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В Сочи расстреляли двух судебных приставов

В Сочи расстреляли двух судебных приставов (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 12:46
Сообщество : Криминал
Метки: Адлер   Сочи   незаконная постройка   постановление   ружье   снос   судебные приставы   убийство   
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По предварительной информации, сотрудники УФССП пришли с постановлением о сносе пристройки к дому, но хозяин с документом был категорически не согласен и открыл огонь на поражение.

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Метки: Адлер   Сочи   незаконная постройка   постановление   ружье   снос   судебные приставы   убийство   
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34  комментария
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7k
antonium Час назад
Судя по фамилиям, события разворачивались где-то под Ереваном
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wr2x2 Минуту назад
часто суд.приставы действуют в интересах другого "варганяна", изымая имущество и продавая за бесценок нужным людям
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11k
Хью́берт Минуту назад
Напоминает внутриэтнические разборки.
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1k
Федор Медведев 2 минуты назад
Как незаконная постройка может быть в собственности???
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7k
Влад 4 минуты назад
это точно в Сочи, а не в Ереване?
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1k
Moon24 4 минуты назад
Просто скот . Убил людей из-за своих шкурных интересов
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812
Hellscream 6 минут назад
По себе знаю , приставы умеют на нерв надавить . Но не до такого же, тем более у приставов из опасного только ручка шариковая при себе, солью заряди , лопатой огрей , собак на них спусти , да что угодно ... Еб***утый дед в общем .

А так , хочу сказать для себя он вопрос с пристройкой конечно решил на всегда .
Ему теперь вообще пристройка не понадобится до конца жизни . Не долго думаю он на строгаче протянет.
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27k
EvilHomer 14 минут назад
Связывался я с приставами, те еще уроды, до них не возможно дозвонится, не возможно вернуть деньги из-за их же ошибки. Короче одобряю.
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20k
Мерзавец... 16 минут назад
"коллекторов" в законе не жалко
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3k
Едондер пуп 22 минуты назад
Нормальный у кого-то "отдых" получился в этой пристройке. Если ещё и с детьми - у них понятие "море" срастётся с "там убивают"((
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Русские не погибли и хорошо..
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Коротко о курортах России: бизнесмен армянин расстрелял двух судебных приставов армян..
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13k
Агент Безопасной Национальности 36 минут назад
"...приехали с судебным постановлением и техникой для сноса незаконной постройки..."
"Но так или иначе, был ли это магазин или многоквартирный дом - они находились в собственности Вартана Кочияна."
====================
При чем тут "Но так или иначе в собственности"?
Постройка незаконная и незарегистрированная - как она может быть "в собственности"? Только по показателю, что строил на свои деньги?
Так построй на свои домик на центральном пляже без разрешения - это тоже "в собственности"?
Забодала уже необразованная школота, для давления на эмоции кидающаяся терминами, в которых нихера не смыслят...
***
Согласно ГК РФ (часть 1, раздел 2), право собственности на объект недвижимости включает в себя отношения, возникающие при владении недвижимости.
Отношения:
1. Владение - юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью.
2. Пользование - основанная НА ЗАКОНЕ возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств.
Распоряжение - возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения.
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62k
Доктор Джонс 40 минут назад
-3, и Рафик не уиноват...
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14k
Serg2001 41 минуту назад
Не хотел сносить. А так, убив двух представителей власти при исполнении, он типа решил все свои проблемы...
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55k
Андрей 41 минуту назад
В комментариях к этой новости на Рамблере сплошь и рядом: "Если пошёл на работу в полицию, Росгвардию, ССП - ты автоматически человеком не являешься", "Поделом врагам!", "Молодец мужик!" и тому подобное. Когда уже начнут чистить весь этот нужник?!
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29k
Головасыр коричнештанник 42 минуты назад
интересно, что в голове у подобных дебилов происходит? типа, я их сейчас застрелю и от меня отстанут
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1k
Александр Алехин 42 минуты назад
Очередное подтверждение, что обезьяны в России живут по каким то своим законам. Незарегистрированный магазин защищал незарегистрированным ружьем.
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65k
Каракули 42 минуты назад
Короче в этих краях ВСЕ незарегистрированное..
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11k
P.F. 47 минут назад
Это точно Сочи, а не Ереван?
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742
Александр 48 минут назад
Ну и зачем его задерживали
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