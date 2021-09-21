Пьяный пешеход перекинул автоинспектора через бедро и получил три года колонии

Очередной "умник" сам себе с пола срок поднял.
В конце июля нетрезвый житель Ейска (Краснодарский край) устроил цирк на дороге у центрального пляжа, мешая движению автомобилей. Подъехавшие к месту сотрудники ДПС попросили молодого человека уйти с проезжей части. Но тот отказался, подумав, видимо, что автоинспекторы не имеют власти над пешеходами. А когда услышал, что будет оформлен по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение сотруднику полиции"), начал возмущаться и отказался проследовать к служебному авто для составления протокола.
Автоинспектор попытался задержать нарушителя, но молодой человек оказал сопротивление, бросив полицейского через бедро на асфальт. После демонстрации силы борцуха поспешил скрыться, но далеко убежать ему не удалось.
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В итоге 20-летний Дмитрий Бойко заработал не только "административку", но и уловное дело по ч. 2 ст. 318 УК ("Применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, но гуманный суд, похоже, счел за смягчающие обстоятельства
отсутствие мозгов возраст и пожалел местного жителя, отправив того в колонию всего на три года.
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https://theins.ru/news/245061https://theins.ru/news/245061
Как эти менты медкомиссию проходят?
Понимаю теперь почему наряд не приезжает по вызову на пьяный дебош во двлре. Они алкашей боятся. Вдруг спортсмены бухают.
Парень не из терпил
Мусорилу схватил
И поехал от Черного
К Белому
Морю...
Как надысь в Перми.