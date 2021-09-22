Крымские татары и чеченцы устроили массовую драку со стрельбой в Евпатории

Правда, пострелять участники потасовки особо не успели. Очевидцы говорят, что выходцы из Северного Кавказа на разборки привели сотрудников ОМОНа.
Поздно вечером во вторник в Евпатории произошла разборка в стиле 90-х годов. Две группы молодчиков "забили стрелку" на заправке, но во время их встречи, которая обещала быть кровавой, всех накрыл спецназ и положил лицами в пол.
Известно, что конфликт начался с троих чеченцев, один из которых на заправке несколько раз пнул сломавшийся кофейный аппарат. Охранник сделал ему замечание, и за это был жестоко избит - мужчине выбили глаз. На подмогу пострадавшему подоспели крымские татары и напали на чеченцев. Те отступили, но пообещали вернуться.
Местные подготовились к встрече с кавказцами: собрали людей и вооружились стальными прутьями, кастетами, отвертками и восемью травматическими пистолетами. Вскоре к заправке подъехало около 30 чеченцев, и как только началась разборка, со всех сторон налетел ОМОН.
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Очевидцы уверены, что полицейских привели чеченцы, поскольку задерживать их не стали. Под раздачу попали только крымские татары в количестве 58 человек. У них изъяли оружие и отвезли в отдел.
В крымском главке МВД отказались раскрывать национальную принадлежность участников потасовки. По версии полицейских, это был не межнациональный конфликт, а "чистый криминал". Если верить местным ТГ-каналам, полиция горой стоит за безоружных чеченцев, которые пришли на заправку, чтобы миром уладить конфликт.
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Не волк-символ чеченов. А шакал.) Толпой. Исподтишка.
если уж приезжают в гости, ну так нех крутить пальцы веером. Чет сомневаюсь, что они у себя бы такое устроили.
+ я не только про чеченцев, но и про других залетных гостей, дома которых не являются РФ. Просто обобщил.