Пятёрка интересных фактов обо всём на свете

Несколько веков назад каждому английскому моряку в день полагалось полпинты 80-градусного рома (284 мл). Вода на жаре быстро протухала и зацветала, вино и пиво скисали, а крепкий ром не портился, его выдавали морякам для того, чтобы "обеззараживать" воду. Дешёвый ром исправно поставлялся на английские корабли, каждый английский моряк знал, что на флоте можно спокойно закладывать за воротник каждый день за счёт государства. Некоторые пираты переходили на светлую сторону именно благодаря рому. Во-первых, у пиратов частенько случались перебои с выпивкой, а во-вторых, напиваться в компании головорезов опаснее, чем выпивать в компании моряков Её Величества.



Как только морякам стали выдавать крепкий ром, моряки стали откладывать свои полпинты, чтобы в конце недели устраивать масштабные попойки. Регулярное пьянство на кораблях ничего хорошего морской державе не сулит, поэтому в 1740 году британский вице-адмирал Эдвард Вернон распорядился выдавать ежедневную норму рома в два приёма (в 10:00 и в 16:00) и разбавлять полпинты рома водой (4 части воды и 1 часть рома). Вернон также порекомендовал для вкуса смешать ром с соком лимона и сахаром. В 1795 году лимонный сок официально вошёл в диету моряков. Это помогло справиться с цингой.



Напиток из рома, воды, лимонного сока, сахара моряки назвали грогом в честь прозвища адмирала Вернона Старый Грог. Вернон носил плащ из плотной непромокаемой ткани, называемой по-английски grogram. Вплоть до 1970 года действовал приказ адмирала Вернона, а потом морякам запретили наливать на корабле.