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Народные артисты СССР

Народные артисты СССР (51 фото)

Автор:
19 сентября 2021 21:29
Метки: СССР   интересно   народный артист СССР   страна   фотографии   
161
51
Почетное звание «Народный артист СССР» было учреждено 6 сентября 1936 г. Оно сменило учрежденное в 1919 году звание «Народный артист Республики». В числе первых, удостоенных звания, были Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Василий Качалов, Борис Щукин. Всего за 55 лет звания были удостоены 1006 деятелей театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания. Последнее награждение состоялось 21 декабря 1991.
Ясно что не все, добавляйте!
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Метки: СССР   интересно   народный артист СССР   страна   фотографии   
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Андрей Еделькин 2 часа назад
Эпоха! Каждый из них величина!
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