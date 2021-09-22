Знаменитый морж-путешественник объездил Европу, и направился домой

Недавно моржа потеряли - он внезапно пропал, и не появлялся на виду около месяца. Жители начали беспокоиться, что кто-то причинил животному вред, но волнения были напрасны. В минувшие выходные Уолли заметили вновь, у берегов Исландии - видимо, на этот раз он взял курс на свою родину, в Арктику. Специалисты из Seal Rescue Ireland, которые все это время наблюдали за моржом, смогли определить, что это Уолли, по шрамам на его ластах.