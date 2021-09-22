FISHKINET
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во... Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию Рашлотанки и стартперы без пездецыдов и фискалий Рашлотанки и стартперы без пездецыдов и фискалий Короткий путь не всегда самый лучший Короткий путь не всегда самый лучший Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Позитивная бабушка пытается угадать напиток Позитивная бабушка пытается угадать напиток Жительницу Новосибирска оштрафовали за избиение и оскорбление глухонемого таксиста Жительницу Новосибирска оштрафовали за избиение и оскорбление... Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского 40 фотографий всякой всячины, которая вас развлечет 40 фотографий всякой всячины, которая вас развлечет Идеальная капсула времени: ГАЗ-24 "Волга" 1985 года без пробега Идеальная капсула времени: ГАЗ-24 "Волга" 1985 года без пробега "Х*** ты плачешь, встань!": парень показал в Инстаграм, как издевается над солдатом-срочником "Х*** ты плачешь, встань!": парень показал в Инстаграм, как... Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Собаки, которые проводили много времени с котами и переняли их привычки Собаки, которые проводили много времени с котами и переняли их... Героиновые гетто, страшные земли, бездомные кошмары и прочие ужасы улиц США Героиновые гетто, страшные земли, бездомные кошмары и прочие ужасы... Крымские татары и чеченцы устроили массовую драку со стрельбой в Евпатории Крымские татары и чеченцы устроили массовую драку со стрельбой в... Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии
Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей (30 фото)

Автор:
22 сентября 2021 16:53
Метки: Юмор   интересно   приколы   
2447
30
Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   интересно   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
ПаганецЪ 2 часа назад
Ви его таки проморгали, когда пожалели денег на скрипочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
insaider 48 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- Минуту назад
Ю лий Абра мович Хайт
Па вел Давы дович Ге рман
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 3 минуты назад
русский текст Аркадий (Аарон) Яковлевич Коц
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 5 минут назад
Иосиф Яковлевич Сиркес
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 6 минут назад
Автор слов Павел Горинштейн
Композитор Самуил Покрасс
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 8 минут назад
Исаак Осипович Дунаевский
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 9 минут назад
Леонид Утесов
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 10 минут назад
Марк Бернес
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 11 минут назад
Михаил Львович Матусовский
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 11 минут назад
Ян Френкель
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
a_komolow 38 минут назад
Получатся 15-ти процентные!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Diesel 2 часа назад
Трое настоящих русских поют про Россию и про жизнь в ней: И.Кобзон, А.Розенбаум, Г.Лепс
Песня называется "Вечерняя застольная", хотел сюда ссылку вставить, но Ютубчик не дает из-за авторских прав. Символично, но чего еще ожидать от этой чисто русской троицы!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 3 часа назад
Евреям давно пора оставить это странное хобби - писать русские народные песни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ 20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения 20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили 15 фотографий людей, которые выглядят старше своего возраста 15 фотографий людей, которые выглядят старше своего возраста Художница показывает комичность современного мира Художница показывает комичность современного мира
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3895350



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
16 интересных решений, созданных для удобства людей
0
140
16 интересных решений, созданных для удобства людей
Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию
0
138
Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию
Набирающие популярность
Почему осенью чаще возникают головные боли?
0
1
Почему осенью чаще возникают головные боли?
Одна из первых работ часть 2
0
4
Одна из первых работ часть 2
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#автомобили#прикол#аварии#фотографии#интересное#сша#СССР#фейл
#интересно#ynews#люди#картинки#дтп#Россия#знаменитости#шоу бизнес#новости#дети
#фото#животные#автомир#история#факты#в мире#кино#авто аварии#неудача#еда

На что жалуетесь?

Вернуться