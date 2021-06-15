Теперь на Земле официально пять океанов

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Картографы Национального географического общества США наконец признали Южный океан пятым океаном планеты. Хотя термин "Южный океан" использовался для обозначения совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду, теперь у океана существуют официальные границы, и с июня этого года его начнут обозначать на картах.
Национальное географическое общество США до сих пор следовало правилам и распоряжениям Международной гидрографической организации (МГО), которая занимается маркировкой объектов на картах. В 1937 году организация собиралась признать Южный океан официально, но в 1953-м это распоряжение было отменено из-за разногласий. С 1999 года понятие "Южный океан" использовалось для обозначения морей, который окружали Антарктиду. "Океан" не имел четкой границы, и его существование долго оспаривалось на международном уровне. Картографы много лет пытались добиться того, чтобы Южный океан признали официально - и наконец, это случилось.
Теперь океан официально признали пятым на Земле - с июня 2021 года его будут обозначать на картах. "Южный океан уже давно признан учеными, но поскольку не было соглашения на международном уровне, мы никогда официально его не признавали. Мы обозначали его как совокупность частей других океанов," - говорит географ Национального географического общества США Алекс Тейт. По его словам, новый статус и обозначение Южного океана повлияет на многие вещи - в том числе то, как дети, использующие карты в школах, будут видеть мир.
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"Я думаю, что один из самых важных аспектов в этом вопросе - это образование. Школьники узнают информацию о мире в том числе через географию. Если не обозначать Южный океан на картах, то они никогда не узнают о его существовании и истории, а это весьма важно," - продолжает географ.
Начиная с 8 июня 2021 года Национальное географическое общество США будет отмечать Южный океан на всех официальных картах. Границы пятого океана определяются Антарктическим циркумполярным течением (или течением Западных Ветров), идущим с запада на восток вокруг Антарктиды. Южный океан относится к водам, которые простираются до 60 градусов южной широты, кроме Пролива Дрейка и моря Скоша, что относятся к южной части Атлантического океана. Кроме того, в его холодных водах обнаружили уникальную морскую экосистему.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У нас этого нет и слава богу!
И кстати, если его признало Нац.Географическое общество США, то это, наверное, очень круто, но нам-то что? Кол-во океанов с точки зрения РФ и мира определяет вовсе не какое-то там локальное общество одной страны.