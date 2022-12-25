Покинет кто-нибудь жилище,

В укрытье спустится в подвал

Оставшись без воды и пищи,

Он скажет: «Новый год настал».

А мы салюты запускаем

И точно верим в чудеса.

Нам повезло, что мы не знаем,

Как меркнут в дыме небеса.

Но в эту ночь я загадаю

(Не платье, золото, духи),

Чтоб голодала смерть седая,

Окопы были чтоб сухи,

Чтобы молчала канонада,

Чтоб было небо голубым,

Чтоб танки — только для парада,

Вернётся воин пусть живым.

Автор стихотворения: Лера Колдуна ( https://stihi.ru/2022/12/19/4489 )

Автор картинки: «Война» художник Павел Кучинский

Источник: http://nationallib.ru/а-скоро-вновь-пробьют-куранты/