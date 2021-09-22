Знаменитый морж-путешественник объездил Европу, и направился домой

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Морж по кличке Уолли (Wally) стал настоящей знаменитостью этого лета. С тех пор, как он случайным образом оказался у европейских берегов, его замечали уже в нескольких странах, публикуя его фото в сети - мы уже писали о нем. Недавно морж внезапно пропал - он около месяца не появлялся, и жители начали волноваться. Позже выяснилось, что напрасно!
Известно, что морж Уолли (Wally) зимой этого года заснул на айсберге близ Гренландии, а затем случайным образом оказался на юге. Летом его начали замечать у побережья Ирландии, Великобритании, Франции. В основном 800-килограммовый морж забирался в лодки местных жителей, где его фотографировали, а потом публиковали в сети. Так приключения путешественника Уолли стали известны по всему миру.
Недавно моржа потеряли - он внезапно пропал, и не появлялся на виду около месяца. Жители начали беспокоиться, что кто-то причинил животному вред, но волнения были напрасны. В минувшие выходные Уолли заметили вновь, у берегов Исландии - видимо, на этот раз он взял курс на свою родину, в Арктику. Специалисты из Seal Rescue Ireland, которые все это время наблюдали за моржом, смогли определить, что это Уолли, по шрамам на его ластах.
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"Уолли успешно преодолел долгий путь и, надеемся, скоро снова воссоединится со своими сородичами. Пожалуйста, не забывайте предоставлять диким животным необходимое пространство, заботьтесь об их благополучии и безопасности. Из-за вмешательства человека сейчас страдают многие животные," - добавила организация.
Считается, что приключение Уолли может быть связано с изменением климата и таянием льдов. Многие рассматривают его появление как сигнал человеку о том, что в Арктике начинаются климатические проблемы. Из-за изменения климата мы теряем огромное количество морского льда, и поэтому многие животные теряют среду обитания.
Эксперты уже предполагали, что после своего длинного приключения в Европе, с наступлением осени Уолли вернется в холодные воды Арктики и воссоединится с другими моржами. Так и случилось - он уже направляется на родные земли. "Уолли очень непредсказуемый товарищ, но моржи - социальные существа, и он не исключение, поэтому мы надеемся, что он, наконец, решит, что пора возвращаться домой," - добавили сотрудники Seal Rescue Ireland.
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