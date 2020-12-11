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В Хорватии нашли греко-иллирийский шлем 4 века до н.э.

В Хорватии нашли греко-иллирийский шлем 4 века до н.э. (6 фото)

Автор:
11 декабря 2020 13:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археология   древняя греция   иллирийский шлем   история   пелопоннесс   раскопки   хорватия   
727
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Древний шлем обнаружили в пещерной гробнице древнегреческого воина, которого захоронили более 2 000 лет назад.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   древняя греция   иллирийский шлем   история   пелопоннесс   раскопки   хорватия   
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4  комментария
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1k
Игорь 52 минуты назад
Джентльмены удачи? не? ;-)
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9k
KOSTELLO 18 минут назад
Положь на место!

Положь на место!
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10k
Serg2001 Полчаса назад
"Этот тип шлема также был популярен в Италии, где его делали из слоновой кости". Первый раз слышу, чтобы для шлемов слоновую кость использовали. Как говорится, век живи... )
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