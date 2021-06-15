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Теперь на Земле официально пять океанов

Теперь на Земле официально пять океанов (6 фото)

Автор:
15 июня 2021 17:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Земля   Открытия   находки   новости   океаны   планета   ученые   южный океан   
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Картографы Национального географического общества США наконец признали Южный океан пятым океаном планеты. Хотя термин "Южный океан" использовался для обозначения совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду, теперь у океана существуют официальные границы, и с июня этого года его начнут обозначать на картах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Земля   Открытия   находки   новости   океаны   планета   ученые   южный океан   
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8  комментариев
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13k
Booka1a 2 часа назад
хрен знает сколько назад лет впервые услышал об этой фигне, но до сих пор не понимаю. нафига он нужен
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25k
Ashabad 5 минут назад
Нахера мне знать, как в США сходя с ума?!
У нас этого нет и слава богу!

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10k
кира 41 минуту назад
Можно понять, когда распадаются страны: Югославия, Чехословакия, СССР на карте появляются новые названия. Это оправдано политически, экономически, географически. Но просто так отделить части трех океанов, чтобы их куски объединить новый океан? Зачем? В очередной раз хапнуть бабла?
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15k
Денис Час назад
Как интересно. Нам ещё в школе рассказывали про эту шнягу.
И кстати, если его признало Нац.Географическое общество США, то это, наверное, очень круто, но нам-то что? Кол-во океанов с точки зрения РФ и мира определяет вовсе не какое-то там локальное общество одной страны.
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17k
Юрий 2 часа назад

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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Как куда пиндосы сунутся, так считай пропало! То Плутон они за планету не считают, то вот за океаны взялись.
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1k
friday2009 2 часа назад
А без пиндосов никак нельзя. Уже года три к меня китайский глобус и там нанесен южный океан.
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