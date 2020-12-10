Тут главные цвета 2021 года назвали. Получается, что Россия давно в тренде

Специалисты американского института цвета Pantone (Pantone Color Institute) объявили главные цвета 2021 года, ими стали "освещающий желтый" и "абсолютный серый". Все бы ничего, но эти два цвета уже давно и очень активно используются в российской повседневности. Смотрите сами!
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в америке - чОрный, потому что BLM
у нас белый - в противопоставление америке и жопе, как олицетворению ситуации в целом. Но белый пачкается, потому как всегда желтый. С серым.
В европах радужный.