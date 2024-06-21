«Снятся коровы, я их ночь дою». Лукашенко рассказал, какие сны он видит

По словам Лукашенко, «президентство – это все чепуха».
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня 2024 года посетил молочнотоварный комплекс в Дзержинском районе. Он встретился с директором и работниками, походил по комплексу и рассказал о своих снах. По словам Лукашенко, он очень любит сельское хозяйство, а вот работу президента - не очень.
«По ночам снятся сейчас люди, с которыми работал. Снятся коровы: я их ночь дою. Ужас. Лучше нет. Никакое президентство — это все чепуха», - поделился белорусский президент.
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Тут же Лукашенко рассказал, как спас корову от мясокомбината, которая никак не осменялась.
"У меня дома 11 коров. У меня был случай - корова за день давала 45 литров (четыре с половиной ведра). И искусственно не могли ее осеменение. Всё, говорят, на мясокомбинат её. Отдал фермеру: говорю забери. Уже бычка и телочку привела", — рассказал историю спасения коровы Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко осмотрел весь молочно-товарный комплекс и заглянул в конце в доильный цех, чтобы оценить уровень автоматизации работ. Одна из доярок очень удивилась, когда узнала, что у Лукашенко 11 коров.
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Здоровья ему