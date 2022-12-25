А скоро вновь пробьют куранты,
Откроем новый календарь.
А где-то год начнут с гранаты
И с выстрела начнут январь.
Застолье будет без салатов
И без шампанского в руке,
А будет ночь и автоматы,
И жизнь повиснет на чеке.
Покинет кто-нибудь жилище,
В укрытье спустится в подвал
Оставшись без воды и пищи,
Он скажет: «Новый год настал».
А мы салюты запускаем
И точно верим в чудеса.
Нам повезло, что мы не знаем,
Как меркнут в дыме небеса.
Но в эту ночь я загадаю
(Не платье, золото, духи),
Чтоб голодала смерть седая,
Окопы были чтоб сухи,
Чтобы молчала канонада,
Чтоб было небо голубым,
Чтоб танки — только для парада,
Вернётся воин пусть живым.
Автор стихотворения: Лера Колдуна (https://stihi.ru/2022/12/19/4489)
Автор картинки: «Война» художник Павел Кучинский
Источник: http://nationallib.ru/а-скоро-вновь-пробьют-куранты/
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Снова кружит над землей воронье,
И барабаны на площади бьют.
Старый король объявляет войну,
А молодые на гибель пойдут.
В путь собирается юный боец,
Наскоро с милой подругой простясь.
Словно стрела, сумасшедшая ночь
Для двух влюбленных сердец пронеслась.
Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму.
Где-то звенят страшным звоном мечи,
И разливается крови река.
А у вчерашней невесты горит
Белым огнем седина на висках.
Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму.
Вдоволь натешился старый король,
Празднует пышно победу дворец.
Только не смогут уже никогда
Встретиться двое влюбленных сердец.
Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму.
Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму.
Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму
Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...
-А броник, каску и ботинки?
- где мой подписанный контракт?
К чему формальности, дружище!
Ведь это все сожжет Хаймарс!
На свежие могилы сыновей,
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей...
- С Херсонских непришедшие полей....
Не в землю торфом полегли куда-то,,
--- А превратились в стаю белых Жигулей....