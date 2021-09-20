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Коровы полетали над швейцарскими Альпами

Коровы полетали над швейцарскими Альпами (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 15:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   домашний скот   животные   корова   коровы   скот   фото   
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Недавно под швейцарскими Альпами заметили "летающих" коров. Хотя коровы, парящие на веревках под вертолетом, выглядело необычно, это - необходимая мера. Швейцарские фермеры каждое лето отправляют своих коров пастись на высокогорные луга, а вот доставить коров обратно иногда бывает проблематично..

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Метки: видео   домашние животные   домашний скот   животные   корова   коровы   скот   фото   
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7  комментариев
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Тоже мне новость.
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kaboza Полчаса назад
Я когда коров летающих видел последний раз, это было после теста лихих бошек)))))))))
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дункан 41 минуту назад
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2k
Vitamin Час назад
Навеяло ...))))
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5k
saliamnn 2 часа назад
очень похоже на эстонских десантников.
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42k
Крайт 2 часа назад
"Ничто не ново под Луной" (С)
Мимино это тоже проделывал.

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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Хорошо хоть не так:
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