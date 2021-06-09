В Сочи расстреляли двух судебных приставов

По предварительной информации, сотрудники УФССП пришли с постановлением о сносе пристройки к дому, но хозяин с документом был категорически не согласен и открыл огонь на поражение.
В курортном районе Сочи произошла перестрелка, в ходе которой погибли два судебных пристава. Трое сотрудников краевого УФССП приехали с судебным постановлением и техникой для сноса незаконной постройки рядом с пансионатом "СССР" на улице просвещения в Адлере.
Хозяин, 61-летний Вартан Кочиян превратил пристройку в магазин и расставаться с источником дохода категорически отказался. В результате словесного конфликта он достал ружье и открыл стрельбу. Приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян погибли на месте, третьему удалось убежать.
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По данным местных СМИ, это был не магазин, а незаконно построенные бараки, в которых жили люди. Но так или иначе, был ли это магазин или многоквартирный дом - они находились в собственности Вартана Кочияна.
Строго 18+
Стрелявший сразу сдался полицейским и уже находится в отделе. Ружье, из которого он вел стрельбу, оказалось незарегистрированным. На месте происшествия работают полицейские и Следственный комитет.
Борьба с самостроем в Сочи ведется не первый год. Еще в 2013 году власти города подготовили список из 600 незаконных строений на территории курорта, которые необходимо снести. Вчера вечером приставы повесили на здание Кочьяна табличку о сносе его магазина. А на следующий день он уже поджидал сотрудников УФССП с ружьем.
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А так , хочу сказать для себя он вопрос с пристройкой конечно решил на всегда .
Ему теперь вообще пристройка не понадобится до конца жизни . Не долго думаю он на строгаче протянет.
"Но так или иначе, был ли это магазин или многоквартирный дом - они находились в собственности Вартана Кочияна."
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При чем тут "Но так или иначе в собственности"?
Постройка незаконная и незарегистрированная - как она может быть "в собственности"? Только по показателю, что строил на свои деньги?
Так построй на свои домик на центральном пляже без разрешения - это тоже "в собственности"?
Забодала уже необразованная школота, для давления на эмоции кидающаяся терминами, в которых нихера не смыслят...
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Согласно ГК РФ (часть 1, раздел 2), право собственности на объект недвижимости включает в себя отношения, возникающие при владении недвижимости.
Отношения:
1. Владение - юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью.
2. Пользование - основанная НА ЗАКОНЕ возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств.
Распоряжение - возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения.