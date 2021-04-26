Занавес… Немая сцена… Это выражение знакомо каждому со школьной скамьи, поскольку Николай Васильевич Гоголь заканчивает комедию немой сценой. Попробуем поразмышлять, чем же было обусловлено решение автора именно так завершить «Ревизора»?
Мизансцена в финале, названная немой сценой и длящаяся более минуты, является наглядным подтверждением глубины таланта автора. Без использования вербальных приемов, инструментов и средств выразительности Николай Васильевич Гоголь смог подчеркнуть индивидуальность виртуозно выточенных им персонажей.
Трагичность осознания того факта, что им снова придется пережить прием проверяющего, между тем как город погряз в воровстве, взяточничестве и беспорядках, ввела их в ступор и заставила буквально окаменеть и окоченеть от ужаса.
Значимую роль играют и позы, в которых персонажи застыли в финальной сцене. Они демонстрируют истинное лицо каждого героя. Склонились, уподобились соляному столбу, присели, запрокинули голову к небу…
Именно в немом финале зритель и читатель может полностью рассмотреть образ каждого участника сцены, понять его истинную суть и страхи. Городничий словно думает, за что это выпало именно ему, ведь другие творят то же самое. Жена и дочь будто пытаются искать у него защиты. Почтмейстер удивлен, что оказывается нельзя читать чужую корреспонденцию. Хотя, казалось бы, что в этом такого, ведь им руководило просто обычное любопытство.
Финал демонстрирует всю трусость и растерянность смотрителя училищ. Троица дам – гостьи и Коробкин, мастерски скрывавшие свое ехидство, от души потешаются над остальными, попавшими в такую ситуацию, не скрывая своего очевидного злорадства. Земляника, как истинный прохвост и прощелыга, старательно демонстрирует, что и из этой ситуации он сможет вывернуться с минимумом потерь.
Немая сцена – это, в общем-то, абсолютно логичное завершение пьесы, поскольку помимо демонстрации характера персонажей автор доказывает и тот факт, что вне зависимости от ситуации зло и подлость в конечном итоге будут наказаны. А как бы вы завершили это произведение?
Источник:
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Это как в школе. Нам по 13 лет, мы живём в 20-м веке и училка нам говорит "что хотел сказать автор?" Откуда я знаю, мне 13, я ещё ребёнок. Откуда я знаю что хотел сказать 40-ка летний мужик живший 250 лет назад совсем в другом мире , у которого явно проблемы с психикой/бухлой/наркотой. Что он хотел сказать? Как бы он мог закончить свой стишок. Да хер его знает -_-
)))
Так и здесь - страшно то, что тебя ради лайков школота на фишках комментировать будет.