Может у корабля быть тяжёлая судьба? Расскажем историю линкора «Гангут»: от верфи до переименования

Поражение Российской империи в Русско-японской войне нанесло серьёзный урон не только флоту, но и престижу державы. России, как одной из ведущих стран на мировой арене, требовалось возродить Балтийский флот, который понёс тяжёлые потери. Впрочем, итоги этой войны сказались на кораблестроительной программе не только России, но и других морских держав.
В то время, как флоты Англии и Германии начали немедленное проектирование дредноутов, Россия на основе анализа боевого опыта решилась на постепенный переход. Сделанные выводы легли в основу новых требований к линкорам и их конструкции, воплощением которых стали российские дредноуты типа «Севастополь».
Отголоски Цусимы
Исход Русско-японской войны предопределил будущий облик линейных кораблей. Морские державы внесли кардинальные изменения в конструкции дредноутов. По тактическим соображениям, для сохранения высокой огневой мощи состав главного калибра должен был насчитывать не менее восьми орудий. Требовало пересмотра и бронирование: было необходимо забронировать как можно большую площадь надводного борта. Также началась разработка новых систем борьбы за живучесть.
В июле 1907 года император Николай II одобрил судостроительную программу по восполнению состава Балтийского флота. За год до этого был создан орган «Особое совещание», состоявший из адмиралов, командиров кораблей и специалистов по кораблестроению. Они выработали первые технические условия на проектирование новых линейных кораблей и тактико-технические требования. Эти корабли водоизмещением чуть более 20 000 тонн должны были иметь минимум десять 305-мм орудий, бронепояс толщиной 203 мм и новую паротурбинную силовую установку.
В начале 1907 года были разработаны четыре варианта программы строительства флота, один из которых и одобрил император. Однако, ввиду отсутствия чётких технических условий на проектирование нового корабля, финансирование программы было отложено. Техническое задание было готово к концу того же года, изменениям подвергся состав артиллерии: #главный калибр был увеличен до двенадцати орудий, вспомогательный — до шестнадцати.
Одним из претендентов на строительство четырёх российских дредноутов была немецкая фирма Blohm und Voss. Франция, обеспокоенная сотрудничеством России и потенциального противника в лице Германии, высказала своё возмущение. Политическая обстановка вынудила Морское министерство выбрать проект Балтийского завода, на доработку которого ушло много времени.
Строительство новых дредноутов с невиданным для российского флота технически сложным оборудованием требовало больших ресурсов. Все четыре дредноута были заложены в один день — 16 июня 1909 года: будущие «Севастополь» и «Петропавловск» на Балтийском заводе, «Гангут» и «Полтава» — на Адмиралтейском. На фоне революционного движения, нарастающего на флоте, было решено отложить финансирование постройки, из-за чего строительство растянулось на пять лет. Головной #корабль серии, линкор «Севастополь», вошёл в строй 17 ноября 1914 года; последний же, «Гангут», был принят на вооружение 22 декабря того же года.
Достойный конкурент
Российские линейные корабли имели довольно необычную архитектуру корпуса и силуэт. Благодаря низкому борту и практически гладкой палубе они походили больше на мониторы, чем на дредноуты той эпохи. Система бронирования была весьма своеобразной: надводный борт забронировали полностью.
Главный бронепояс высотой пять метров имел максимальную толщину 225 мм, оконечности — 125 мм. Верхний бронепояс толщиной 125 мм простирался от первой до четвёртой башни. Горизонтальная защита состояла из трёх бронепалуб: нижней (толщиной от 12 до 50 мм), средней (от 19 до 25 мм) и 37,5-мм верхней. Башни главного калибра в лобовой проекции защищались 203-мм плитами, толщина же кормовых плит достигала 305 мм — они служили противовесом.
Энергетическая установка представляла собой четыре турбины Парсонса. Мощность паротурбинной силовой установки превышала 32 000 л.с., в форсированном режиме значение возрастало до 42 000 л.с. Несмотря на то, что технология паротурбинных двигателей была несовершенна, корабли водоизмещением 23 000 тонн имели прекрасные ходовые и манёвренные качества. Максимальная скорость хода составляла 23 узла. Запасы топлива обеспечивали дальность плавания в 3000 миль на 16-узловой крейсерской скорости.
Артиллерия главного калибра состояла из двенадцати 305-мм орудий в четырёх трёхорудийных башнях, расположенных равноудалённо друг от друга. Углы вертикального наведения обеспечивали дальность стрельбы в 23 километра. Практическая скорострельность составляла 1,2 выстрела в минуту. Бронебойный #снаряд образца 1911 года весом 470 кг и начальной скоростью 762 м/с был способен пробить 350-мм бронеплиту на расстоянии девяти километров. Помимо артиллерии корабли имели и четыре однотрубных 450-мм подводных торпедных аппарата с боекомплектом из двенадцати парогазовых торпед.
В состав вспомогательной артиллерии входили шестнадцать скорострельных 120-мм/50 орудий фирмы Vickers для поражения манёвренных и легкобронированных целей. В 1916 году были введены специальные ныряющие снаряды для борьбы с подводными лодками.
Зенитное #вооружение на всех кораблях отличалось как до модернизации, так и после. К началу службы из-за нехватки зенитных пушек ПВО «Гангута» состояло лишь из двух 63-мм и одного 47-мм орудия. Зенитная артиллерия остальных дредноутов также была весьма слабой — морская авиация, находившаяся лишь на начальном этапе развития, не представляла большой угрозы линейным кораблям.
Таким образом, на момент закладки линкоры типа «Севастополь» превосходили зарубежные аналоги по огневой мощи и скоростным показателям. Однако, из-за несвоевременного ассигнования средств и затянувшегося строительства, к моменту введения в строй корабли успели морально и технически устареть.
Бунт на корабле
После вступления в строй «Гангут» вместе с однотипным «Петропавловском» вышли в рейд до места базирования — города Гельсингфорс, который сейчас известен под названием Хельсинки. До начала летней кампании корабли не принимали участия в походах.
Летом 1915 года «Гангут» несколько раз выходил в море для учений и испытаний. В конце июля германская эскадра под командованием Эрхарда Шмидта форсировала пролив, соединяющий Рижский залив и Балтийское море, намереваясь захватить восточную Балтику. Немцам удалось войти в Рижский залив — ключ к столице Российской империи. Однако закрепиться они не смогли. Потери Хохзеефлотте оказались бессмысленными, и #сражение за Рижский залив стало знаменательной победой Балтийского флота.
Несмотря на тактическую победу Балтийского флота в июле 1915 года, битва за Рижский залив показала низкий уровень подготовки матросов и офицерского состава. Через два года победа России сменилась горьким поражением. В октябре 1917 года немцами была разработана операция «Альбион», в ходе которой им удалось атаковать Рижский залив и захватить Моонзунд.
Последние месяцы 1915 года линкоры стояли без дела, тогда как на сухопутном фронте русская армия терпела одно поражение за другим. Пассивность сильнейшего корабля Балтийского флота явилась причиной возникновения слухов о предательстве русских немцев, служивших на флоте. Последней каплей в чаше терпения стала замена традиционных макарон по-флотски, которые подавались морякам после тяжёлой работы, на гречневую кашу. Служившие на «Гангуте» матросы с показательным презрением отказались ужинать. Офицеры, получившие донесение об инциденте, не предприняли никаких попыток успокоить команду.
Вечером 1 ноября 1915 года пятьдесят матросов надели бушлаты и вышли на палубу с требованиями прекратить издевательства и подать полагающиеся им макароны с мясом. Среди толпы также раздавались крики с обвинениями немцев в измене. Обстановку накалял тот факт, что старшим по званию на корабле являлся старший лейтенант Фитингоф, немец по происхождению. Унтер-офицерам было приказано охранять кают-компанию с огнестрельным оружием.
После непродолжительной перебранки матросы направились за винтовками. Фитингоф, угрожая револьвером, приказал бунтующим остановиться. Дело не дошло до кровопролития лишь благодаря самообладанию некоторых офицеров, которые сумели успокоить Фитингофа и матросов. Однако полностью беспорядки прекратились лишь после возвращения командира корабля Михаила Александровича Кедрова, который объяснил ухудшение питания тяжёлой обстановкой на фронте. В результате расследования бунта на «Гангуте» под трибунал были отданы тридцать четыре матроса.
Пора революции
Последней боевой операцией «Гангута» в войне стала минная постановка у острова Готланд осенью 1915 года. Все последующие месяцы #линкор лишь выходил на учебные манёвры, активность которых к середине 1916 года заметно снизилась.
Во второй половине 1916 года на фоне неудач русской армии и кризиса снабжения революционное движение стало стремительно нарастать. Нарушения субординации стали частым явлением не только на «Гангуте»: наблюдалось повальное падение дисциплины. Восьмого марта 1917 года Петроград охватило восстание, а спустя неделю император Николай II отрёкся от престола. Получив эти известия, рядовые матросы взялись за оружие и убили несколько офицеров. Единственным, кто мог остановить преступления, был капитан первого ранга Палецкий, который пользовался уважением среди нижних чинов.
«Матросы! Вам известно, что император Николай II отрёкся от престола… Революция, о которой мечтал народ, свершилась. Разрешаю поднять боевой флаг и зажечь красные огни. Предлагаю разойтись поротно и приступить к выборам ротных и судовых комитетов, на которые возлагается наведение дисциплины и порядка на корабле. Имейте в виду, что это очень ответственное дело…»
— обращение капитана первого ранга Петра Петровича Палецкого к бунтующим матросам.
Капитану удалось успокоить матросов, однако любые неудачи на фронте в тот же день негативно сказывались на флоте. Моряки выходили на многочисленные митинги, а их боевая подготовка в подобной ситуации, мягко говоря, оставляла желать лучшего.
Как уже было сказано ранее, немецкий флот в октябре 1917 года предпринял вторую попытку прорваться в Рижский залив и занять Моонзундские острова. Ценой больших потерь им удалось достичь цели, но германские силы утратили возможность дальнейшего наступления.
Впрочем, в результате революции русская армия и #флот уже не представляли какой-либо угрозы. Третьего марта 1918 года большевики заключили Брестский мир с Центральными державами, который немцы посчитали «подарком судьбы». Русским кораблям предстояло эвакуироваться из Прибалтики и Финляндии. Линкоры «Гангут», «Полтава», «Севастополь» и «Петропавловск» в сопровождении ледокола и крейсеров совершили ледовый переход в Кронштадт.
Прибыв в Кронштадт, «Гангут» в условиях нехватки топлива был поставлен на прикол на Адмиралтейском заводе, где находился долгих семь лет. 15 мая 1925 года на корабле был поднят флаг и гюйс Военно-морских сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии. А 7 июля линкор «Гангут», переживший все тяготы революции и гражданской войны, был переименован в «Октябрьскую революцию».
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
Авторский пост
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Понравилось28
Им что, ПУСТУЮ гречневую кашу дали? Без мяса и масла?
Если "да" - то причина "взбурления говн" понятна. А если гречневая каша была с "пайковым мясом", то "матросики просто ох.уели от безделья, и нашли "повод побузить"