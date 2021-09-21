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20 ситуаций, когда люди становились свидетелями удивительных и редких событий

20 ситуаций, когда люди становились свидетелями удивительных и редких событий (21 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:38
Метки: интересно   люди   подборка   редкость   
785
21

Наш мир полон удивительных и редких вещей, которые нам не удастся увидеть своими глазами. К счастью, есть интернет, где люди с удовольствием делятся фотографиями всяких интересностей.

Иногда планеты и звёзды выстраиваются так, что случайные люди становятся свидетелями действительно редких событий разной степени интересности. Кому-то на глаза попадаются животные-альбиносы, кто-то летит на самолёте в гордом одиночестве, а некоторые умудряются встретить человека с такими же татуировками. В такие моменты важно не зевать, а достать телефон и запечатлеть всё на камеру. Чтобы потом похвастаться знакомым и другим пользователям интернета!

1. Я поднялся на гору Бен Невис и увидел брокенского призрака

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Метки: интересно   люди   подборка   редкость   
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Casper Полчаса назад
Полёт для работников самолёта? Я десять лет летаю "работником самолёта" и впервые об этом слышу....
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