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Крымские татары и чеченцы устроили массовую драку со стрельбой в Евпатории

Крымские татары и чеченцы устроили массовую драку со стрельбой в Евпатории (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 15:54
Сообщество : Криминал
Метки: Крым   видео   крымкие татары   омон   потасовка   чеченцы   
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Правда, пострелять участники потасовки особо не успели. Очевидцы говорят, что выходцы из Северного Кавказа на разборки привели сотрудников ОМОНа.

Поздно вечером во вторник в Евпатории произошла разборка в стиле 90-х годов. Две группы молодчиков "забили стрелку" на заправке, но во время их встречи, которая обещала быть кровавой, всех накрыл спецназ и положил лицами в пол.

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Известно, что конфликт начался с троих чеченцев, один из которых на заправке несколько раз пнул сломавшийся кофейный аппарат. Охранник сделал ему замечание, и за это был жестоко избит - мужчине выбили глаз. На подмогу пострадавшему подоспели крымские татары и напали на чеченцев. Те отступили, но пообещали вернуться.


Местные подготовились к встрече с кавказцами: собрали людей и вооружились стальными прутьями, кастетами, отвертками и восемью травматическими пистолетами. Вскоре к заправке подъехало около 30 чеченцев, и как только началась разборка, со всех сторон налетел ОМОН.

Очевидцы уверены, что полицейских привели чеченцы, поскольку задерживать их не стали. Под раздачу попали только крымские татары в количестве 58 человек. У них изъяли оружие и отвезли в отдел.


В крымском главке МВД отказались раскрывать национальную принадлежность участников потасовки. По версии полицейских, это был не межнациональный конфликт, а "чистый криминал". Если верить местным ТГ-каналам, полиция горой стоит за безоружных чеченцев, которые пришли на заправку, чтобы миром уладить конфликт.

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Метки: Крым   видео   крымкие татары   омон   потасовка   чеченцы   
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41  комментарий
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826
MC Час назад
Каждый из участников достоин небесных гурий!
Чеченцам ну никак не живется у себя в Чечне! Ну не хотят они работать как все люди, а только брать, отбирать и убивать.
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18
Алексей Плюснин 19 минут назад
ПРИШЛИ МИРОМ УЛАДИТЬ КОНФЛИКТ В КОЛИЧЕСТВЕ 58 ЧЕЛОВЕК
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9k
Andrey 20 минут назад
А ведь он и тех и других пытался в Сибири сгноить, знал же, что это тараканы. И на хрена мы их простили???

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2k
boom 20 минут назад
3 черных забили стрелку, и привели ещё 30 - чтобы мирно решить конфликт? Угар :)
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1k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Я не понял, а где извинения ? Недоработка...
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1k
Александр Алехин Полчаса назад
А Рамзанка говорит, что в Чечне петухов нет )))
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8k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Неделю назад впервые гулял по ночной Евпатории. Кроме всех красот, бросилось в глаза, что город "белый" в отличии от Москвы и городов средней полосы. Оказывается показалось
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5k
Олег Полчаса назад
А умно этих крымчан татарских к цугундеру подвели - их прямо с "пушками да перьями" и приняли
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59k
Опиум для народа 45 минут назад
Ну вот, а шайтан говорил что в чечении петухов нет. Вот же-настоящие п"дарасы. Покалечили толпой человека, а как ответку держать так всех сдали. Все верно, зассали , а "лицо" надо держать. Типа мы пришли но нам менты помешали.)))
Не волк-символ чеченов. А шакал.) Толпой. Исподтишка.
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1k
Ratibor 46 минут назад
А зачем вязали? Надо было огородить эту тусовку, обезопасить мирных граждан и подождать пока обезьяны самовыпилятся....
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9k
☾ Атеист ☽ 51 минуту назад
Ай молодцы.. показали в очередной раз свой интеллект. Всех, кто хоть чуть "отличился" выслать на родину, по идее. 90% разборок в стиле "улица" будет забыто хотя бы на время. Приехал, начудил, уехал с запретом на въезд всей семье. Не поможет - отделять источники сих иноземцев и закрывать границы :)
если уж приезжают в гости, ну так нех крутить пальцы веером. Чет сомневаюсь, что они у себя бы такое устроили.
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579
Alex 52 минуты назад
Безоружные чеченцы, это как честные евреи, или монголы вегетарианцы, или китайцы не пьющие чай
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14k
Альф 57 55 минут назад
По мне так, пусть поубивают друг-друга прости господи.
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2k
Денис 56 минут назад
Скорее всего отправили пару наблюдателей и когда поняли, что так можно и огрести по самое не балуй. Вызвали прикормленных полицаев.
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199k
Кaleidoscope 58 минут назад
Никогда такого не было, и вот опять ) ...( сарказм ) но если честно до 90 х как житель Крыма заявляю что про чеченцев было глухо, армяне валом, татар много, но ни грузин ни чеченцев не было ни видно ни слышно,
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532
MerryGoRound 59 минут назад
Учитывая наклонность постов постить про чеченцев и т.д. и их беспредел только, что то на Фишках нездоровое творится. Или идет уже какая то заведомая компания против чего то крупного....
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14k
vikklu Час назад
Суки ссученные, как, впрочем и их пёрзидент, хэрой россии...
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19k
Ego sum qui sum Час назад
Удивительно разнообразные события сейчас могут происходить, вчера с друзьями обсуждали смогут ли китайцы первыми сделать колонию на Марсе, с коллегами обсуждали оптимизацию через прямые запросы в SQL, сегодня я читаю о средневековой драке явно не эволюционировавших существ.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Уточняли чей крым?
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1k
Руслан Новак Час назад
Изолировать этих абазян в их обезьяннике. Пускать на остальную территорию страны только по визам. Расползлись как какая-то зараза. И где появятся там сразу и криминал. Последнее время и в Крыму стали чаще попадаться. Ползают всюду в своих вонючих резиновых тапочках, руки колесом. И всюду кучками как шакалы.
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84
марвин флинн Руслан Новак Полчаса назад
,,... территорию страны только по визам,, - вы что, предлагаете дать независимость ичкерам?
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733
Hypnosis Час назад
Дружба народов
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