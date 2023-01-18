20 животных с чудинкой, которые что только не выкаблучивают

Все звери такие разные, и у каждого свой характер и забавные привычки. И так же как среди людей, среди представителей животного мира встречаются экземпляры с причудами. Но даже не смотря на это, они остаются наивными и смешными, и нуждаются в нашей любви. Взгляните, на что они способны!

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Жизнь слишком сложна 0 Источник:

Мой приятель помог спасти енота, который застрял 0 Источник:

Две палки лучше, чем одна 0 Источник:

Мы хотели душевную семейную фотографию 0 Источник:

Наш кот просто спит

Он умеет строить невероятно забавные морды, чтобы получить добавку

Последнее фото на камере телефона 0 Источник:

Наш пёс смотрит в зеркало, в котором отражается окно. Он уверен, что смотрит на улицу 0 Источник:

Мы не знаем, зачем он это делает 0 Источник:

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Жестокая борьба за место 0 Источник:

Плоды долгого труда 0 Источник:

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Это мешок с наполнителем 0 Источник:

Он терпеть не может мыться 0 Источник:

Наш лизун 0 Источник:

Мы обнаружили воришку 0 Источник:

Белки бывают странными 0 Источник: