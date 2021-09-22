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Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.
Авторский пост
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Па вел Давы дович Ге рман
Композитор Самуил Покрасс
Песня называется "Вечерняя застольная", хотел сюда ссылку вставить, но Ютубчик не дает из-за авторских прав. Символично, но чего еще ожидать от этой чисто русской троицы!))