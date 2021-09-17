Блудницы в Древней Греции

В Древней Греции проституция была обычной работой, с нее даже платились налоги. Тот факт, что большинство браков заключались не по любви, а на основе соглашений между семьями, означало, что многие мужчины искали удовольствия вне брачного дома. Такая интим деятельность в античной Греции была распространена и принималась.

Проститутки были разделены на три группы: порнаи, аулетриды и гетеры.