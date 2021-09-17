Французская мода на уличных фотографиях 1910-1920 годов

Двумя самыми влиятельными модельерами того времени были Жак Дусе и Мариано Фортуни. Французский модельер Жак Дусе преуспел в использовании пастельных тонов, а его изысканные тонкие платья напоминали импрессионистские мерцания отраженного света. Его клиенты никогда не теряли вкус к плавным линиям и тонким прозрачным материалам. Подчиняясь императивам, которые мало что оставляли для воображения кутюрье, Дусе, тем не менее, был модельером с непревзойденным вкусом и проницательностью.