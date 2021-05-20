"Компании, которые приносят пользу клиентам за свой счет"

2933
36
Мы уже привыкли к, мягко скажем, кривому дизайну некоторых продуктов или же полупустым пачкам чипсов, которые выдают за полные.
Но есть те, которые полностью противоположны недобросовестным компаниям. Есть примеры организаций, которые реально заботятся о своих клиентах.
×
В этом ресторане посетители могут не только помыть руки, но и воспользоваться кремом, одноразовыми щетками и ополаскивателем для рта. На свидании - очень даже актуально
В мужском туалете в Квебеке есть такая вот открывалка, благодаря которой можно не трогать ручку
Мерная ложечка, чтобы можно было залезать в более узкие емкости. Бытовая мелочь, которая облегчает жизнь ежедневно.
Перед кафе висит светофор, чтобы вы знали, можно ли заходить (тоже отличная придумка в период пандемии)
Каждый проходил через дерганье ручки в общественных туалетах. Наконец-то придумали способ показать, какая кабинка свободна
Таблетница, на которой показывается время, когда ее открывали последний раз, чтобы не запутаться во времени приема таблеток
В Копенгагене не надо привязывать собаку у входа, а можно посадить его в специальную будку, чтобы защитить от нежелательных контактов
Внутри рулона туалетной бумаги находится маленький рулон, чтобы его можно было брать с собой
Одна из самых крупных китайских компаний электронной коммерции помещают на свои коробки объявления о пропавших людях
На этой этикетке указано что у всех, кто работал с этой едой нет лихорадки и написаны их полные имена
Создатели детской обуви с пищалкой позаботились и о родителях: сделали переключатель, чтобы отключать звук
На школьной лестнице разместили плакат с периодической таблицей, где нарисованы предметы, где используется каждый элемент
Источник:
Ссылки по теме:
- Репетитор русского языка рассказала, откуда взялось слово "хер"
- Москвичам начали продавать гробы для котеек
- Теперь вы точно захотите в Японию: 20 занимательных фактов о стране восходящего солнца
- Почему у снеговика вместо носа морковка
- Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги
29
Понравилось29
Новости партнёров
Ну и стрелка, что показывает про "открывается против часовой".
Ну неужели вы НАСТОЛЬКО тупые, что не знаете в какую сторону открывать-закрывать крышку на бутылке?????
Дегенераты...
Поколение пепси... в башке ничего не укладывается.
Отвертку держат как врага - за горло...
Обидно, вот говорят, дети по стопам родителей не идут, верю.
Я с 10 лет с паяльником. Считай 40 лет.
Профессий смежных много, но все не то, дети - гуманитарии....
Никаких интересов, поиграть, пожрать, купить вкусняшку и залипнуть на тупой сериал.
Учить пытался, похрен, тупо тупят, им просто неинтересно ...
Кто платит за воду на детской горке?
В ресторане вся косметика включена в цену обеда...
На сколько дороже лекарство с такой крышкой?
При правильном хранении никакие бактерии в мясе не повредят, тартар тому примером...
На крышке сока стрелка - для поколения ЕГЭ? И откуда им знать, это закрыть или открыть? Мы-то с детства знаем куда крутить в этих случаях, без стрелок...
Не расплатиться в автомате, а получить жалкие копейки/центы/прочее за сданную посуду... если правильно забыл, там центов десять за штуку.. на мороженое заипесся собирать...
И да, датчане так заботятся о жмвотных и всё, что с этим связано:
==============
За свой счет?!
Автор, похоже, не в курсе, что такое "учет затрат" и как формируется себестоимость.
Поэтому наивно полагает, что добрый производитель из собственного кармана оплачивает его удобства...
а еще можно гениально процедить через ситечко и выпить залпом.
...надо запатентовать ,пока идею не украли