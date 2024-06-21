«Снятся коровы, я их ночь дою». Лукашенко рассказал, какие сны он видит

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня 2024 года посетил молочнотоварный комплекс в Дзержинском районе. Он встретился с директором и работниками, походил по комплексу и рассказал о своих снах. По словам Лукашенко, он очень любит сельское хозяйство, а вот работу президента - не очень.

«По ночам снятся сейчас люди, с которыми работал. Снятся коровы: я их ночь дою. Ужас. Лучше нет. Никакое президентство — это все чепуха», - поделился белорусский президент.