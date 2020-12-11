В Хорватии нашли греко-иллирийский шлем 4 века до н.э.

Древний шлем обнаружили в пещерной гробнице древнегреческого воина, которого захоронили более 2 000 лет назад.
Иллирийский шлем прекрасно сохранился — в нем до сих пор безошибочно угадывается характерный дизайн с открытым лицом, который разработали в Пелопоннесе в 8 и 7 веках до н.э.
Археологи обнаружили гробницу на склоне горы в хорватском поселении Закотараце на полуострове Пелешац. В гробнице они также обнаружили целый клад древнего оружия и еще одни останки, принадлежавшие женщине, с бронзовым браслетом на запястье.
Открытие сделали археологи Загребского университета в сотрудничестве с музеями Дубровника, которые считают, что могила принадлежит элитному греческому воину. Первыми иллирийский шлем использовали этруски и скифы, и только потом он перешел к иллирийцам, благодаря чему получил свое название. Этот тип шлема также был популярен в Италии, где его делали из слоновой кости. К началу 5 века до н.э. шлем устарел на большей части территории Греции, а к 4 веку его перестали использовать и в Иллирии.
Помимо шлема, который использовался во время греко-персидских войн, археологи также обнаружили в гробнице «погребальный инвентарь» — личные вещи, которые хоронили вместе с мертвыми. Среди них — примерно пятнадцать бронзовых и серебряных фибул, десять игл или булавок, несколько спиральных бронзовых орнаментов, щипцы, а также несколько сотен стеклянных и янтарных бусин, которые когда-то составляли ожерелье.
Доктор Домагой Перкич, куратор музеев Дубровника, сообщил, что на сегодняшний день удалось определить более тридцати различных сосудов, в основном греческого происхождения — вероятно, из главных аттических и италийских мастерских.
«Важно отметить, что это были самые дорогие сосуды того времени, которые местные ставили рядом с умершими в качестве погребального инвентаря для загробной жизни», — добавил он. «Невозможно узнать, были ли эти сосуды куплены или украдены посредством пиратства, но те, кто оставил их здесь, точно знали об их ценности».
Археологи нашли гробницу, когда восстанавливали поврежденные курганы в этой местности, которая, по их мнению, когда-то считалась священной землей. По словам исследователей, воин был захоронен в шлеме, поскольку он лежал там, где должен был находиться череп, который разрушился за тысячелетия. Курган воина достигает трех метров в глубину и двух в ширину, тело лежало в направлении с запада на восток.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Помпеи Первой мировой: на поле в Бельгии найдены останки 110 солдат
- Китайским археологам открылись ещё 200 терракотовых воинов
- Археологи откопали старейший британский театр
- Археологи нашли в Перу загадочный храм
- В Греции нашли древние таблички с проклятиями
Понравилось26