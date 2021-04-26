Мизансцена в финале, названная немой сценой и длящаяся более минуты, является наглядным подтверждением глубины таланта автора. Без использования вербальных приемов, инструментов и средств выразительности Николай Васильевич Гоголь смог подчеркнуть индивидуальность виртуозно выточенных им персонажей.

Трагичность осознания того факта, что им снова придется пережить прием проверяющего, между тем как город погряз в воровстве, взяточничестве и беспорядках, ввела их в ступор и заставила буквально окаменеть и окоченеть от ужаса.