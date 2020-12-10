Тут главные цвета 2021 года назвали. Получается, что Россия давно в тренде

Специалисты американского института цвета Pantone (Pantone Color Institute) объявили главные цвета 2021 года, ими стали "освещающий желтый" и "абсолютный серый". Все бы ничего, но эти два цвета уже давно и очень активно используются в российской повседневности. Смотрите сами!

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1. Те два цвета, о которых сейчас все говорят 0 Источник:

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2. Лаборатория Pantone, шах и мат! В России эти два цвета уже давно невероятно популярны 0 Источник:

3. Желтый, серый - получайте 0 Источник:

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5. Дорогие американцы, да у нас вся страна в вашем тренде 0 Источник:

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8. Нужны еще доказательства или достаточно? 0 Источник:

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11. Юмор дизайнеров - он такой 0 Источник:

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13. Тема, ждем 0 Источник: