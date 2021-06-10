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"Виноваты родители!": в Одессе дельфин укусил мальчика

"Виноваты родители!": в Одессе дельфин укусил мальчика (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 21:33
Сообщество : Животные
Метки: видео   дельфин   дельфинарий   дельфины   животные   инциденты   происшествия   фото   
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В одесском дельфинарии "Немо" произошёл инцидент - дельфин внезапно укусил маленького мальчика, когда тот потянул к нему руку. Мальчик получил три пореза, и в больнице ему наложили несколько швов. Ролик с инцидентом уже набирает просмотры в сети, и большинство пользователей винит "невнимательных родителей".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   дельфин   дельфинарий   дельфины   животные   инциденты   происшествия   фото   
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7  комментариев
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"родителей, которые якобы недоглядели за мальчиком"
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Якобы?!
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3k
au3 Полчаса назад
А это точно полное видео? Дельфин действует как обозленный - его до этого дразнили?
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5k
hhwost Полчаса назад
"пальцы в клетку не совать, штраф - один палец!"
и да, слава Богу, что ребёнок отделался царапинами. дикое животное - это дикое животное, даже мимимишный дельфинчик. (плотоядный хищник, если вы забыли).
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
В штатах, эти тупорылые родители, уже бы подали в суд на дельфинарий.
И, что характерно, выиграли бы.
Звучит дико, но вот как-то так
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8k
ScorpionDS 37 минут назад
Как бы дельфин опасный хищник, пусть они обычно милые, но все же стоит сохранять осторожность.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
это хохобандеровский дельфин укусил русского ребёнка!!!
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263
Юрий Час назад
Не водите детей ни в зоопарки, ни в дельфинарий - это каторга и тюрьма для животных
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