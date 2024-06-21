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«Снятся коровы, я их ночь дою». Лукашенко рассказал, какие сны он видит

«Снятся коровы, я их ночь дою». Лукашенко рассказал, какие сны он видит

Автор:
21 июня 2024 19:31
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   интересное   коровы   лукашенко   сельское хозяйство   фото   
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По словам Лукашенко, «президентство – это все чепуха».

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня 2024 года посетил молочнотоварный комплекс в Дзержинском районе. Он встретился с директором и работниками, походил по комплексу и рассказал о своих снах. По словам Лукашенко, он очень любит сельское хозяйство, а вот работу президента - не очень.

«По ночам снятся сейчас люди, с которыми работал. Снятся коровы: я их ночь дою. Ужас. Лучше нет. Никакое президентство — это все чепуха», - поделился белорусский президент.

Тут же Лукашенко рассказал, как спас корову от мясокомбината, которая никак не осменялась.

"У меня дома 11 коров. У меня был случай - корова за день давала 45 литров (четыре с половиной ведра). И искусственно не могли ее осеменение. Всё, говорят, на мясокомбинат её. Отдал фермеру: говорю забери. Уже бычка и телочку привела", — рассказал историю спасения коровы Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко осмотрел весь молочно-товарный комплекс и заглянул в конце в доильный цех, чтобы оценить уровень автоматизации работ. Одна из доярок очень удивилась, когда узнала, что у Лукашенко 11 коров.

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Метки: Видео   Юмор   интересное   коровы   лукашенко   сельское хозяйство   фото   
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7  комментариев
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457
Компрачикос 2 часа назад
Дорогой Рыгорыч, бывают сны, просто сны....
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Jurij 4 минуты назад
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2k
Аркадий 23 минуты назад
Один из лучших управленцев, а хитренький какой, как говорят и вашим и нашим :)
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19k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Бывал в Беларуси и считаю, что Бацька отличный руководитель.
Здоровья ему
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Robin Hood Час назад
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sapér Vodička 2 часа назад
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PokemonKa
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