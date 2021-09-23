Что стало с псом Шариком из польского телефильма «Четыре танкиста и собака»

Третий пес не понадобился вообще. Он так и просидел все съемки без дела. Всех трех овчарок для съемок специально отбирал и дрессировал один из лучших кинологов милицейской школы, подполковник Франчишек Шиделко. По слухам, для телефильма пробовался еще и четвертый служебный пес по кличке Целер. Это была идеальная милицейская овчарка. Крепкая, отлично дрессированная. Но как позже вспоминал Шиделко, она совершенно не годилась в артисты. Уровень ее агрессии был таков, что она кидалась бы и на актеров, и попыталась бы атаковать сам танк.

Расскажу подробнее о Триммере, поскольку именно этот пес больше всего участвовал в съемках. Пес родился в милицейском питомнике в 1965 году. Получил индивидуальный номер, под которым его записали в племенную книгу. Когда он подрос, то поступил на службу в одно из отделений милиции Варшавы. Причем, и Триммер, и Атака считались далеко не лучшими служебными псами, и их дальнейшая карьера была под большим вопросом.