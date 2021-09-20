Коровы полетали над швейцарскими Альпами

В этом году 10 особей доставили вертолетом - при этом во всем стаде примерно тысяча коров. Пока раненых коров доставляют на вертолетах, здоровый скот спускается по склону горы самостоятельно, а затем его забирают на машинах. Полет на вертолете не занимает много времени, поэтому после него коровы чувствуют себя нормально. Для транспортировки используют специальную безопасную конструкцию из веревок.