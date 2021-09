Переводчики смеются - Ду ю спик инглиш?

Мила говорит: «По-моему, он такой же идиот как и ты! Боже, как я влипла!»

Мент, между тем, приходит в себя, прячет пистолет и говорит Пете:

«Оk, where do you go, dude?» (куда ты едешь, умник?)

«I’m Petya, – отвечает Петя, как его учили на курсах. – What is your name?»

Мент, ничего не отвечая на Петин вопрос, берёт его телефон, смотрит, какой последний номер он набирал и звонит мне.

«Здравствуйте, – говорит он, – я полицейский такой-то, вы случайно не знаете Петю?»

Я честно отвечаю, что Петя мне хорошо известен, причем с детства.

«Прекрасно! – говорит мент. – Тогда ответьте мне на такой вопрос: не страдает ли ваш друг какими-то психическими заболеваниями?»

Я отвечаю, мол, нет, не страдает. «Может быть он перенес недавно, какую-то тяжелую психологическую травму?» – продолжает настаивать мент.

«Тяжелую психологическую травму, – отвечаю я, – Петя перенес 30 лет тому назад, когда женился на той женщине, которая сейчас сидит справа от него. Но судя по тому, что он до сих пор её не задушил, он – в прекрасной психологической форме».

«Это я понимаю, как никто», – вздыхает мент.

«Просто он ещё не успел выучить английский, – добавляю я. – Отсюда все проблемы»

«Так где вы его ждете?» – спрашивает мент, и я объясняю где.

И тогда мент становится перед Петиной машиной и везёт его с мигалкой сто миль до 284-го экзита, где передаёт его мне, как говорится, с рук на руки.

Уже на даче я объясняю Пете, что у нас в Америке с ментами надо быть поосторожней, потому что таки да могут застрелить на месте.

«Я же говорю, что мент - идиот», – замечает Мила.

«Почему?» – не понимаю я.

«Потому что никакой умный человек не поедет 100 миль, чтобы помочь такому Пете, как мой, если он может его застрелить на месте и не иметь этой головной боли!»