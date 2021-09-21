20 ситуаций, когда люди становились свидетелями удивительных и редких событий

Иногда планеты и звёзды выстраиваются так, что случайные люди становятся свидетелями действительно редких событий разной степени интересности. Кому-то на глаза попадаются животные-альбиносы, кто-то летит на самолёте в гордом одиночестве, а некоторые умудряются встретить человека с такими же татуировками. В такие моменты важно не зевать, а достать телефон и запечатлеть всё на камеру. Чтобы потом похвастаться знакомым и другим пользователям интернета!

1. Я поднялся на гору Бен Невис и увидел брокенского призрака