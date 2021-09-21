FISHKINET
Сообщество Криминал 807 постов • 266 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Пьяный пешеход перекинул автоинспектора через бедро и получил три года колонии

Пьяный пешеход перекинул автоинспектора через бедро и получил три года колонии (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дпс   краснодарский край   неповиновение   потасовка   суд   
2197
1
1

Очередной "умник" сам себе с пола срок поднял.

В конце июля нетрезвый житель Ейска (Краснодарский край) устроил цирк на дороге у центрального пляжа, мешая движению автомобилей. Подъехавшие к месту сотрудники ДПС попросили молодого человека уйти с проезжей части. Но тот отказался, подумав, видимо, что автоинспекторы не имеют власти над пешеходами. А когда услышал, что будет оформлен по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение сотруднику полиции"), начал возмущаться и отказался проследовать к служебному авто для составления протокола.


Автоинспектор попытался задержать нарушителя, но молодой человек оказал сопротивление, бросив полицейского через бедро на асфальт. После демонстрации силы борцуха поспешил скрыться, но далеко убежать ему не удалось.

В итоге 20-летний Дмитрий Бойко заработал не только "административку", но и уловное дело по ч. 2 ст. 318 УК ("Применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, но гуманный суд, похоже, счел за смягчающие обстоятельства отсутствие мозгов возраст и пожалел местного жителя, отправив того в колонию всего на три года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   дпс   краснодарский край   неповиновение   потасовка   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
27k
lem02 Час назад
Три года парню за эту ерунду? Три года реального срока? Любит страна свое население...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
156
Симплекс 14 минут назад
Я не понимаю, зачем сажать. Штраф в несколько сотен тысяч рублей и всё. Обществу польза со всех сторон: не получит отморозка-уголовника через 3 года, бабло в казне, на которое детям книжки можно купить или в местной больнице пару палат отремонтировать. Бить по карману - самое действенное средство. Лучше в капиталистическом обществе нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений 16 минут назад
ФСБ-шник вставил предпринимателю карабин в анус - год и 10 месяцев. П - правосудие
https://theins.ru/news/245061https://theins.ru/news/245061
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
твёрдый троечник Полчаса назад
Моя полиция меня бережёт...
Как эти менты медкомиссию проходят?
Понимаю теперь почему наряд не приезжает по вызову на пьяный дебош во двлре. Они алкашей боятся. Вдруг спортсмены бухают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Sic transit gloria mundi
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Andrey Час назад
Эх. Был бы черным, да в штатах, видосик был бы интереснее)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Drago Andrey 18 минут назад
Да там пофиг на цвет кожи, кинулся на мента- лови свинца полную обойму
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
685
Руслан Час назад
А что, кстати, с азерботами, которые толпой вооруженные ходили и угрожали ДПС-нику?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
Симплекс Robin Hood 19 минут назад
Это ж каким ущербным говноедом надо быть, чтоб такой канал на ютубе смотреть?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
явно погорячился )) Да и гаишник какой-то невесомый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
35k
Alex 2 часа назад
Ха-ха, будет чьей-то девчонкой на зане
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Димон круто повеселился,правда на зоне ему не так весело будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 2 часа назад
Ну и правильно, мозги хоть прочистят там ему, а если нет, то хоть дымоход.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
372
Anal Aggressor 2 часа назад
Сам над собой подшутил Димон, короче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow 2 часа назад
На ровном месте испортил себе жизнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Пулю в тулбищще нужно всовывать дегенератам, с первого раза, без предупреждения.
Как надысь в Перми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
кот базилий 2 часа назад
Трешку дебилу - тоже не плохо. Не факт , что поумнеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз Губернатор Миссури&nbsp;помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM Губернатор Миссури помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM В Архангельске гопники устроили драку с современными художниками В Архангельске гопники устроили драку с современными художниками Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки" Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки"
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

434132



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма
1
57
12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
5
75
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#подборка#фото#прикол#ynews#дтп#аварии#фотографии#кино#знаменитости#Разное
#интересно#животные#автомобили#факты#история#новости#авто аварии#пермь#приколы#милота
#Юмор#люди#автомир#Россия#картинки#СССР#интересное#в мире#сша#найдено на ebay

На что жалуетесь?

Вернуться