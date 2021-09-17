Блудницы в Древней Греции

В Древней Греции проституция была обычной работой, с нее даже платились налоги. Тот факт, что большинство браков заключались не по любви, а на основе соглашений между семьями, означало, что многие мужчины искали удовольствия вне брачного дома. Такая интим деятельность в античной Греции была распространена и принималась.
Проститутки были разделены на три группы: порнаи, аулетриды и гетеры.
Порнаи принадлежали сутенерам и оказывали услуги в борделях, которые посещали матросы и бедные граждане. Эти женщины были низкого социального статуса, чаще рабыни, использовали яркий макияж и разноцветную броскую одежду, брили все свое тело. Отличительной особенностью таких блудниц был желтый парик. Это нужно было для того, , чтобы отличать их от девиц и матерей благородных семей, у которых были черные волосы. Процветала и мужская проституция. С одной оговоркой. Мужчины оказывали интимные услуги только молодыми.Порнаи были самыми востребованными среди проституток, потому что их услуги были самыми доступными.
Аулетриды же были предназначены для оказания интим услуг средним классам. Они специализировались на искусстве музыки, стриптиза и танца. Эти навыки давали возможность иметь хороший доход. Такие куртизанки обычно нанимались для частных вечеринок и оргий. Обычно аулетриды происходили из очень бедных семей, но могли работать как на сутенеров, которые на протяжении многих лет инструктировали их в искусстве любви так и самостоятельно.
Гетеры считались привилегированными проститутками в отличие от первых двух. Они предоставляли услуги в обмен на значительную сумму денег. И речь здесь шла не об одноразовых услугах. Они имели отличную репутацию не только за свою красоту, но прежде всего благодаря изысканному образованию и интеллекту. Гетеры принимали участие в пирах, посещали спектакли и общественные мероприятия в сопровождении клиентов. Они были абсолютно независимыми и самодостаточными женщинами.
Самой известной из гетер была Фрина, жизнь которой была окружена реальностью, мифом и сплетнями. Она была известна своей великой красотой и роскошной фигурой, была любовницей нескольких художников , В том числе Праксителя, который был вдохновлен ее фигурой и создал великую Афродиту Книдскую .
Она вошла в историю участницей одного судебного процесса. Суть его состояла в том, что она была привлечена к ответственности за то, что была невежливой при выполнении «услуг». Тогда один из ее разочарованных клиентов решил обвинить ее в неуважении к ритуалам. Защищая ее, адвокат пошел на хитрость. Он заявил, что такое красивое тело не может пострадать от несправедливого наказания и попросил продемонстрировать Фрину все прелести фигуры. Она разделась. Дело было разрешено в пользу гетеры.
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Авторский пост
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В то время была такая шутка о красивом мальчике: когда он был мальчиком (отсутствие на лице растительности), то ради него мужья бросали своих жён, когда-же он стал юношей, то ради него жёны бросали своих мужей!
Я ответил ей:
- Это как, если бы ты шла босиком по тростнику и сказала - эта тростинка меня уколола.
(Диоген Лаэртский)
Не понял с бритьем. А аулетриды и гетеры, значит, не брились? Типа, не бриться - это супер?
Мужские услуги, думаю тоже к ним относятся.
столько узо не выпить.
Во-первых, язык тот же
Во-вторых, гаплогруппа - R1a1