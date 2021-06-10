"Виноваты родители!": в Одессе дельфин укусил мальчика

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В одесском дельфинарии "Немо" произошёл инцидент - дельфин внезапно укусил маленького мальчика, когда тот потянул к нему руку. Мальчик получил три пореза, и в больнице ему наложили несколько швов. Ролик с инцидентом уже набирает просмотры в сети, и большинство пользователей винит "невнимательных родителей".
На видео запечатлено, как мальчик вытягивает руку к дельфину, который выпрыгивает из бассейна перед ним. В следующее мгновение млекопитающее резко кусает руку мальчика, и тот кричит от боли. В результате на руке 6-летнего мальчика осталось три глубоких пореза, на которые в больнице наложили несколько швов.
Сотрудники дельфинария рассказали, что инцидент произошел после того, как посетителей предупредили, чтобы они не подходили к краю бассейна и не опускали руки в воду. По словам дрессировщиков, дельфин не был голодным или агрессивным - он принял руку мальчика за еду. "Рука, протянутая над водой, для дельфина означает, что ему предлагают угощение," - сказала Елена Комогорова, дрессировщик дельфинария.
После появления ролика в сети, многие пользователи обвинили родителей, которые якобы недоглядели за мальчиком. Оказалось, на момент инцидента рядом с ним была мать. Как стало известно позже, в беседе с местными СМИ женщина призналась, что виновата в случившемся, и заявила, что не намерена подавать в суд на дельфинарий. Администрация дельфинария, тем временем, планирует усилить меры безопасности и чаще предупреждать посетителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Якобы?!
и да, слава Богу, что ребёнок отделался царапинами. дикое животное - это дикое животное, даже мимимишный дельфинчик. (плотоядный хищник, если вы забыли).
И, что характерно, выиграли бы.
Звучит дико, но вот как-то так