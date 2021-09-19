Народные артисты СССР

Почетное звание «Народный артист СССР» было учреждено 6 сентября 1936 г. Оно сменило учрежденное в 1919 году звание «Народный артист Республики». В числе первых, удостоенных звания, были Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Василий Качалов, Борис Щукин. Всего за 55 лет звания были удостоены 1006 деятелей театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания. Последнее награждение состоялось 21 декабря 1991.

Ясно что не все, добавляйте!

1. 0 Константин Станиславский. 1937–1938 годы. Автор: Моисей Наппельбаум.

2. 0 Актриса МХАТа Софья Пилявская. 1934 год. Автор: Николай Петров. Москва.

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3. 0 Актер Борис Щукин. 1934–1938 годы. Автор: Моисей Наппельбаум. Москва.

4. 0 Актриса Вера Пашенная. 1939 год. Автор: Моисей Наппельбаум.

5. 0 Актриса Мария Бабанова. Автограф на фото для артистки и радиоведущей Тамары Кузиной. 1939 год. Неизвестный автор.

6. 0 Композитор Арам Хачатурян. 1939–1941 годы. Автор: Иван Шагин.

7. 0 Артист цирка, дрессировщик Владимир Дуров. 1940 год. Автор: Александр Родченко. Москва.

8. 0 Любовь Орлова. 1940-е. Неизвестный автор.

9. 0 Леонид Утесов поет в сопровождении Государственного эстрадного оркестра РСФСР. 1945–1949 годы. Неизвестный автор. Москва.

10. 0 Актриса Малого театра Варвара Николаевна Рыжова. 1950–1953 годы. Автор: Георгий Липскеров. Москва.

11. 0 Оперный певец Иван Козловский с детьми на стадионе. 1950 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц.

12. 0 Артистка Лидия Смирнова. 1950 год. Автор: Виктор Руйкович.

13. 0 Клоун Карандаш (Михаил Румянцев) на манеже Московского цирка на Цветном бульваре с собакой Кляксой. 1950-е. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн. Москва.

14. 0 Актриса Тамара Макарова. 1950-е. Автор: Эммануил Евзерихин. Москва.

15. 0 Аркадий Райкин. 1957 год. Автор: Сергей Васин.

16. 0 Актер Михаил Жаров. 1957 год. Автор: Сергей Васин.

17. 0 Галина Уланова. 1958 год. Автор: М. Малышев.

18. 0 Юрий Никулин и Леонид Гайдай. 1960-е. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн. Москва.

19. 0 Марк Донской, Алексей Баталов. 1960-е. Автор: Олег Мерцедин.

20. 0 Людмила Зыкина и аккордеонисты Николай Глубоков и Борис Уваров. 1960-е. Автор: Евгений Умнов. Москва.

21. 0 Дирижер Натан Рахлин после концерта. 22 ноября 1960 года. Автор: Павел Маныч.

22. 0 Мстислав Ростропович и Геннадий Рождественский. 1964 год. Неизвестный автор.

23. 0 Кинорежиссер Сергей Герасимов. 1965 год. Неизвестный автор. Челябинск.

24. 0 Актер Всеволод Санаев. 1970-е. Автор: Юрий Садовников.

25. 0 Нонна Мордюкова. 1970-е. Автор: Александр Рубашкин.

26. 0 Клоун Олег Попов. 1970–1980-е. Автор: Лев Шварц. Баку.

27. 0 Зиновий Гердт и его персонаж конферансье Аркадий Апломбов из спектакля «Необыкновенный концерт». 1971 год. Автор: Евгений Умнов. Москва.

28. 0 Балерина Майя Плисецкая и композитор Родион Щедрин. 1974 год. Автор: Борис Косарев. Москва.

29. 0 Актер и режиссер Сергей Бондарчук. 1974 год. Автор: Борис Косарев. Москва.

30. 0 Актер Борис Чирков. 1976 год. Автор: Юрий Садовников. Москва.

31. 0 Фаина Раневская и Ростислав Плятт. 1977–1979 годы. Автор: Вера Петрусова.

32. 0 Актеры Олег Янковский и Татьяна Пельтцер в спектакле Театра имени Ленинского комсомола «Революционный этюд» («Синие кони на красной траве»). 1978 год. Неизвестный автор. Москва.

33. 0 Чурсина Людмила Алексеевна.

34. 0 Соломин Юрий Мефодьевич.

35. 0 Актер Иннокентий Смоктуновский. 1986 год. Автор: Виктор Антипин. Москва.

36. 0 Хореограф Юрий Григорович. 1986 год. Автор: Сергей Смирнов.

37. 0 Евгений Леонов. 1980-е. Автор: Юрий Инякин.

38. 0 Этуш Владимир Абрамович.

39. 0 Вицин Георгий Михайлович.

40. 0 Папанов Анатолий Дмитриевич.

41. 0 Ефремов Олег Николаевич.

42. 0 Лановой Василий Семёнович.

43. 0 Гурченко Людмила Марковна.

44. 0 Крючков Николай Афанасьевич.

45. 0 Броневой Леонид Сергеевич.

46. 0 Тихонов Вячеслав Васильевич.

47. 0 Ульянов Михаил Александрович.

48. 0 Яковлев Юрий Васильевич.

49. 0 Табаков Олег Павлович.

50. 0 Дуров Лев Константинович