363
18
Не верьте тому, кто говорит, что идеальных вещей в этом мире не существует. Перед вами 17 фотографий с идеальными совпадениями, которые порадуют вашего внутреннего перфекциониста.
Даже в нашем неидеальном мире найдётся место для прекрасных совпадений, от одного взгляда на которые поднимается настроение, и на сердце становится легче.
1. Захотел открыть шкафчик, и кольцо просто соскользнуло с пальца
×
2. Коробки просто созданы для котов
4. Когда реальность дополняет сериалы
5. Шишка нашла себе местечко
6.
7. Отражение девушки, сидящей на скамейке, идеально дополняет кресло напротив
8. Прекрасная парочка из кофе и вафли
9. Укладчик шин явно перфекционист в душе
10. Пазл из 5000 деталей идеально поместился на столе
11. Как спрятать крекер и ни с кем им не делиться
12. Они просто созданы друг для друга!
13. Носки или маска для кота?
14. Пить такой чай будет ещё приятнее
15. Теперь ясно, для кого строили этот замок
16. Эта подставка для напитков просто создана для таких фотографий
17. Рисковый парень
Источник:
Ссылки по теме:
- 20+ питомцев, которые бессовестно "увели" вторых половинок своих хозяев
- А что здесь у вас, собственно, творится?
- 30 знаменитостей, которые обожают котеек
- Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми
- Забавные фото, которые получились случайно
22
Понравилось22
Новости партнёров
Всем известно, что коты - это жидкость, и идеально заполняют весь объём...