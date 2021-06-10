"Виноваты родители!": в Одессе дельфин укусил мальчика

Сотрудники дельфинария рассказали, что инцидент произошел после того, как посетителей предупредили, чтобы они не подходили к краю бассейна и не опускали руки в воду. По словам дрессировщиков, дельфин не был голодным или агрессивным - он принял руку мальчика за еду. "Рука, протянутая над водой, для дельфина означает, что ему предлагают угощение," - сказала Елена Комогорова, дрессировщик дельфинария.