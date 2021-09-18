Дельфин по имени Питер, убивший себя из-за разбитого сердца

Однако Питер действительно сильно влюбился в Маргарет — и он ревновал, когда она заводила разговор с другими людьми, он даже потерял интерес к двум другим самкам своего вида.



Он спал рядом с её подвешенной кроватью, они смотрели телевизор, и он даже начал издавать какие-то человеческие звуки, в частности, слово «мяч».



Но какой бы глубокой ни была их связь и их взаимоотношения, в конечном итоге финансирование эксперимента закончилось и Дом дельфинов был закрыт.



Питера отправили далеко от Маргарет — отвезли за тысячу километров в другую, гораздо меньшую лабораторию доктора Лилли во Флориде.



Через несколько недель дельфин с разбитым сердцем умер в результате, как считают некоторые специалисты, акта самоубийства, поскольку его держали в стеснённых условиях без его «возлюбленной».



«Мне позвонил Джон Лилли. Джон позвонил мне сам, чтобы сообщить об этом. Он сказал, что Питер покончил жизнь самоубийством», — рассказала Маргарет The Guardian.



Ветеринар лаборатории Энди Уильямсон (Andy Williamson) объяснил его смерть разбитым сердцем, поскольку животное было оторвано от Маргарет.