигеть новость.
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