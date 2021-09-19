Простые, но гениальные лайфхаки, которые действительно работают

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Что мы знаем наверняка, так это то, что в мире лайфхаков даже самые странные идеи могут иметь ценность.
Всегда интересно узнавать что-то новое, а если это новое ещё и полезное, то ценность полученных знаний повышается в разы. Именно поэтому разнообразные советы и лайфхаки являются одной из самых любимых вещей Интернета, и мы рады поделиться с вами как раз такой коллекцией!
Всегда интересно узнавать что-то новое, а если это новое ещё и полезное, то ценность полученных знаний повышается в разы. Именно поэтому разнообразные советы и лайфхаки являются одной из самых любимых вещей Интернета, и мы рады поделиться с вами как раз такой коллекцией!
«Так получилось, что с дачи мне привезли кучу зелени и было понятно, что сразу съесть не получится, а зелень вянет и пропадает. Поэтому я решила сделать порционную салатную заправку на зиму»
Автор фото: «Всю зелень хорошо помыла, крупно порезала и в миску. Добавила соль, немного перца и оливковое масло. Можно немного чеснока, но мне лень было его чистить. Далее все это превратила в пюре погружным блендером. Получившуюся смесь разложила в силиконовые формочки для кексов (по одной столовой ложке в порции) и в морозилку. Получилась готовая салатная заправка».
«Вот как я даю тостам остыть, чтобы хлеб не отсыревал с одной стороны»
Вы спросите, кому нужны холодные тосты? Например, тем, кто хочет состряпать бутерброды на будущее. Если просто положить поджаренный тост на тарелку, то пар от хлеба будет каплями оседать на тарелке, что неизбежно приведёт к тому, что с одной стороны ломтик станет влажным.
Главная загадка человечества решена!
Главная загадка человечества решена!
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«Я перекладываю жвачку в пузырёк из-под таблеток, чтобы люди думали, что я принимаю лекарства, и не просили поделиться»
С другой стороны, это может заставить людей беспокоиться о вашем здоровье, если вы часто будете принимать какие-то таблетки.
Не жадина, а экономная.
Не жадина, а экономная.
А вот и лайфхак для тех, в чьём гардеробе большое количество бейсболок
Автор фото: «Я нашла самый крутой организационный лайфхак, который позволяет мне экономить много места»
Радикальный лайфхак для тех, кто постоянно теряет пульты
С таким лайфхаком, если вы потеряете один пульт, то потеряете сразу три.
Автор фото рассказал, что для пользования ему вполне хватает длины цепочки, а если учесть, что один из его пультов оснащен bluethoot, то его вообще не надо поднимать со стола.
Автор фото рассказал, что для пользования ему вполне хватает длины цепочки, а если учесть, что один из его пультов оснащен bluethoot, то его вообще не надо поднимать со стола.
Если воронка не может устоять в горлышке бутылки в вертикальном положении, используйте два куска салфетки, чтобы сделать отверстие меньше, а воронку устойчивее
Этот совет пригодится тем, кому надо использовать две руки во время переливания жидкости.
Простой совет, который поможет покончить с запахом лука в холодильнике: под обрезанный край луковицы подложите бумажное полотенце, после чего заверните это всё в плёнку или положите в пакет
Бумажное полотенце призвано впитать сок и запах лука. Отличный лайфак, помогающий вам не морщить нос, открывая дверцу холодильника, в котором лежит лук.
Предпочитаете кусковое мыло для бритья? Растопите его и вылейте в мыльницу!
Это может понадобиться тем, кто предпочитает мыло другим средствам для бриться. Как такое возможно? Просто некоторое качественное мыло может не уступать по своим свойствам привычным средствам.
Автор фото: «В показанной на фото мыльнице два вида мыла из козьего молока, смешанных вместе: одно с добавлением древесного угля, а другое — эвкалипта».
Мыло довольно просто расплавить. Надо натереть его на тёрке (желательно мелкой), сложить в жаропрочную ёмкость и добавить немного воды. Затем надо будет нагреть ёмкость с мылом любым удобным способом (можно даже в микроволновке), изредка помешивая, пока масса не станет однородной. Если вода выкипит раньше времени, просто добавьте ещё. Затем перелейте полученную массу в удобную для вас ёмкость.
Автор фото: «В показанной на фото мыльнице два вида мыла из козьего молока, смешанных вместе: одно с добавлением древесного угля, а другое — эвкалипта».
Мыло довольно просто расплавить. Надо натереть его на тёрке (желательно мелкой), сложить в жаропрочную ёмкость и добавить немного воды. Затем надо будет нагреть ёмкость с мылом любым удобным способом (можно даже в микроволновке), изредка помешивая, пока масса не станет однородной. Если вода выкипит раньше времени, просто добавьте ещё. Затем перелейте полученную массу в удобную для вас ёмкость.
Если вы живёте в частном доме или на даче и ваша маленькая собачка так и норовит сбежать через щель в заборе, прикрепите к её спине то, что не проходит в проём, например, бумеранг
Можно прикрепить любой предмет, который не позволит собаке пройти между прутьями забора. Это может бы как обычная палка, так и бумеранг.
Не глупо, если это работает!
Не глупо, если это работает!
Как сделать так, чтобы шланг не вываливался из бочки
Автор фото: «Если вас мучает проблема постоянно вываливающегося шланга из бочки, то ловите житейский мудрый совет! Берёте отрезок жесткого провода или кабеля и вставляете в шланг. Снаружи оставляете небольшой отрезок и его подгибаете. Последнее действие необязательно. Теперь вы можете придать своему шлангу любую форму и спокойно повесить на край бочки!».
На тот случай, если очки запотевают, а маска поднимается наверх
Совет от врача, который знает, о чём говорит. Лейкопластырь не позволяет маске подниматься, и также достаточно блокирует восходящий тёплый воздух от дыхания для того, чтобы очки не запотевали.
Чтобы мусорный пакет оставался на месте, используйте перевернутый самоклеящийся пластиковый крючок
До такого ещё нужно додуматься. Если этот лайфхак станет достаточно популярным, то в будущем, возможно, сразу будут выпускать мусорные вёдра с крючками.
Простенькое, но эффективное приспособление для подкраски потолков
«Понадобилось мне подкрасить несколько облезших участков потолка в дачном доме. Валик не подходил по профилю потолка, красить надо было кистью. Обычно перед покраской мебель и пол чем-то накрывают — газетами, полиэтиленовой пленкой и т.п., но краска с кисти капает и течет по ручке. Посему я сделал простую приспособу из подручного материала. Оно состоит из воронки (от двухлитровой пластиковой бутылки отрезал верхушку), ленты поролона (черное на фото) и самой кисти. Поролоновая лента фиксирует кисть в воронке и изолирует ручку кисти от краски, которая будет собираться в воронке при покраске. Вместо поролона можно использовать что-то другое, например, изоленту», — написал автор приспособы.
«Самодельный турник для подтягиваний моего 63-летнего папы»
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — находит отговорки. Хотя с другой стороны перекладина стоит дешевле, чем лечение в больнице.
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Метки: идеи интересное лайфхак полезно совет
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Ага, и сущая ерунда, что вместо 4.5В в устройство будет подаваться только 3В.
но некоторые от мисс Йаблондинко.
ГОСПОДА И УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ ,колитесь,кто бреется кусковым мылом ?
Этому изобретению сотни лет.
Зачем вообще хранить лук в холодильнике?? Всю жизнь его хранили без холодильника.