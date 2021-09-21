Пьяный пешеход перекинул автоинспектора через бедро и получил три года колонии

В конце июля нетрезвый житель Ейска (Краснодарский край) устроил цирк на дороге у центрального пляжа, мешая движению автомобилей. Подъехавшие к месту сотрудники ДПС попросили молодого человека уйти с проезжей части. Но тот отказался, подумав, видимо, что автоинспекторы не имеют власти над пешеходами. А когда услышал, что будет оформлен по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение сотруднику полиции"), начал возмущаться и отказался проследовать к служебному авто для составления протокола.





Автоинспектор попытался задержать нарушителя, но молодой человек оказал сопротивление, бросив полицейского через бедро на асфальт. После демонстрации силы борцуха поспешил скрыться, но далеко убежать ему не удалось.