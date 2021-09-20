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Можем, когда захотим: в мире восхитились дизайном упаковки брянского молока

Можем, когда захотим: в мире восхитились дизайном упаковки брянского молока (2 фото)

Автор:
20 сентября 2021 17:51
Метки: Россия   дизайн   маркетинг   молоко   
876
2

Пожалуй, хватит на сегодня политики. После новостей о выборах и других засоряющих эфир новостей хочется поговорить о чем-то легком, но в то же время важном и приятном.

Поэтому хочу рассказать о милой и чудесной истории, как производители молочной продукции из Брянска стали знамениты на весь мир.


Котиков любят все. Это уже, кажется, аксиома. Российские дизайнеры всего-то создали упаковку для молочки с изображением милого котика и весь мир растекся в умилительной улыбке. Секрет успеха оказался до банальности прост – изображение поместили на четыре стороны коробки, в результате чего из нескольких коробок стало возможно собрать целый паззл или сделать смешную зацикленную картинку. При общем минимализме дизайн упаковки многие посчитали идеальным.

Первыми российским молочком заинтересовались в Японии. И даже посвятили российскому молочку кучу мемов в стиле анимэ.


Спустя год слухи о чудесной российской упаковки дошли и до соседнего континета. Так, пост в Твиттере американского пользователя о брянском дизайне лайкнули почти 110 тысяч человек, а порядка 30 тысяч решили поделиться записью в своем микроблоге. В комментариях к посту – только положительные отзывы.


Все гениальное просто. И очень приятно, когда что-то такое создают у нас. Все ж таки молодые поколения хоть и выросли на редкость дерзкими, но отсутствие строгого советского воспитания сделало их более творческими, как мне кажется.

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Метки: Россия   дизайн   маркетинг   молоко   
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18  комментариев
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
прям вот весь мир восхитился не новой идее?

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2k
Старожил 9 минут назад
При чём тут советское воспитание?

Или это уже за правило - плюнуть в прошлое где только можно?
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22k
Дмитрий 13 минут назад
Я за молоком в Брянск, а вы как хотите)
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1k
Hallo FreeSpace 16 минут назад
До нас всегда доходит с опозданием на несколько дней ...
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9k
kaboza 56 минут назад
ну да...
ну да...
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28k
Игорь 3 часа назад
Котики - это хорошо, котики - это правильно. Но больше всего мне "нравится" "креатив", который я обвёл.
Мне ВООБЩЕ (от слова СОВСЕМ) пох в какой неземной красоты упаковке продаётся продукт. Зато у меня дико пригорает когда эти ушлёпки делают упаковку на 950 гр. на 450 гр. и т.д.
Тут вроде бы всё отлично, НО! С каких пор мы жидкости в граммах меряем. Как бы в литрах надо. И тут ТАДАМ!!! в 1000 гр. молока - 0.971 литра.
Вот так.
Хотелось бы верить что мошенников (а маркетинг - это легализованное мошенничество) ждёт отдельный этаж в Аду...

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