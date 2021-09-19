Простые, но гениальные лайфхаки, которые действительно работают

Это может понадобиться тем, кто предпочитает мыло другим средствам для бриться. Как такое возможно? Просто некоторое качественное мыло может не уступать по своим свойствам привычным средствам.



Автор фото: «В показанной на фото мыльнице два вида мыла из козьего молока, смешанных вместе: одно с добавлением древесного угля, а другое — эвкалипта».



Мыло довольно просто расплавить. Надо натереть его на тёрке (желательно мелкой), сложить в жаропрочную ёмкость и добавить немного воды. Затем надо будет нагреть ёмкость с мылом любым удобным способом (можно даже в микроволновке), изредка помешивая, пока масса не станет однородной. Если вода выкипит раньше времени, просто добавьте ещё. Затем перелейте полученную массу в удобную для вас ёмкость.