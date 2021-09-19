Народные артисты СССР

Автор:
19 сентября 2021 21:29
Почетное звание «Народный артист СССР» было учреждено 6 сентября 1936 г. Оно сменило учрежденное в 1919 году звание «Народный артист Республики». В числе первых, удостоенных звания, были Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Василий Качалов, Борис Щукин. Всего за 55 лет звания были удостоены 1006 деятелей театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания. Последнее награждение состоялось 21 декабря 1991.
Ясно что не все, добавляйте!
1.
Константин Станиславский. 1937–1938 годы. Автор: Моисей Наппельбаум.
2.
Актриса МХАТа Софья Пилявская. 1934 год. Автор: Николай Петров. Москва.
3.
Актер Борис Щукин. 1934–1938 годы. Автор: Моисей Наппельбаум. Москва.
4.
Актриса Вера Пашенная. 1939 год. Автор: Моисей Наппельбаум.
5.
Актриса Мария Бабанова. Автограф на фото для артистки и радиоведущей Тамары Кузиной. 1939 год. Неизвестный автор.
6.
Композитор Арам Хачатурян. 1939–1941 годы. Автор: Иван Шагин.
7.
Артист цирка, дрессировщик Владимир Дуров. 1940 год. Автор: Александр Родченко. Москва.
8.
Любовь Орлова. 1940-е. Неизвестный автор.
9.
Леонид Утесов поет в сопровождении Государственного эстрадного оркестра РСФСР. 1945–1949 годы. Неизвестный автор. Москва.
10.
Актриса Малого театра Варвара Николаевна Рыжова. 1950–1953 годы. Автор: Георгий Липскеров. Москва.
11.
Оперный певец Иван Козловский с детьми на стадионе. 1950 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц.
12.
Артистка Лидия Смирнова. 1950 год. Автор: Виктор Руйкович.
13.
Клоун Карандаш (Михаил Румянцев) на манеже Московского цирка на Цветном бульваре с собакой Кляксой. 1950-е. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн. Москва.
14.
Актриса Тамара Макарова. 1950-е. Автор: Эммануил Евзерихин. Москва.
15.
Аркадий Райкин. 1957 год. Автор: Сергей Васин.
16.
Актер Михаил Жаров. 1957 год. Автор: Сергей Васин.
17.
Галина Уланова. 1958 год. Автор: М. Малышев.
18.
Юрий Никулин и Леонид Гайдай. 1960-е. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн. Москва.
19.
Марк Донской, Алексей Баталов. 1960-е. Автор: Олег Мерцедин.
20.
Людмила Зыкина и аккордеонисты Николай Глубоков и Борис Уваров. 1960-е. Автор: Евгений Умнов. Москва.
21.
Дирижер Натан Рахлин после концерта. 22 ноября 1960 года. Автор: Павел Маныч.
22.
Мстислав Ростропович и Геннадий Рождественский. 1964 год. Неизвестный автор.
23.
Кинорежиссер Сергей Герасимов. 1965 год. Неизвестный автор. Челябинск.
24.
Актер Всеволод Санаев. 1970-е. Автор: Юрий Садовников.
25.
Нонна Мордюкова. 1970-е. Автор: Александр Рубашкин.
26.
Клоун Олег Попов. 1970–1980-е. Автор: Лев Шварц. Баку.
27.
Зиновий Гердт и его персонаж конферансье Аркадий Апломбов из спектакля «Необыкновенный концерт». 1971 год. Автор: Евгений Умнов. Москва.
28.
Балерина Майя Плисецкая и композитор Родион Щедрин. 1974 год. Автор: Борис Косарев. Москва.
29.
Актер и режиссер Сергей Бондарчук. 1974 год. Автор: Борис Косарев. Москва.
30.
Актер Борис Чирков. 1976 год. Автор: Юрий Садовников. Москва.
31.
Фаина Раневская и Ростислав Плятт. 1977–1979 годы. Автор: Вера Петрусова.
32.
Актеры Олег Янковский и Татьяна Пельтцер в спектакле Театра имени Ленинского комсомола «Революционный этюд» («Синие кони на красной траве»). 1978 год. Неизвестный автор. Москва.
33.
Чурсина Людмила Алексеевна.
35.
Актер Иннокентий Смоктуновский. 1986 год. Автор: Виктор Антипин. Москва.
36.
Хореограф Юрий Григорович. 1986 год. Автор: Сергей Смирнов.
37.
Евгений Леонов. 1980-е. Автор: Юрий Инякин.
39.
Вицин Георгий Михайлович.
40.
Папанов Анатолий Дмитриевич.
42.
Лановой Василий Семёнович.
43.
Гурченко Людмила Марковна.
44.
Крючков Николай Афанасьевич.
45.
Броневой Леонид Сергеевич.
46.
Тихонов Вячеслав Васильевич.
47.
Ульянов Михаил Александрович.
51.
Зельдин Владимир Михайлович.
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