В Хорватии нашли греко-иллирийский шлем 4 века до н.э.

Иллирийский шлем прекрасно сохранился — в нем до сих пор безошибочно угадывается характерный дизайн с открытым лицом, который разработали в Пелопоннесе в 8 и 7 веках до н.э.

Археологи обнаружили гробницу на склоне горы в хорватском поселении Закотараце на полуострове Пелешац. В гробнице они также обнаружили целый клад древнего оружия и еще одни останки, принадлежавшие женщине, с бронзовым браслетом на запястье.