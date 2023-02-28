Забавные факты о Лондоне

Британская столица Лондон - место легендарное. Вот о его легендах мы сейчас и поговорим.
Это, наверное, самая странная гробница в Лондоне. Склеп Ричарда Бертона имеет форму бедуинской палатки. Он был спроектирован примерно в 1890 году женой Бертона, Изабель. Поднявшись по задней лестнице, и вы сможете заглянуть внутрь, увидеть гробы Ричарда Бертона и его жены. Изабель выбрала этот дизайн как дань уважения мужу. Он был исследователем и писателем, много путешествовавшим по Азии, Африке и Америке. Она боготворила его и его работу, написав его биографию, несмотря на то, что страдала от рака. Она умерла в 1896 году, но они навсегда лежат бок о бок внутри палатки, словно вместе путешествуя по земному шару.
Лондон был основан римлянами около 2000 лет назад, и доказательства этому можно увидеть по всему городу, в том числе, на автостоянке, где есть часть стены примерно 200 года нашей эры.
3. В церкви Святого Магнуса Мученика у Лондонского моста есть модель средневекового Лондона, сделанная полицейским
Если вы отправитесь в эту церковь Святого Магнуса Мученика, вы увидите, как выглядел Лондонский мост в средневековом Лондоне. Старый Лондонский мост был закончен в 1209 году и просуществовал до 1830-х годов. Но то, что показано здесь, относится к середине 1400-х годов. Модель была построена в 1980-х Дэвидом Аджитом, полицейским на пенсии.
Это улица Фаррингдон, и хоть сегодня это и не видно, под ней протекает река. Это одна из «потерянных рек» Лондона. Но подойдите к этому углу, и вы сможете ее увидеть. Она до сих пор течет под землей. Причина странного названия улицы (в переводе "Поворачивай вновь") - в том, что река преграждала жителям путь, и им приходилось все время сворачивать в обход.
Почему это здание в лондонском Сити такой странной формы? Дело в том, что, когда в 1933 году к нему была построена высокая пристройка, публика подняла шум, потому что она частично закрывала вид на собор Святого Павла с Темзы. Лондонский Сити отреагировал политикой, известной как Сент-Полс-Хайтс. В итоге, местные власти решили перестроить сооружение, придав ему такую форму, чтобы вид на собор сохранился.
На Марчмонт-стрит посмотрите под ноги, чтобы увидеть самые грустные памятники в Лондоне. В нескольких минутах ходьбы отсюда находится больница Корэм Филдз, открытаяв 1741 году Томасом Корэмом. Это было место, где отчаявшиеся матери могли оставить младенцев, о которых они не могли заботиться. Беседка с нишей все еще стоит на своем месте. Часто матери оставляли с младенцами жетоны, чтобы, когда те подрастут, их можно было опознать, но из более чем 18 000 принятых младенцев только 154 были возвращены. Памятные знаки были сделаны Джоном Олдосом в 2006 году. Хотя больница для подкидышей закрылась в 1950-х годах, вы можете посетить местный музей, где вам расскажут ее историю.
Этоа каменная башенка - построенный в 1920-х вход в так называемое "Тауэрское метро". Оно было создано в 1868 году, и за небольшую плату можно было сесть в карету и за счет перетягивания рабочими канатов проехать под Темзой. Но из-за одной аварии со смертельным исходом туннель сделали пешеходным. Затем, когда Тауэрский мост открылся и стал бесплатным, тоннель закрылся навсегда. Сейчас он используется только для водопровода и кабелей связи.
В Лондоне таких таблоичек немало. В XIX веке, говорят, они были очень актуальны.
Говорят, Тауэрский мост - это дымоход, который притворяется фонарным столбом. Раньше в нем жгли уголь, пока Закон о чистом воздухе 1956 года не запретил это. Таким образом обеспечивалось тепло в комнате для охраны под мостом.
Башня Виктории в здании Парламента хранит парламентский архив. В нем содержится 64 000 актов парламента, датируемых с1497 года. Каждый из них представляет собой рукописный пергаментный свиток, который либо создает новый закон, либо вносит поправки в существующий. До сих пор каждый акт получает королевскую санкцию, и монарх подписывает закон. Вы можете найти здесь подписи королей и королев, начиная от Елизаветы I.
Сейчас детали на часах башни Биг Бена - черного цвета. Оригинальная башня с часами была открыта в 1859 году по проекту Чарльза Барри. В ходе реставрации в 2017 году специалисты из Университета Линкольна исследовали 160-летние слои краски и обнаружили, что изначально стрелки римских цифр были синими. Черный цвет был выбран в 1930-х годах, чтобы скрыть эффект грязного лондонского воздуха. Так что в следующий раз, когда будете поблизости, посмотрите вверх, чтобы полюбоваться деталями берлинской лазури. Да, Биг-Бен — это прозвище колокола внутри башни. А название часовой башни на самом деле — Башня Елизаветы.
Многие говорят, что на каждом фонарном столбе вокруг Вестминстера есть символ Коко Шанель. На самом деле, в 1920-х годах баснословно богатый 2-й герцог Вестминстерский, владевший землями в Мейфэре и Белгравии, безумно влюбился в Коко Шанель. Когда они были в Лондоне, пара жила в Бурдон-Хаусе на Дэвис-стрит. Они были вместе около десяти лет, но так и не поженились. Так это просто прекрасный романтический жест? К сожалению, нет. Вестминстерский совет путверждает, что буквы «cс» означают «городской совет» ("city couincil"), и были установлены только в 1950-х годах.
На фото - один из последних уцелевших лондонских шлюзовых затворов. Почему вдали от реки? Потому что Темза переместилась. Он построен около 1626 года и служил речным входом в Йорк-Хаус, величественный дворец герцогов Бекингемских. Он был снесен в 1670-х годах, сохранился лишь шлюз. Сейчас он стоит примерно в 100 метрах от Темзы как напоминание о том времени, когда река была намного шире.
Вы можете ходить под Темзой пешком! Гринвичский пешеходный туннель был построен в 1902 году для перевозки работников лондонских доков. Он открыт круглосуточно.
Ежегодно шекспировский театр "Глобус" посещают более 1 миллиона человек. Но это, конечно, не оригинал. Театральное пространство открылось в 1997 году и представляет собой воссоздание "Глобуса", построенного на Бэнксайде в 1599 году. Проект начался в 1970-х годах, когда Сэм Ванамакер и его команда решили в точности воссоздать "Глобус". Крыша была сделана из балок из английского дуба и 12 000 деревянных колышков, вырезанных вручную: она является единственной деревянной крышей в Лондоне. Но остальное получилось не так хорошо. Настоящие останки "Глобуса" были обнаружены в 1989 году, после начала работ, более чем в 200 метрах от первоначального места постройки.
Большинство людей, проходящих здесь, понятия не имеют, что заброшенная станция прячется у всех на виду. Это станция-призрак Марк-Лейн, и если вы посмотрите на угол здания, то почти сможете разобрать стершуюся надпись «Вход на станцию Марк-Лейн». В 1882 году здесь открылась первая станция у Лондонского Тауэра. Но уже через два года рядом построили новую станцию: как оказалось, эта была рассчитана слишком маленькой и не могла вместить поток пассажиров.
Хотите пройтись по подземным тоннелям Лондона? Тогда отправляйтесь на экскурсию по почтовым туннелям! С 1927 по 2003 год крошечные вагоны, набитые лондонской почтой, проносились 10 километров по Лондону на глубине 25 метров под землей. А с 2017 года, когда открылся Музей почты, по ним можно покататься на почтовых вагонах. А еще вы можете самостоятельно пройтись по туннелям, оценить эту удивительную инфраструктуру и увидеть детали вблизи.
Под потолком станции Sloane Square можно увидеть огромную трубу. По ней протекает одна из «потерянных» лондонских рек, река Вестборн. Она берет начало в Хэмпстеде, протекая через Паддингтон и Гайд-парк. Она ушла в трубы еще в XIX веке, но до сих пор впадает в Темзу у Королевской больницы Челси.
Это странное приземистое сооружение можно увидеть рядом со станцией метро Putney Bridge. Это дот. Такие доты были построены в 1940 году как часть последней линии обороны на случай вторжения Германии в Британию. Сейчас, хотя по всей Британии сохранились тысячи таких построек, в Лондоне их очень мало. Можно, однако, найти несколько штук в парке, идущем вдоль Темзы в Вулидже.
Такие символы-гербы можно увидеть на торговых зданиях в Лондоне. Это королевский ордер - королевская печать одобрения товаров или услуг. Одобрение монарха купцы стремились получить для бизнеса еще в 1155 году, когда король Генрих II предоставил королевский ордер компании ткачей. А в 1840 году обладателей ордеров было уже так много, что ими была основана Ассоциация держателей королевских ордеров. Сегодня ордер может выдать король Чарльз. Чтобы получить его, нужно подать заявку, но при этом ваша компания должна соответствовать определенным условиям, например, снабжать королевский двор не менее пяти лет. При этом банкиры, ветеринары, адвокаты, газеты и организаторы вечеринок не имеют права подавать такие заявки. Среди более 800 держателей королевских ордеров - изготовители рубашек Turnbull & Asser, продавцы книг Hatchard, парфюмеры Floris и торговцы сыром Paxton и Whitfield.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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