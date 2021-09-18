Может у корабля быть тяжёлая судьба? Расскажем историю линкора «Гангут»: от верфи до переименования

В то время, как флоты Англии и Германии начали немедленное проектирование дредноутов, Россия на основе анализа боевого опыта решилась на постепенный переход. Сделанные выводы легли в основу новых требований к линкорам и их конструкции, воплощением которых стали российские дредноуты типа «Севастополь».

Отголоски Цусимы

Исход Русско-японской войны предопределил будущий облик линейных кораблей. Морские державы внесли кардинальные изменения в конструкции дредноутов. По тактическим соображениям, для сохранения высокой огневой мощи состав главного калибра должен был насчитывать не менее восьми орудий. Требовало пересмотра и бронирование: было необходимо забронировать как можно большую площадь надводного борта. Также началась разработка новых систем борьбы за живучесть.

В июле 1907 года император Николай II одобрил судостроительную программу по восполнению состава Балтийского флота. За год до этого был создан орган «Особое совещание», состоявший из адмиралов, командиров кораблей и специалистов по кораблестроению. Они выработали первые технические условия на проектирование новых линейных кораблей и тактико-технические требования. Эти корабли водоизмещением чуть более 20 000 тонн должны были иметь минимум десять 305-мм орудий, бронепояс толщиной 203 мм и новую паротурбинную силовую установку.



В начале 1907 года были разработаны четыре варианта программы строительства флота, один из которых и одобрил император. Однако, ввиду отсутствия чётких технических условий на проектирование нового корабля, финансирование программы было отложено. Техническое задание было готово к концу того же года, изменениям подвергся состав артиллерии: #главный калибр был увеличен до двенадцати орудий, вспомогательный — до шестнадцати.

Одним из претендентов на строительство четырёх российских дредноутов была немецкая фирма Blohm und Voss. Франция, обеспокоенная сотрудничеством России и потенциального противника в лице Германии, высказала своё возмущение. Политическая обстановка вынудила Морское министерство выбрать проект Балтийского завода, на доработку которого ушло много времени.