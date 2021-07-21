Пятёрка интересных фактов обо всём на свете

О том, как королева Виктория превратилась в бочку, о попойках в Древней Греции и на английских кораблях, почему актёры ругают друг друга перед спектаклем и кое-что ещё.
В фильме "Второй шанс" рок-музыканту в исполнении Аль Пачино перед выходом на сцену желают сломать ногу. Пачино отвечает: "Сломаю, знать бы ещё чью именно". "Это нога - кого надо нога", — ответил бы ему другой киногерой. Но кроме шуток, англоговорящие артисты действительно перед выходом на сцену желают друг другу сломать ногу, а вот чью именно - этого не знают ни Пачино, ни Подберёзовиков, ни лингвисты. То ли ногу должен сломать актриса, бесконечно делая реверансы во время поклона, то ли зрители от возбуждения поломают ножки стульев в зрительном зале. А может быть это отсылка к судьбе великой Сары Бернар, которая так была предана театру, что выходила играть даже после того, как ей ампутировали ногу. Одна из самых правдоподобных версий гласит, что выражение происходит от немецкого Hals- und Beinbruch (сломать шею и ногу), которое по звучанию очень похоже на "удачи и процветания" на идише (hatsloche un broche). То есть необычное пожелание удачи родилось из каламбура. В американский театр выражение проникло благодаря еврейским иммигрантам.
У многих народов есть подобные выражения. Все они возникли из-за суеверий о том, что существует закон подлости, по которому пожелание удачи непременно привлечёт неудачи. А значит для привлечения удачи надо желать неудачи. Всё просто. Наше выражение "ни пуха, ни пера" пришло от суеверных охотников. Вернуться с охоты без пуха и без пера - значит не поймать ни зверя, ни птицу. Итальянские охотники желали друг другу угодить в пасть к волку (In bocca al lupo). Это выражение также перекочевало в гримёрки к актёрам, одних из самых суеверных людей на планете.
Французы за кулисами говорят друг другу merde (дерьмо), а испанцы - mucha mierda! (много дерьма). Говоря это, они показывают руками пирамидку, символизирующую кучу этого самого merde. Так говорят с тех времён, когда в театр приезжали не на такси, а на запряжённых лошадьми каретах. Чем популярнее спектакль, тем больше лошадиных следов жизнедеятельности у театрального подъезда.
Несколько веков назад каждому английскому моряку в день полагалось полпинты 80-градусного рома (284 мл). Вода на жаре быстро протухала и зацветала, вино и пиво скисали, а крепкий ром не портился, его выдавали морякам для того, чтобы "обеззараживать" воду. Дешёвый ром исправно поставлялся на английские корабли, каждый английский моряк знал, что на флоте можно спокойно закладывать за воротник каждый день за счёт государства. Некоторые пираты переходили на светлую сторону именно благодаря рому. Во-первых, у пиратов частенько случались перебои с выпивкой, а во-вторых, напиваться в компании головорезов опаснее, чем выпивать в компании моряков Её Величества.
Как только морякам стали выдавать крепкий ром, моряки стали откладывать свои полпинты, чтобы в конце недели устраивать масштабные попойки. Регулярное пьянство на кораблях ничего хорошего морской державе не сулит, поэтому в 1740 году британский вице-адмирал Эдвард Вернон распорядился выдавать ежедневную норму рома в два приёма (в 10:00 и в 16:00) и разбавлять полпинты рома водой (4 части воды и 1 часть рома). Вернон также порекомендовал для вкуса смешать ром с соком лимона и сахаром. В 1795 году лимонный сок официально вошёл в диету моряков. Это помогло справиться с цингой.
Напиток из рома, воды, лимонного сока, сахара моряки назвали грогом в честь прозвища адмирала Вернона Старый Грог. Вернон носил плащ из плотной непромокаемой ткани, называемой по-английски grogram. Вплоть до 1970 года действовал приказ адмирала Вернона, а потом морякам запретили наливать на корабле.
Древние греки любили выпить, но не любили напиваться. Известно, что греки на симпосиях (древнегреческих пирушках) пили исключительно вино, разбавленное водой. Симпосий устраивался для общения и развлечения, а не для того, чтобы наесться и напиться. Гетеры и юные рабы подавали грекам лёгкие закуски и разбавленное вино. Специально для симпосиев древнегреческий инженер Филон Византийский в III веке до н.э. сконструировал автомат для разбавления вина в виде женской металлической скульптуры.
На симпосии женщин не приглашали, именно поэтому они устраивались после ужина. На ужине можно и поесть, и с женой посидеть, а пир только для мужчин. Правда, гетеры были желанными гостями на симпосии. Они развлекали пирующих песнями, танцами, разговорами, игрой на флейте. И вино они тоже пили вино. Греков забавляло, что женщины делают то, что дозволено только мужчинами.
Конечно, был соблазн напиться разбавленным вином, и некоторые всё же напивались. Но чтобы сократить случаи превращения уважаемого гражданина в пьяное животное, юным участникам симпосиев показывали наглядный эксперимент - раба заставляли выпить несколько кубков неразбавленного вина, а потом пирующие наблюдали за его пьяными выходками.
В детстве будущая королева Виктория очень мало ела. В XIX веке считалось, что девочки из английских аристократических семей не должны объедаться, есть жирную и острую пищу, а также сладости. Только по большим праздникам юным леди разрешалось побаловать себя вкусненьким. Это воспитывало в девочках сдержанность и укрепляло дух. А ещё считалось, что мясо способствует появлению в юных головах непристойных мыслей. "Я скорее украду или убью, но не буду голодать", — клялась в Скарлетт О’Хара из "Унесённых ветром". Примерно такую же клятву вполне могла дать себе в детстве Виктория. Красть и убивать её не пришлось (во всяком случае, лично), став королевой она стала есть за троих.
Рост королевы Виктории всего 5 футов (152 см), подданные называли её "её маленькое величество". Маленькое величество за один приём пищи съедало по 6-8 блюд. На ночь королева любила лакомиться пирожными и булочками. Спустя несколько лет после восшествия Виктории на престол доктор, осматривавший её, заметил, что она становится похожей на бочку. Он посоветовал королеве придерживаться диеты. Виктория формально соблюдала рекомендации врача, она включила в меню диетические блюда и обычно заканчивала ими свою долгую трапезу, состоящую из бараньих рёбрышек, ростбифа и других мясных деликатесов.
Чем старше становилась Виктория, тем больше она ела. В конце жизни она к тому же пристрастилась к шотландскому виски.
Неудивительно, что Виктория страдала ожирением. Чтобы представить размеры "маленького величества", взгляните на королевские панталоны. В 2016 году их продали на аукционе за рекордные на тот момент для королевского нижнего белья £16,250.
Афинский политик Солон придумал, как сделать так, чтобы афинский депутат работал на благо народа, а не обслуживал интересы богачей. Помимо того, что древнегреческий мудрец прописал требования для гражданина желающего стать депутатом (полноправный гражданин Афин с твёрдым характером), он указал, что депутат несёт ответственность за свой закон. Если закон приносит Афинам убытки, значит депутат должен возместить их из собственных средств (до вступления в должность депутат описывал своё имущество и имущество семьи). Если депутатских денег не хватало для покрытия убытков, то горе-законодатель отправлялся искупать причинённый вред на общественные работы. Депутат изгонялся из Афин, если разработанный им закон способствовал моральному разложению афинян.
Греческий законодатель Залевк, разработавший законы для Эпизефирских Локров, греческой колонии на юге Италии, пошёл ещё дальше - кто предложит поправку в законодательство, ответит жизнью, если поправку не примут. Гражданин с поправкой приходил в народное собрание с верёвкой на шее, чтобы в случае отказа сразу же повесится. За 300 лет в законы Залевка было внесено лишь две поправки. Первая уточняла закон "око за око" - если кто выколет глаз одноглазому, того лишить не одного глаза, а двух. Вторая уточняла закон о запрете мужчины жениться после развода - после развода можно жениться, но только на женщине старше предыдущей жены.
Авторский пост
- В какую страну вы никогда бы не вернулись?
- 20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место!
- 17 теней, которые расскажут совсем другую историю
- 30 коротких историй, от которых ваше сердце растает, как мороженое в жаркий день
- Красная плёнка, фантастическая быль
Понравилось42
Говорят,что когда Моисей читал людям Божьи Заветы,то Завет "Не прелюбодействуй" шел седьмым по счету.
И все дружно закричали:
" Зачеркни сейчас же ".