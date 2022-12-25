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А скоро вновь пробьют куранты

А скоро вновь пробьют куранты

Автор:
25 декабря 2022 11:37
Метки: Жизнь   поэзия   стих   стихотворение   творчество   
269
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А скоро вновь пробьют куранты,
Откроем новый календарь.
А где-то год начнут с гранаты
И с выстрела начнут январь.

Застолье будет без салатов
И без шампанского в руке,
А будет ночь и автоматы,
И жизнь повиснет на чеке.

Покинет кто-нибудь жилище,
В укрытье спустится в подвал
Оставшись без воды и пищи,
Он скажет: «Новый год настал».


А мы салюты запускаем
И точно верим в чудеса.
Нам повезло, что мы не знаем,
Как меркнут в дыме небеса.


Но в эту ночь я загадаю
(Не платье, золото, духи),
Чтоб голодала смерть седая,
Окопы были чтоб сухи,


Чтобы молчала канонада,
Чтоб было небо голубым,
Чтоб танки — только для парада,
Вернётся воин пусть живым.


Автор стихотворения: Лера Колдуна (https://stihi.ru/2022/12/19/4489)
Автор картинки: «Война» художник Павел Кучинский

Источник: http://nationallib.ru/а-скоро-вновь-пробьют-куранты/

Источник:

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Метки: Жизнь   поэзия   стих   стихотворение   творчество   
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8  комментариев
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7k
Том Джоуд 2 часа назад
Возвращайтесь домой, ребята. Отцы, мужья и сыновья. С обоих сторон. Развязываются войны, сейчас, только сверху.

Ссылка m.youtube.com


Снова кружит над землей воронье,
И барабаны на площади бьют.
Старый король объявляет войну,
А молодые на гибель пойдут.

В путь собирается юный боец,
Наскоро с милой подругой простясь.
Словно стрела, сумасшедшая ночь
Для двух влюбленных сердец пронеслась.

Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму.

Где-то звенят страшным звоном мечи,
И разливается крови река.
А у вчерашней невесты горит
Белым огнем седина на висках.

Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму.

Вдоволь натешился старый король,
Празднует пышно победу дворец.
Только не смогут уже никогда
Встретиться двое влюбленных сердец.

Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму.

Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму.

Ты дождись меня, свет-душа моя,
И себя не дари никому.
Я вернусь к тебе вопреки судьбе,
И колени твои обниму
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2k
Vovan Petroff 5 минут назад
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−2
zyusfff24.tech 5 минут назад
Памперсы, жгуты, тампоны
Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...

-А броник, каску и ботинки?
- где мой подписанный контракт?
К чему формальности, дружище!
Ведь это все сожжет Хаймарс!
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−2
zyusfff24.tech 5 минут назад
Летят на « Ладе » как в карете,
На свежие могилы сыновей,
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей...
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−2
zyusfff24.tech 5 минут назад
Мне кажется что русские солдаты,,
- С Херсонских непришедшие полей....
Не в землю торфом полегли куда-то,,
--- А превратились в стаю белых Жигулей....
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127k
Игорь Час назад
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
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