Забавные факты о Лондоне

На Марчмонт-стрит посмотрите под ноги, чтобы увидеть самые грустные памятники в Лондоне. В нескольких минутах ходьбы отсюда находится больница Корэм Филдз, открытаяв 1741 году Томасом Корэмом. Это было место, где отчаявшиеся матери могли оставить младенцев, о которых они не могли заботиться. Беседка с нишей все еще стоит на своем месте. Часто матери оставляли с младенцами жетоны, чтобы, когда те подрастут, их можно было опознать, но из более чем 18 000 принятых младенцев только 154 были возвращены. Памятные знаки были сделаны Джоном Олдосом в 2006 году. Хотя больница для подкидышей закрылась в 1950-х годах, вы можете посетить местный музей, где вам расскажут ее историю.