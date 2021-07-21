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Пятёрка интересных фактов обо всём на свете

Пятёрка интересных фактов обо всём на свете (8 фото)

Автор:
21 июля 2021 16:12
Сообщество : Факты
Метки: актёры   греция   истории   факты   
1670
8

О том, как королева Виктория превратилась в бочку, о попойках в Древней Греции и на английских кораблях, почему актёры ругают друг друга перед спектаклем и кое-что ещё.

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Метки: актёры   греция   истории   факты   
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67k
Фома 48 минут назад
С депутатами правильная инициатива была.
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119k
arek14 5 минут назад
Почему во многих странах цифра 7 перечеркнута?
Говорят,что когда Моисей читал людям Божьи Заветы,то Завет "Не прелюбодействуй" шел седьмым по счету.
И все дружно закричали:
" Зачеркни сейчас же ".
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11k
Кархародон 19 минут назад
У усатого очень знакомое лицо и взгляд..

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3k
Dmitry_61rus Полчаса назад
С депутатами и разведенными отличные законы!
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