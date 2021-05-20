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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 285 постов • 260 подписчиков подписаться
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Компании, которые приносят пользу клиентам за свой счет

Компании, которые приносят пользу клиентам за свой счет (36 фото)

Автор:
20 мая 2021 20:03
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: забавное   забота   интересное   как это работает   полезно   полезное   фото   
2933
36
Мы уже привыкли к, мягко скажем, кривому дизайну некоторых продуктов или же полупустым пачкам чипсов, которые выдают за полные.
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Метки: забавное   забота   интересное   как это работает   полезно   полезное   фото   
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22  комментария
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2k
ых 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот открывалка, а на фото дверная ручка.
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33
MerryGoRound 9 минут назад
Насчет туалетных кабинок и индикаторов "занято" и "свободно", вообще то давно уже сообразили "переключатели" в самих ручках с внутренней стороны туалета. То что тут показано это чпрезчур и глаза режет и дорого. Всё гениальное просто.
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24k
Григорий 14 минут назад
Бесполезная вещь. Подойти к умывальнику неудобно.
Ну и стрелка, что показывает про "открывается против часовой".
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821
Беглый раб 20 минут назад
Перечислены или способы увеличить прибыль или попытки переизобретения велосипеда, причем безмозглые (например, термоклеймо на продуктах приведет к размножению микроорганизмов на поверхности, запирать собак в закроытые контейнеры в жару - идиотизм, про светофоры у заведений при "пандемии"- без комментариев, типичная коронашиза).
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33
MerryGoRound Беглый раб 7 минут назад
Как термоклеймо может привести к размножению микроорганизмов? Оно же не в сам продукт продавлен, а лишь на внешней части кожуры, которая и так счищается.
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3k
★Lucifer★ Час назад
Поколение ЕГЭ...
Ну неужели вы НАСТОЛЬКО тупые, что не знаете в какую сторону открывать-закрывать крышку на бутылке?????
Дегенераты...
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6k
ЦЫПЛЯ Час назад
Вантузу равных нет.
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4k
livaneth Час назад
Светофор над входом в бар, лампочка занято/свободно в туалете..... Кто крутился в заполненном подземном паркинге знает, как помогает подсветка свободно/занято
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19k
Matrosskin 2 часа назад
Аффтор походу тиктокарь малолетний, открывший для себя неизведанный мир интернета. " За свой счёт" ага. Это всё в стоимости продуктов и услуг, которые приобретаешь. Горка - вообще явно на частной территории (т.е. для себя), лифты - 100 лет такому изобретению, да и много чего ещё... Коробка с молоком - представьте есть ещё более крутое изобретение, где помимо видимости уровня ещё и сама упаковка не требует переработки и может использоваться повторно. Вот, на картинке:
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33
MerryGoRound Matrosskin 4 минуты назад
Крышек от бутылок с кефиром не было. Они может быть и использовались в чем то повторно, но одноразовые крышечки на батылках снимают продуктивность использования этих бутылок, т.к. горлышко у них в диаметре не стандартное и других крышек, чем закрыть такую бутылку почти и нет. Плюс, на ней нет резьбы. Т.е. закрыть бутылку просто невозможно, а значит и хранить в ней долго можно только сухие и не портящиеся долго продукты.
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
Не могу придумать, зачем слепому моя, к примеру, визитка... Да и старбаксовая...
Кто платит за воду на детской горке?
В ресторане вся косметика включена в цену обеда...
На сколько дороже лекарство с такой крышкой?
При правильном хранении никакие бактерии в мясе не повредят, тартар тому примером...
На крышке сока стрелка - для поколения ЕГЭ? И откуда им знать, это закрыть или открыть? Мы-то с детства знаем куда крутить в этих случаях, без стрелок...
Не расплатиться в автомате, а получить жалкие копейки/центы/прочее за сданную посуду... если правильно забыл, там центов десять за штуку.. на мороженое заипесся собирать...
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Компании, которые приносят пользу клиентам за свой счет"
==============
За свой счет?!
Автор, похоже, не в курсе, что такое "учет затрат" и как формируется себестоимость.
Поэтому наивно полагает, что добрый производитель из собственного кармана оплачивает его удобства...
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2k
ых 2 часа назад
Комментарий к фото
К чему приплетать "пандемию"? Такие лифты выпускали задолго до барановируса: https://masterlift.com.ua/novosti/neozhidannye-resheniya-dlya-knopok-v-lifte-eto-udivitelno.htmlhttps://masterlift.com.ua/novosti/neozhidannye-resheniya-dlya-knopok-v-lifte-eto-udivitelno.html
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20k
pssst 2 часа назад
Бомбижей пьют мате, а не мохито.
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