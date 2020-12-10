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Тут главные цвета 2021 года назвали. Получается, что Россия давно в тренде

Тут главные цвета 2021 года назвали. Получается, что Россия давно в тренде (15 фото)

Автор:
10 декабря 2020 16:24
Сообщество : Юмор
Метки: trend   дизайн   желтый   прикол   россия   серый   смех   юмор   
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Специалисты американского института цвета Pantone (Pantone Color Institute) объявили главные цвета 2021 года, ими стали "освещающий желтый" и "абсолютный серый". Все бы ничего, но эти два цвета уже давно и очень активно используются в российской повседневности. Смотрите сами!
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Метки: trend   дизайн   желтый   прикол   россия   серый   смех   юмор   
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Ярослав 2 часа назад
Цвет обменника
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2k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Pantone задает тренды
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6k
Перст Указующий 45 минут назад
>какой цвет должен стать главным в уходящем году?

в америке - чОрный, потому что BLM
у нас белый - в противопоставление америке и жопе, как олицетворению ситуации в целом. Но белый пачкается, потому как всегда желтый. С серым.
В европах радужный.
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20k
Vazari Час назад
Хм, хорошая попытка, РенТВ!
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6k
Сергей Ко Час назад
А цвета в RAL?
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