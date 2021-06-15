Теперь на Земле официально пять океанов

Теперь океан официально признали пятым на Земле - с июня 2021 года его будут обозначать на картах. "Южный океан уже давно признан учеными, но поскольку не было соглашения на международном уровне, мы никогда официально его не признавали. Мы обозначали его как совокупность частей других океанов," - говорит географ Национального географического общества США Алекс Тейт. По его словам, новый статус и обозначение Южного океана повлияет на многие вещи - в том числе то, как дети, использующие карты в школах, будут видеть мир.