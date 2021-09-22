Крымские татары и чеченцы устроили массовую драку со стрельбой в Евпатории

Поздно вечером во вторник в Евпатории произошла разборка в стиле 90-х годов. Две группы молодчиков "забили стрелку" на заправке, но во время их встречи, которая обещала быть кровавой, всех накрыл спецназ и положил лицами в пол.

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Известно, что конфликт начался с троих чеченцев, один из которых на заправке несколько раз пнул сломавшийся кофейный аппарат. Охранник сделал ему замечание, и за это был жестоко избит - мужчине выбили глаз. На подмогу пострадавшему подоспели крымские татары и напали на чеченцев. Те отступили, но пообещали вернуться.





Местные подготовились к встрече с кавказцами: собрали людей и вооружились стальными прутьями, кастетами, отвертками и восемью травматическими пистолетами. Вскоре к заправке подъехало около 30 чеченцев, и как только началась разборка, со всех сторон налетел ОМОН.