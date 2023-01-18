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20 животных с чудинкой, которые что только не выкаблучивают

20 животных с чудинкой, которые что только не выкаблучивают

Автор:
18 января 2023 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Выкаблучивают   Чудинка   животные   привычки   причуды   смешные   характер   
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Все звери такие разные, и у каждого свой характер и забавные привычки. И так же как среди людей, среди представителей животного мира встречаются экземпляры с причудами. Но даже не смотря на это, они остаются наивными и смешными, и нуждаются в нашей любви. Взгляните, на что они способны!

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Метки: Выкаблучивают   Чудинка   животные   привычки   причуды   смешные   характер   
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1  комментарий
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Павел 9 минут назад
Зверюшки!!!!
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