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Переводчики смеются - Ду ю спик инглиш?

Переводчики смеются - Ду ю спик инглиш? (3 фото)

Автор:
22 сентября 2021 17:14
Метки: Ду ю спик инглиш?   америка   дорога   
1643
3

В фейсбучной группе "Переводчики смеются" сегодня запостили забавную историю, которая мне раньше не попадалась. Попытался поиском обнаружить автора - пока не обнаружил, все сплошные перепечатки.

Говорят, что у нас в Америке полиция чуть-что начинает стрелять. Я не согласен. И вот почему. У меня есть друг Петя. И у него есть жена Мила, которую все называют Мила-Пила. Когда этот Петя со своей Пилой приехал в Америку, то машину он купил раньше, чем выучил английский язык. И вот как-то я приглашаю их к себе на дачу в Поконо. Объясняю на чистом русском языке: «Петя, выезжаешь на 280-ю, она переходит в 80-ю, на 284-м экзите выезжаешь и звонишь мне, я тебя подбираю». И добавляю: «Всё время ориентируйся на вывеску «Поконо». Поконо, если кто-то не понял, это дачная местность.


Где Петя переехал на 287-ю и при этом поехал в обратную сторону – на юг, я не понял, но теперь это уже не важно. И вот он едет-едет, едет-едет, а вывески «Поконо» всё нет и нет.


Через два часа его Мила включает свою пилу: «Как можно было не взять карту? Как можно было не выяснить куда ехать? Как я могла связаться с таким идиотом? Боже, как я могла так влипнуть?»

Тогда Петя думает: «Надо ехать быстрее, потому что на этой скорости она меня распилит раньше, чем мы доедем до этих Поконо».


Он нажимает на газ и едет так минут пять – не больше, потому что за ним появляется мент со своей светомузыкой и требует остановиться. Петя, новый иммигрант со старыми привычками, хватает бумажник и бежит к менту. Тот спокойно достает свой пистолет и говорит, что если Петя сейчас не сядет обратно в свою машину, он его убьет.


Петя не столько по словам, сколько по жестам, понимает, что с ним не шутят и возвращается в свою машину.


Мент прячет пистолет, выходит из машины, подходит к Петиной и говорит ему: «Дай мне свои водительские права» и показывает на бумажник. Петя опять все понимает по-своему и достаёт из бумажника 100 долларов. Мент ему говорит: «Если ты намерен мне дать не водительские права, а взятку на рабочем месте, то я на тебя надену вот эти наручники». И показывает ему наручники.

Мила, которая тоже не понимает, почему мент отказывается от 100 долларов, спрашивает: «Петя, что он от тебя хочет?»


Петя отвечает: «Я не знаю! Может предложить ему 200?»


Мила говорит: «Боже мой, почему я связалась с таким идиотом? Если ты не знаешь, сколько это стоит, так выясни у него!»


«Почему я идиот? – в очередной раз удивляется Петя. – Просто, когда мне показывают то пистолет то наручники, я немного нервничаю».


«Так перестань нервничать и выясни!» – говорит Мила.


«Хорошо, я сейчас всё выясню! – говорит Петя, потом поворачивается к менту и, как его учили на курсах английского языка, говорит: «Хэлло, ду ю спик инглиш?»


Мент удивленно: «Ду ай спик инглиш?!»


Петя ему: «Йес, ю! Ду ю спик инглиш?»


Мент – в полной растерянности, потому что никаких других языков кроме английского он не знает.


×

Мила говорит: «По-моему, он такой же идиот как и ты! Боже, как я влипла!»


Мент, между тем, приходит в себя, прячет пистолет и говорит Пете:


«Оk, where do you go, dude?» (куда ты едешь, умник?)


«I’m Petya, – отвечает Петя, как его учили на курсах. – What is your name?»


Мент, ничего не отвечая на Петин вопрос, берёт его телефон, смотрит, какой последний номер он набирал и звонит мне.


«Здравствуйте, – говорит он, – я полицейский такой-то, вы случайно не знаете Петю?»


Я честно отвечаю, что Петя мне хорошо известен, причем с детства.


«Прекрасно! – говорит мент. – Тогда ответьте мне на такой вопрос: не страдает ли ваш друг какими-то психическими заболеваниями?»


Я отвечаю, мол, нет, не страдает. «Может быть он перенес недавно, какую-то тяжелую психологическую травму?» – продолжает настаивать мент.


«Тяжелую психологическую травму, – отвечаю я, – Петя перенес 30 лет тому назад, когда женился на той женщине, которая сейчас сидит справа от него. Но судя по тому, что он до сих пор её не задушил, он – в прекрасной психологической форме».


«Это я понимаю, как никто», – вздыхает мент.


«Просто он ещё не успел выучить английский, – добавляю я. – Отсюда все проблемы»


«Так где вы его ждете?» – спрашивает мент, и я объясняю где.


И тогда мент становится перед Петиной машиной и везёт его с мигалкой сто миль до 284-го экзита, где передаёт его мне, как говорится, с рук на руки.


Уже на даче я объясняю Пете, что у нас в Америке с ментами надо быть поосторожней, потому что таки да могут застрелить на месте.


«Я же говорю, что мент - идиот», – замечает Мила.


«Почему?» – не понимаю я.


«Потому что никакой умный человек не поедет 100 миль, чтобы помочь такому Пете, как мой, если он может его застрелить на месте и не иметь этой головной боли!»


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Метки: Ду ю спик инглиш?   америка   дорога   
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17  комментариев
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14k
Александр Н. 4 часа назад
Эту "свежую" байку еще Задорнов рассказывал, Царствие ему небесное.
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301
Ольга 3 часа назад
Я прилично знаю английский. И американским копам готова петь дифирамбы. Как-то раз я корячилась на улице, не в силах загнать машину задним ходом в промежуток для парковки. Дело в том, что в Москве у меня маленькая живопырка, и габаритов этого огромного рыдвана, что мне взяли в прокате в Штатах, я вообще не понимала. Так вот, когда рядом нарисовалась полицейская машина, я была уже в истерике, и только заорала полицейскому в ответ на вопрос - все у вас хорошо?- Я не могу запарковать эту машину!!! Окей, он спокойно выгнал меня из-за руля и одним движением поставил машину как надо. И только после этого начал выяснять, кто я, и почему машину не умею парковать. Ограничилось все маленькой лекцией по теории парковки, то есть как и когда надо выкручивать руль и пожеланием быть осторожнее.
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301
Ольга Albert GER 3 часа назад
Это глюк сайта. Второй комментарий не удаляется.
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301
Ольга 3 часа назад
Я прилично знаю английский. И американским копам готова петь дифирамбы. Как-то раз я корячилась на улице, не в силах загнать машину задним ходом в промежуток для парковки. Дело в том, что в Москве у меня маленькая живопырка, и габаритов этого рыдвана, что мне взяли в прокате, я вообще не понимала. Так вот, когда рядом нарисовалась полицейская машина, я была уже в истерике, и только заорала полицейскому в ответ на вопрос - все у вас хорошо?- Я не могу запарковать эту машину!!! Окей, он спокойно выгнал меня из-за руля и одним движением поставил машину как надо. И только после этого начал выяснять, кто я, и почему машину не умею парковать. Ограничилось все маленькой лекцией по теории парковки, то есть как и когда надо выкручивать руль и пожеланием быть осторожнее.
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44k
zloykoyot 3 часа назад
Это на анекдот.ру, было в году где-то 97-98.
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4k
Leonid 4 часа назад
Последняя фраза с головой выдает таки в Миле Сарочку из Одессы.
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3k
OLDer 4 часа назад
Сказки на ночь. Давно есть навигаторы по Америке на русском языке
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185
allexx 4 часа назад
>>Но судя по тому, что он до сих пор её не задушил, он – в прекрасной психологической форме». «Это я понимаю, как никто», – вздыхает мент.
-Надо было Пете добавить еще баксов 300 и попросить Пилу выйти из машины.
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185
allexx 4 часа назад
И, да, читали и че? Хорошую весч можно и перечитать.
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12k
Вася 4 часа назад
потом по таким быдлопонаехавшим всех русских ровняют, позорище. "рассказу" место в кривом зеркале у дубины роговицкой, премия петросяны гыыгыгыгыы
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