Коровы полетали над швейцарскими Альпами

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Недавно под швейцарскими Альпами заметили "летающих" коров. Хотя коровы, парящие на веревках под вертолетом, выглядело необычно, это - необходимая мера. Швейцарские фермеры каждое лето отправляют своих коров пастись на высокогорные луга, а вот доставить коров обратно иногда бывает проблематично..
Такое зрелище с летающими коровами выглядит необычно, но это - необходимая мера. Летом швейцарские фермеры отправляют коров пастись на высокогорные альпийские луга, а осенью - возвращают обратно на фермы. До некоторых высокогорных пастбищ тяжело добраться на наземном транспорте, и кроме того, многие коровы оказываются ранеными - поэтому фермеры заказывают вертолеты для транспортировки своих животных.
В этом году 10 особей доставили вертолетом - при этом во всем стаде примерно тысяча коров. Пока раненых коров доставляют на вертолетах, здоровый скот спускается по склону горы самостоятельно, а затем его забирают на машинах. Полет на вертолете не занимает много времени, поэтому после него коровы чувствуют себя нормально. Для транспортировки используют специальную безопасную конструкцию из веревок.
"Это был короткий, спокойный полет. Я не заметил разницы между теми коровами, которых доставили вертолетом, и теми, что пришли самостоятельно," - говорит фермер Джонас Арнольд. Позже всех коров отвезут в деревню Урнербоден.
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Мимино это тоже проделывал.