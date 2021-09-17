Забеременевшая в 12 лет москвичка не будет делать аборт: её мать согласна стать бабушкой

Забеременевшая школьница, вполне серьёзно настроена сохранить ребёнка. Девочка в подробностях рассказала, о начале своей ранней половой жизни, при этом подчеркнув, что не являлась жертвой насилия. Родители приходят в себя от такого неожиданного поворота, но обещают помочь ей с воспитанием будущего ребёнка.
Семья пообщалась с представителями НТВ и согласилась принять участие в ток-шоу "За гранью", где поделилась подробностями сложившейся ситуации. Мать школьницы рассказала, что была шокирована сообщением о беременности дочери. Однако сама девочка, приняла это спокойно и даже обрадовалась. Мать считает, что дочка была психологически готова к случившемуся, так как она всегда хотела братика или сестрёнку и неоднократно заявляла, что хочет пораньше обзавестись собственной семьёй.
Девочка сообщила, что пошла на обман возлюбленного, скрыв свой настоящий возраст, только побоявшись, что её "молодость" его отпугнёт. По словам школьницы, познакомившись с молодым человеком, который был совершеннолетним, она солгала, что ей уже 16. Всё случилось внезапно на съёмной квартире, куда кавалер пригласил девочку в гости. Сначала, по её словам, они с ухажёром пили чай, смотрели кино и вели беседы, а затем "всё завязалось неожиданно". При этом партнёр отказался от использования контрацептивов.
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Роман с молодым человеком, так и не превратился в сильное чувство - школьница рассказала, что уже не встречается с отцом своего будущего ребёнка. Она добавила, что не выдержала, когда парень начал её "подкалывать" и "бесить" и прекратила отношения. Также она сказала, что, лишивший её невинности молодой человек, довольно спокойно отнёсся к известию о беременности, однако помощи никакой не предложил.
Мать девочки считает, что следует сохранить ребёнка и обещает помочь дочке с его воспитанием. В то же время врачи обращают внимание на большой риск родов в столь юном возрасте, особенно с учётом того, что школьница недавно перенесла операцию по удалению аппендикса. Из-за обследования на фоне которой и стало известно о её беременности, сообщается на страницах "МК".
По информации, издания отец ребенка - уже совершеннолетний, а следовательно, ему грозит уголовное преследование за совращение несовершеннолетних. К тому же его уже вызывали в полицию на допрос.
Известно, что за первое полугодие 2021 года в столице вступило в силу 9 приговоров по статье 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).
Источник:
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Ну да, обе на свой возраст выглядят
..а мамаша девочки как то уж очень невесело смотрит