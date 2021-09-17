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Забеременевшая в 12 лет москвичка не будет делать аборт: её мать согласна стать бабушкой

Забеременевшая в 12 лет москвичка не будет делать аборт: её мать согласна стать бабушкой (3 фото)

Автор:
17 сентября 2021 23:30
Сообщество : Беременность и роды
Метки: ynews   Москва   Россия   беременность   мать   ребёнок   сохранить   школьница   
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Забеременевшая школьница, вполне серьёзно настроена сохранить ребёнка. Девочка в подробностях рассказала, о начале своей ранней половой жизни, при этом подчеркнув, что не являлась жертвой насилия. Родители приходят в себя от такого неожиданного поворота, но обещают помочь ей с воспитанием будущего ребёнка.

Семья пообщалась с представителями НТВ и согласилась принять участие в ток-шоу "За гранью", где поделилась подробностями сложившейся ситуации. Мать школьницы рассказала, что была шокирована сообщением о беременности дочери. Однако сама девочка, приняла это спокойно и даже обрадовалась. Мать считает, что дочка была психологически готова к случившемуся, так как она всегда хотела братика или сестрёнку и неоднократно заявляла, что хочет пораньше обзавестись собственной семьёй.

Девочка сообщила, что пошла на обман возлюбленного, скрыв свой настоящий возраст, только побоявшись, что её "молодость" его отпугнёт. По словам школьницы, познакомившись с молодым человеком, который был совершеннолетним, она солгала, что ей уже 16. Всё случилось внезапно на съёмной квартире, куда кавалер пригласил девочку в гости. Сначала, по её словам, они с ухажёром пили чай, смотрели кино и вели беседы, а затем "всё завязалось неожиданно". При этом партнёр отказался от использования контрацептивов.

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Роман с молодым человеком, так и не превратился в сильное чувство - школьница рассказала, что уже не встречается с отцом своего будущего ребёнка. Она добавила, что не выдержала, когда парень начал её "подкалывать" и "бесить" и прекратила отношения. Также она сказала, что, лишивший её невинности молодой человек, довольно спокойно отнёсся к известию о беременности, однако помощи никакой не предложил.


Мать девочки считает, что следует сохранить ребёнка и обещает помочь дочке с его воспитанием. В то же время врачи обращают внимание на большой риск родов в столь юном возрасте, особенно с учётом того, что школьница недавно перенесла операцию по удалению аппендикса. Из-за обследования на фоне которой и стало известно о её беременности, сообщается на страницах "МК".


По информации, издания отец ребенка - уже совершеннолетний, а следовательно, ему грозит уголовное преследование за совращение несовершеннолетних. К тому же его уже вызывали в полицию на допрос.

Известно, что за первое полугодие 2021 года в столице вступило в силу 9 приговоров по статье 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

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Метки: ynews   Москва   Россия   беременность   мать   ребёнок   сохранить   школьница   
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DarkSkat 3 часа назад
Ей 12?!?
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Lynx 40 минут назад
ислам прёт своим путём - трахать когои кому угодно, а то покарают
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2k
Exsiter 53 минуты назад
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202
комнатный сибиряк Час назад
Ну вообще то она сама обманула парня с возрастом и признаёт это, можно сказать склонила к преступлению, шурыгина твердила что её бухую изнасиловали , а тут по обоюдному согласию, да ещё путём обмана, парень точно не не виновен
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1k
Максим Алтадуков Час назад
ток-шоу, из серии "Вброс говна на вентлятор"
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13k
SpoiltNail Час назад
Ей 12, а матери 32?
Ну да, обе на свой возраст выглядят
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6k
Артём Час назад
Знавал я в своё время девачку, которая жила половой жизнью в 12 лет, разница огромная. В буквальном смысле.
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11k
кира 2 часа назад
Вот как-то так в моем представлении выглядит школьница в 12 лет.
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21k
pssst 2 часа назад
Епт... у меня жена моложе выглядит.
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8k
Maddy8 2 часа назад
ей 12???
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1k
Moon24 2 часа назад
Таким лучше прерывать беременность и стерилизовать , толку от них не будет
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12k
Михалыч 2 часа назад
Ага. Вчера была новость о том что будут давать педофилам пожизненное. То есть парня могут закрыть на ВСЮ ЖИЗНЬ ни за что... Как по мне, если у девушки или парня сформировались первичные и вторичные половые признаки и они сами идут во взрослую жизнь, ещё и вводя в заблуждение партнёра, тут не должно быть уголовное преследование. Вообще, какой это педофил, если девчёнке на вид можно и лет 20 дать? Хотя, как родитель, я не сторонник ранних половых отношений.
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231
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
эти актрЫсы работают явно за банку пива и доширак
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7k
amrita 2 часа назад
телке.. ближе к 20
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4k
livaneth 2 часа назад
У девочки все ещё может сложиться по разному, а вот у парня вся биография наперед расписана. После тюрьмы, да по такой нехорошей статье нормальной жизни у него не будет.
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40
Kirill Samuilov 3 часа назад
Ни в коем случае не критикуя внешность, если эта история реальна а не придумана телевизионщиками ради хайпа, эта кобылица сойдет и за девку вдвое старше себя.
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
В ж@опу нужно было давать,в лет 14-15 умнее станет
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9k
Schandmaul 3 часа назад
мне кажется, что в семье девочки не всё в порядке, если она сознательно завышает возраст и добровольно ложится в постель в таком возрасте, может быть пыталась этим компенсировать отсутствие родительской любви или была свидетелем насилия, хотя я не психолог, могу ошибаться.
..а мамаша девочки как то уж очень невесело смотрит
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3k
Allmaster 3 часа назад
Если ее накрасить, то и от 20 летней не отличить...
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