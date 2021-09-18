Дельфин по имени Питер, убивший себя из-за разбитого сердца

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Принимавшая участие в эксперименте NASA женщина впервые рассказала о своем романе с дельфином. Она утверждает, что отобранный для исследования афалин проявлял к ней сексуальный интерес.
У 6-летнего дельфина-афалина во время безумной 10-недельной интрижки в 1960-х годах был роман с 23-летним научным сотрудником Маргарет Хоу (Margaret Howe).
Но когда обстоятельства разлучили их, Питер остался в совершенно опустошённом состоянии.
Это состояние привело к тому, что животное отказалось дышать, опустилось на дно своего резервуара и скончалось, совершив, как многие утверждали, акт «самоубийства».
Но когда обстоятельства разлучили их, Питер остался в совершенно опустошённом состоянии.
Это состояние привело к тому, что животное отказалось дышать, опустилось на дно своего резервуара и скончалось, совершив, как многие утверждали, акт «самоубийства».
Маргарет и Питер впервые встретились во время причудливого эксперимента, финансируемого NASA, целью которого было научить дельфинов понимать человеческую речь и, возможно, даже имитировать её.
Цель теста была ещё более странной, ведь с его помощью учёные хотели выяснить, как люди могут разговаривать с инопланетянами, что уже давно привлекало их интерес.
Странным также было и то, что для всего этого был создан «Дом дельфинов» — обширный комплекс, залитый водой, где Маргарет и Питер прожили вместе 10 недель.
Маргарет проводила в воде с Питером практически всё своё время, за исключением тех случаев, когда она забиралась на расположенные неподалёку от бассейна сухую кровать или письменный стол.
Цель теста была ещё более странной, ведь с его помощью учёные хотели выяснить, как люди могут разговаривать с инопланетянами, что уже давно привлекало их интерес.
Странным также было и то, что для всего этого был создан «Дом дельфинов» — обширный комплекс, залитый водой, где Маргарет и Питер прожили вместе 10 недель.
Маргарет проводила в воде с Питером практически всё своё время, за исключением тех случаев, когда она забиралась на расположенные неподалёку от бассейна сухую кровать или письменный стол.
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В ходе эксперимента пара должна была жить, спать, мыться, есть и играть вместе, поскольку задача состояла в том, чтобы научить дельфина — одного из самых умных животных на планете — говорить через его дыхало.
Доктор Джон Лилли (Джон Лилли) из лаборатории Dolphin Point на острове Сент-Томас в Карибском море курировал эксперимент — и он предсказал, что дельфин научится имитировать человеческую речь «в течение десятилетия или двух».
Однако между дельфином и его человеком-куратором наладилась куда более сложная связь, которую никто даже не мог себе предположить.
Личный ветеринар дельфина описал Питера как «безумно влюблённого» в Маргарет.
Доктор Джон Лилли (Джон Лилли) из лаборатории Dolphin Point на острове Сент-Томас в Карибском море курировал эксперимент — и он предсказал, что дельфин научится имитировать человеческую речь «в течение десятилетия или двух».
Однако между дельфином и его человеком-куратором наладилась куда более сложная связь, которую никто даже не мог себе предположить.
Личный ветеринар дельфина описал Питера как «безумно влюблённого» в Маргарет.
Несмотря на то, что в ходе эксперимента дельфину не удалось выучить английский язык, удалось выяснить, какие сильные эмоции могут испытывать животные.
Маргарет заметила, что к четвёртой неделе эксперимента Питер, находясь рядом с ней, стал испытывать сексуальное возбуждение, кроме того, он флиртовал, покусывая её и трогая её ноги.
По мере того, как потребности Питера становились всё более и более страстными, молодой исследователь решила начать доставлять удовольствие дельфину, чтобы сохранить его сосредоточенность.
Она отрицала, что это её заводило, но призналась, что это она делала для него, описывая этот опыт как «чувственный».
Также Маргарет призналась, что у неё установилась с Питером глубокая эмоциональная связь.
Маргарет заметила, что к четвёртой неделе эксперимента Питер, находясь рядом с ней, стал испытывать сексуальное возбуждение, кроме того, он флиртовал, покусывая её и трогая её ноги.
По мере того, как потребности Питера становились всё более и более страстными, молодой исследователь решила начать доставлять удовольствие дельфину, чтобы сохранить его сосредоточенность.
Она отрицала, что это её заводило, но призналась, что это она делала для него, описывая этот опыт как «чувственный».
Также Маргарет призналась, что у неё установилась с Питером глубокая эмоциональная связь.
«Эти отношения, связанные с необходимостью быть вместе, превратились в настоящее удовольствие от совместной жизни, желание быть вместе и испытывать тоску по нему, когда его не было рядом», — сказала она в документальном фильме BBC в 2014 году.
«Было просто включить это и позволить этому случиться. Это было очень драгоценно, это было очень нежно.»
«Питер знал, что я была там, Питер тоже был там … опять же, проявление влечения исходили с его стороны, но не с моей — разве только чувственность.»
«Это просто стало частью того, что происходило, как зуд, избавиться от которого было легко, достаточно было просто его почесать и всё, можно было двигаться дальше.»
«Было просто включить это и позволить этому случиться. Это было очень драгоценно, это было очень нежно.»
«Питер знал, что я была там, Питер тоже был там … опять же, проявление влечения исходили с его стороны, но не с моей — разве только чувственность.»
«Это просто стало частью того, что происходило, как зуд, избавиться от которого было легко, достаточно было просто его почесать и всё, можно было двигаться дальше.»
Однако Питер действительно сильно влюбился в Маргарет — и он ревновал, когда она заводила разговор с другими людьми, он даже потерял интерес к двум другим самкам своего вида.
Он спал рядом с её подвешенной кроватью, они смотрели телевизор, и он даже начал издавать какие-то человеческие звуки, в частности, слово «мяч».
Но какой бы глубокой ни была их связь и их взаимоотношения, в конечном итоге финансирование эксперимента закончилось и Дом дельфинов был закрыт.
Питера отправили далеко от Маргарет — отвезли за тысячу километров в другую, гораздо меньшую лабораторию доктора Лилли во Флориде.
Через несколько недель дельфин с разбитым сердцем умер в результате, как считают некоторые специалисты, акта самоубийства, поскольку его держали в стеснённых условиях без его «возлюбленной».
«Мне позвонил Джон Лилли. Джон позвонил мне сам, чтобы сообщить об этом. Он сказал, что Питер покончил жизнь самоубийством», — рассказала Маргарет The Guardian.
Ветеринар лаборатории Энди Уильямсон (Andy Williamson) объяснил его смерть разбитым сердцем, поскольку животное было оторвано от Маргарет.
Он спал рядом с её подвешенной кроватью, они смотрели телевизор, и он даже начал издавать какие-то человеческие звуки, в частности, слово «мяч».
Но какой бы глубокой ни была их связь и их взаимоотношения, в конечном итоге финансирование эксперимента закончилось и Дом дельфинов был закрыт.
Питера отправили далеко от Маргарет — отвезли за тысячу километров в другую, гораздо меньшую лабораторию доктора Лилли во Флориде.
Через несколько недель дельфин с разбитым сердцем умер в результате, как считают некоторые специалисты, акта самоубийства, поскольку его держали в стеснённых условиях без его «возлюбленной».
«Мне позвонил Джон Лилли. Джон позвонил мне сам, чтобы сообщить об этом. Он сказал, что Питер покончил жизнь самоубийством», — рассказала Маргарет The Guardian.
Ветеринар лаборатории Энди Уильямсон (Andy Williamson) объяснил его смерть разбитым сердцем, поскольку животное было оторвано от Маргарет.
Рик О’Барри (Ric O’Barry) из организации по защите прав животных The Dolphin Project также придерживается мнения, что Питер совершил «самоубийство».
«Дельфины не дышат воздухом автоматически, как мы. Каждый вдох — это сознательное усилие», — объяснил он.
«Если жизнь становится невыносимой, дельфины просто задерживают дыхание и погружаются на дно, не делая следующего вдоха.»
Учёные разделились во мнениях относительно того, обладают ли дельфины умственной способностью, чтобы совершить «самоубийство» в человеческом смысле этого слова.
Однако хорошо известно, что пострадавшие животные ведут саморазрушительное поведение, которое может оказаться фатальным — например, в случае с косаткой Хьюго (Hugo), который так часто врезался головой в свой резервуар, что у него возникла аневризма мозга.
Лори Марино, поведенческий нейробиолог, эксперт по дельфинам и основатель Центра защиты прав животных Киммела, опубликовала статью, в которой говорится об этом.
Она пишет, что их мозг обладает «развитой способностью к эмоциям и типам мыслительных процессов, которые могут быть задействованы в сложных мотивационных состояниях, например, тех, которые сопровождают мысли о самоубийстве».
«Дельфины не дышат воздухом автоматически, как мы. Каждый вдох — это сознательное усилие», — объяснил он.
«Если жизнь становится невыносимой, дельфины просто задерживают дыхание и погружаются на дно, не делая следующего вдоха.»
Учёные разделились во мнениях относительно того, обладают ли дельфины умственной способностью, чтобы совершить «самоубийство» в человеческом смысле этого слова.
Однако хорошо известно, что пострадавшие животные ведут саморазрушительное поведение, которое может оказаться фатальным — например, в случае с косаткой Хьюго (Hugo), который так часто врезался головой в свой резервуар, что у него возникла аневризма мозга.
Лори Марино, поведенческий нейробиолог, эксперт по дельфинам и основатель Центра защиты прав животных Киммела, опубликовала статью, в которой говорится об этом.
Она пишет, что их мозг обладает «развитой способностью к эмоциям и типам мыслительных процессов, которые могут быть задействованы в сложных мотивационных состояниях, например, тех, которые сопровождают мысли о самоубийстве».
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