Забеременевшая в 12 лет москвичка не будет делать аборт: её мать согласна стать бабушкой

Семья пообщалась с представителями НТВ и согласилась принять участие в ток-шоу "За гранью", где поделилась подробностями сложившейся ситуации. Мать школьницы рассказала, что была шокирована сообщением о беременности дочери. Однако сама девочка, приняла это спокойно и даже обрадовалась. Мать считает, что дочка была психологически готова к случившемуся, так как она всегда хотела братика или сестрёнку и неоднократно заявляла, что хочет пораньше обзавестись собственной семьёй.

Девочка сообщила, что пошла на обман возлюбленного, скрыв свой настоящий возраст, только побоявшись, что её "молодость" его отпугнёт. По словам школьницы, познакомившись с молодым человеком, который был совершеннолетним, она солгала, что ей уже 16. Всё случилось внезапно на съёмной квартире, куда кавалер пригласил девочку в гости. Сначала, по её словам, они с ухажёром пили чай, смотрели кино и вели беседы, а затем "всё завязалось неожиданно". При этом партнёр отказался от использования контрацептивов.