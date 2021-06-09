В Сочи расстреляли двух судебных приставов

В курортном районе Сочи произошла перестрелка, в ходе которой погибли два судебных пристава. Трое сотрудников краевого УФССП приехали с судебным постановлением и техникой для сноса незаконной постройки рядом с пансионатом "СССР" на улице просвещения в Адлере.



Хозяин, 61-летний Вартан Кочиян превратил пристройку в магазин и расставаться с источником дохода категорически отказался. В результате словесного конфликта он достал ружье и открыл стрельбу. Приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян погибли на месте, третьему удалось убежать.