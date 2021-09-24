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Тест на знание "Властелина колец"

Тест на знание "Властелина колец"

Автор:
24 сентября 2021 07:21
Сообщество : Кино
Метки: Арагорн   Гэндальф   Фродо   братство кольца   властелин колец   джексон   тест   толкин   
1684
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В честь 20-летнего юбилея "Братства кольца" Питера Джексона и дня рождения Бильбо и Фродо предлагаем вам проверить свои знания по истории Средиземья.
1. В самом начале “Братства кольца” Бильбо празднует 111-летие. Фродо в тот же день (22 сентября) отмечал хоббитское совершеннолетие. Сколько лет ему исполнилось?
1. В самом начале “Братства кольца” Бильбо празднует 111-летие. Фродо в тот же день (22 сентября) отмечал хоббитское совершеннолетие. Сколько лет ему исполнилось?
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Метки: Арагорн   Гэндальф   Фродо   братство кольца   властелин колец   джексон   тест   толкин   
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368
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
На том берегу урки пиво пьют! С раками. – Не, это у них морды такие!
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Kozlodoev 7 секунд назад
Я уж думал не дождусь... но мало. Пару тысяч вопросов было бы в самый раз!
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7k
Dabus 7 минут назад
5 из 10
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10k
Valiko Полчаса назад
2 правильных


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Едондер пуп 36 минут назад
Нет, ПЕРЕсмотреть не получится, так как и одного раза досмотреть не смог, как и дочитать, впрочем)) Трояк - так трояк.
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5k
night_visitor 45 минут назад
Только название башни Сарумана не вспомнил.
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