Что стало с псом Шариком из польского телефильма «Четыре танкиста и собака»

Когда заходит разговор об этом популярном когда-то телефильме, то в первую очередь вспоминают польских артистов, сыгравших главные роли. Но был ещё один ключевой персонаж – пёс по кличке Шарик. Причем, Шарика воплотили на экране сразу две дрессированные милицейские овчарки, а для подстраховки на съемочной площадке держали еще и третью.
Первого пса, задействованного в съемках, на самом деле звали Триммер, второго – Атака, третьего – Спик. Триммер стал основным псом. Он появлялся во всех эпизодах с танкистами, его снимали крупными планами. И из него действительно получился хороший артист. Атака была очень сильной, физически развитой собакой. На экране она появлялась в сценах схваток и погонь. Внешне слегка отличалась от Триммера. Поэтому с ней работал специальный парикмахер, делавший собаке стрижку и укладку – так, чтобы два пса были неотличимы друг от друга. Во время работы при немецких овчарках за камерой всегда находился служебный кинолог.
Третий пес не понадобился вообще. Он так и просидел все съемки без дела. Всех трех овчарок для съемок специально отбирал и дрессировал один из лучших кинологов милицейской школы, подполковник Франчишек Шиделко. По слухам, для телефильма пробовался еще и четвертый служебный пес по кличке Целер. Это была идеальная милицейская овчарка. Крепкая, отлично дрессированная. Но как позже вспоминал Шиделко, она совершенно не годилась в артисты. Уровень ее агрессии был таков, что она кидалась бы и на актеров, и попыталась бы атаковать сам танк.
Расскажу подробнее о Триммере, поскольку именно этот пес больше всего участвовал в съемках. Пес родился в милицейском питомнике в 1965 году. Получил индивидуальный номер, под которым его записали в племенную книгу. Когда он подрос, то поступил на службу в одно из отделений милиции Варшавы. Причем, и Триммер, и Атака считались далеко не лучшими служебными псами, и их дальнейшая карьера была под большим вопросом.
Но на обоих псов обратили внимание польские кинематографисты. С первых же дней съемок Триммер стал отличным актером. Он сразу определял, где свои люди, с которыми стоит дружить, а где чужие, которых нужно облаять. Словом, подошел к своей работе максимально творчески и демонстрировал чудеса перевоплощения. Пес быстро завоевал симпатии всей съемочной группы, а под конец съемок уже сам рвался в кадр. Правда, за время работы над телефильмом Триммера настолько разбаловали, что к дальнейшей милицейской службе он оказался непригоден.
Но пес нашел новых хозяев – после съемок его забрала польская семья. Хозяева заботились о нем с большой любовью, холили его и лелеяли. Триммер прожил долгую по меркам немецкой овчарки жизнь – 14 лет. Но еще при жизни Шарик из телефильма о четырех танкистах стал в Польше предметом культа. Очень ценились, например, фото с отпечатками его лап, и даже волоски с его шкуры. Милицейские кинологи решили увековечить память о своем знаменитом питомце. В Сулковицах, где когда-то родился Триммер, открыли целую выставку, посвященную знаменитому псу. Память о «Шарике» жива до сих пор.
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