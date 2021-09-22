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Знаменитый морж-путешественник объездил Европу, и направился домой

Знаменитый морж-путешественник объездил Европу, и направился домой (7 фото)

Автор:
22 сентября 2021 13:55
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истори   морж   моржи   морские обитатели   фото   
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Морж по кличке Уолли (Wally) стал настоящей знаменитостью этого лета. С тех пор, как он случайным образом оказался у европейских берегов, его замечали уже в нескольких странах, публикуя его фото в сети - мы уже писали о нем. Недавно морж внезапно пропал - он около месяца не появлялся, и жители начали волноваться. Позже выяснилось, что напрасно!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истори   морж   моржи   морские обитатели   фото   
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Ruk Час назад
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5k
Ruk Час назад
если бы он залез ко мне в лодку - прибил бы. зоошиза совсем с катушек съехала
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