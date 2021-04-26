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Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?

Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой? (3 фото)

Автор:
26 апреля 2021 12:19
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: final   Немая сцена   Николай Васильевич Гоголь   завершение   комедия   почемучка   ревизор   смысл   
1272
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Занавес… Немая сцена… Это выражение знакомо каждому со школьной скамьи, поскольку Николай Васильевич Гоголь заканчивает комедию немой сценой. Попробуем поразмышлять, чем же было обусловлено решение автора именно так завершить «Ревизора»?

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Метки: final   Немая сцена   Николай Васильевич Гоголь   завершение   комедия   почемучка   ревизор   смысл   
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13k
seller-k 2 часа назад

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1k
АлексЮстасу Минуту назад
Я завершал это произведение неоднократно. Если читал, то переворачивал страницу , если смотрел постановку по ТВ, то переключал канал (их тогда было только 2, когда я первый раз смотрел именно постановку) или выключал телевизор.
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18
Михаил Шульц Полчаса назад
"А как бы вы завершили это произведение?"ъ

Это как в школе. Нам по 13 лет, мы живём в 20-м веке и училка нам говорит "что хотел сказать автор?" Откуда я знаю, мне 13, я ещё ребёнок. Откуда я знаю что хотел сказать 40-ка летний мужик живший 250 лет назад совсем в другом мире , у которого явно проблемы с психикой/бухлой/наркотой. Что он хотел сказать? Как бы он мог закончить свой стишок. Да хер его знает -_-
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1k
Дмитрий Час назад
Я думаю надо конечно спросить у автора? Ах умер! Давно да? Классик да? И какой то д....ёб решил сумничать по поводу "правильно не правильно"? Мда...Пойду пос.у, как говорится.
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201k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Вот когда сможешь написать что-то подобное «Ревизору», тогда и будешь "размышлять...
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Школьное сочинение, почти на вольную тему о Гоголе.
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4k
ron 2 часа назад
Блестяще! Ждем следующий школьный опус "Почему у Островского люди не летают, как птицы?"
)))
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−111
иван сулейманов 2 часа назад
не забываем голосовать за единую расию!!!
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16k
Юрий иван сулейманов 2 часа назад
Мышление не твой конёк. Начни читать Каутского, для развития...

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750
Миша 2 часа назад
Гоголь, Мейерхольд, и Galateya.
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13k
seller-k Миша Час назад
Или так - "Гомер, Мильтон и Паниковский"
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14k
dimitr 3 часа назад
"Не то страшно, что умрешь, а то, что после смерти тебя Безруков сыграет"©

Так и здесь - страшно то, что тебя ради лайков школота на фишках комментировать будет.
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