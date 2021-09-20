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Здравствуйте уважаемые.

Вот что то вспомнилось :-)))

Сколько себя помнил, всегда читал. И не только книги, но и различную переодику. И журналы и газеты. Сегодня поговорим о первых. Насколько я помню с "младых ногтей" у меня было 2 явных фаворита. Так как у моего дедушки была подписка, то я постепенно перечитал все журналы лет за 10-15 :-)))

И вот мои фавориты.

"Наука и жизнь"