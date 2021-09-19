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Простые, но гениальные лайфхаки, которые действительно работают

Простые, но гениальные лайфхаки, которые действительно работают (16 фото)

Автор:
19 сентября 2021 12:44
Метки: идеи   интересное   лайфхак   полезно   совет   
1580
16
Что мы знаем наверняка, так это то, что в мире лайфхаков даже самые странные идеи могут иметь ценность.
Всегда интересно узнавать что-то новое, а если это новое ещё и полезное, то ценность полученных знаний повышается в разы. Именно поэтому разнообразные советы и лайфхаки являются одной из самых любимых вещей Интернета, и мы рады поделиться с вами как раз такой коллекцией!
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Метки: идеи   интересное   лайфхак   полезно   совет   
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9k
Cornho 2 часа назад
"Правда заряд двух батареек вместо трёх закончится на 33,33% быстрее"

Ага, и сущая ерунда, что вместо 4.5В в устройство будет подаваться только 3В.

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9k
Vacony 14 минут назад
последнее правда и не заработает, т.к. для питания нужно 4.5 в, а не 3...
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25k
Лис 20 минут назад
Звучание моднявого словечка "лайфхак" напоминает смачный плевок. Русских слов не осталось?
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1k
denis karablev 24 минуты назад
Простой совет, который поможет покончить с запахом лука в холодильнике: под обрезанный край луковицы подложите бумажное полотенце, после чего заверните это всё в плёнку или положите в пакет... и выкините нафуй...
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57
Киса Кацман Полчаса назад
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164
Мимо Пробегала 40 минут назад
Воронка - это вообще бред. Через широкое горлышко она глубже "утопнет" всего лишь. И будет гораздо устойчивее, чем с бумажками.
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
В основном лайфхаки от капитана Очевидность,
но некоторые от мисс Йаблондинко.





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89k
сапер Водичка Час назад
------------" Предпочитаете кусковое мыло для бритья? Растопите его и вылейте в мыльницу! Это может понадобиться тем, кто предпочитает мыло другим средствам для бриться.---------".

ГОСПОДА И УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ ,колитесь,кто бреется кусковым мылом ?

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19k
Юрий 2 часа назад
Ага.... Прикрепите к её спине бумеранг.

Этому изобретению сотни лет.

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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
блин, ну не люблю я слово "лайфхак"
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53k
Похабыч 2 часа назад
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14k
Поручик 2 часа назад
Рэднеки (а фотки "простых, но гениальных изобретений" - как раз от них), вечно норовят придумать какую-нибудь Неведомую Ё.банную Х.уйню (НЕХ) и/или "испытать её на себе/соседях". В основном эти "изобретатели" - пытливые и азартные недоучки, бросившие школу в пятом классе, научившись писать и считать.
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13k
Михаил Гвоздик 2 часа назад
Это в забугорье начали читать "Моделист Конструктор" Да во многих советских журналах эти "хитрости" давно печатались.
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9k
Cornho 2 часа назад
"Отличный лайфак, помогающий вам не морщить нос, открывая дверцу холодильника, в котором лежит лук."

Зачем вообще хранить лук в холодильнике?? Всю жизнь его хранили без холодильника.
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