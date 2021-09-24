Тест на знание "Властелина колец"

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В честь 20-летнего юбилея "Братства кольца" Питера Джексона и дня рождения Бильбо и Фродо предлагаем вам проверить свои знания по истории Средиземья.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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