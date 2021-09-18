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Дельфин по имени Питер, убивший себя из-за разбитого сердца

Дельфин по имени Питер, убивший себя из-за разбитого сердца (7 фото)

Автор:
18 сентября 2021 11:47
Сообщество : Животные
Метки: дельфин   животные   любовь   отношения   печаль   
368
7
Принимавшая участие в эксперименте NASA женщина впервые рассказала о своем романе с дельфином. Она утверждает, что отобранный для исследования афалин проявлял к ней сексуальный интерес.
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Метки: дельфин   животные   любовь   отношения   печаль   
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Итог эксперимента в нескольких словах: группа шизофреников индуцировала подобный психоз у представителя другого вида.
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8k
Juli199 2 часа назад
экспериментаторы х-евы..
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