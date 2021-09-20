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Обложки и вырезки из журналов-которые нынешнему молодому поколению надеюсь будут очень интересны,.. надеюсь!
1.
Здравствуйте уважаемые.
Вот что то вспомнилось :-)))
Сколько себя помнил, всегда читал. И не только книги, но и различную переодику. И журналы и газеты. Сегодня поговорим о первых. Насколько я помню с "младых ногтей" у меня было 2 явных фаворита. Так как у моего дедушки была подписка, то я постепенно перечитал все журналы лет за 10-15 :-)))
И вот мои фавориты.
"Наука и жизнь"
Вот что то вспомнилось :-)))
Сколько себя помнил, всегда читал. И не только книги, но и различную переодику. И журналы и газеты. Сегодня поговорим о первых. Насколько я помню с "младых ногтей" у меня было 2 явных фаворита. Так как у моего дедушки была подписка, то я постепенно перечитал все журналы лет за 10-15 :-)))
И вот мои фавориты.
"Наука и жизнь"
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3.
Тут было кучу интересного. Любимый кроссворд с фрагментами, много психологических практикумов, интересных и забавнх вещей (типа комиксов про Пифа или заданий на внимательность), ну и конечно много интересной околонаучной информации.
6.
Журнал, который не только открывал для меня мир путешествий и приключений, но и кучу авторов. Скажем, "Туман" Стивена Кинга я прочел впервые именно в "Вокруг Света".
7.
В детстве, конечно, интересно было рассматривать и читать журналы для детишек :-) "Веселые картинки"
11.
Изредка летом у бабушки просматривал украинский журнал "Барвинок". Изредка, ибо украинского тогда не знал и просто рассматривал картинки.
15.
Местами читал "Костер". Но вот только несколько избранных рубрик :-) Не все. Но вот "И все засмеялись.." читал :-)
17.
Ну а уже будучи постарше, очень ценил журнал "Ровесник". Там про кино было много интересного. И не только :-)
( Кстати был очень дефицитным, у меня знакомая тётя в киоске работала и я просил мне этот журнал оставлять, на киоск приходило штуки три- четыре ( Калейдоскоп)...)
31.
Какие то читал вдумчиво, какие то просто листал. Многие из них читал бы чаще, но попадались довольно редко :-))))
Ну и постарше уже оцнил вот эти 2 журнала.
Ну и постарше уже оцнил вот эти 2 журнала.
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Метки: былое занимательное картинки пресса
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До сих пор помню, как читал пацаном, а потом боялся на улицу выйти )
Журнал входил в «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, в передачах по радио и телевидению», о нём запрещено было упоминать в открытой печати, ссылаться на него могли только в таких же засекреченных документах и публикациях для служебного пользования, ознакомиться с архивом журнала можно было только в спецхране при наличии соответствующего оформленного допуска
https://pynop.com/nauka-i-zhizn.htmhttps://pynop.com/nauka-i-zhizn.htm