Можем, когда захотим: в мире восхитились дизайном упаковки брянского молока

Котиков любят все. Это уже, кажется, аксиома. Российские дизайнеры всего-то создали упаковку для молочки с изображением милого котика и весь мир растекся в умилительной улыбке. Секрет успеха оказался до банальности прост – изображение поместили на четыре стороны коробки, в результате чего из нескольких коробок стало возможно собрать целый паззл или сделать смешную зацикленную картинку. При общем минимализме дизайн упаковки многие посчитали идеальным.

Первыми российским молочком заинтересовались в Японии. И даже посвятили российскому молочку кучу мемов в стиле анимэ.

Спустя год слухи о чудесной российской упаковки дошли и до соседнего континета. Так, пост в Твиттере американского пользователя о брянском дизайне лайкнули почти 110 тысяч человек, а порядка 30 тысяч решили поделиться записью в своем микроблоге. В комментариях к посту – только положительные отзывы.

Все гениальное просто. И очень приятно, когда что-то такое создают у нас. Все ж таки молодые поколения хоть и выросли на редкость дерзкими, но отсутствие строгого советского воспитания сделало их более творческими, как мне кажется.