Французская мода на уличных фотографиях 1910-1920 годов

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К началу 20 века Франция уже давно была главным рупором и меккой высокой моды благодаря созданию парижских домов известных кутюрье. В целом женские наряды 1910-х годов были все еще очень похожи на наряды 1900-х - пышная грудь, узкая талия, длинные юбки, много кружева и другой отделки, светлые и яркие цвета. Однако после того, как "Русский балет Дягилева" представил "Шахерезаду, родилась новая мода - на экстравагантный восточный стиль.
Конструкции платьев стали ассиметричными, среди тканей предпочтение отдавалось атласу, тафте и шифону, подол становился короче, а женский силуэт - более прямым и плоским.
В это время начало зарождаться движение ар-деко, и этот стиль оказал влияние на многих парижских кутюрье. Простые фетровые шляпы, тюрбаны и облака из тюля пришли на смену головным уборам, популярным в 1900-е годы.
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Интересный факт: в этот же период были организованы первые настоящие показы мод, и организовала их первая женщина-кутюрье Жанна Пакен.
Двумя самыми влиятельными модельерами того времени были Жак Дусе и Мариано Фортуни. Французский модельер Жак Дусе преуспел в использовании пастельных тонов, а его изысканные тонкие платья напоминали импрессионистские мерцания отраженного света. Его клиенты никогда не теряли вкус к плавным линиям и тонким прозрачным материалам. Подчиняясь императивам, которые мало что оставляли для воображения кутюрье, Дусе, тем не менее, был модельером с непревзойденным вкусом и проницательностью.
Экстравагантность парижских кутюрье проявлялась в самых разных формах, но самым популярным силуэтом на протяжении десятилетия 2010-2020 была туника с длинной нижней юбкой. В начале этого периода талия была высокой (чуть ниже бюста), что соответствовало стилям ампир или Директории начала 19 века.
Пышные туники "абажур" до бедер носились поверх узких драпированных юбок. К 1914 году юбки стали очень широкими в области бедер и очень узкими в области щиколотки. В этих юбках было почти невозможно нормально двигаться, но красота требует жертв!
Линия талии была свободной и мягко очерченной. К середине десятилетия она постепенно опустилась почти до естественного уровня, на котором и оставалась в годы войны. Туники стали длиннее, а нижняя юбка пышнее и короче. К 1916 году женщины уже носили платья до щиколотки.
Состоятельные модницы носили поразительные шляпы и меховую накидку или шарфы, а также большой популярностью пользовались меховые муфты. Пальто имели форму кокона или кимоно, широкие в плечах и более узкие у подола. Популярностью также пользовались шубы.
Туфли тогда носили на высоком, слегка изогнутом каблуке. При более коротких юбках акцент делался на чулках, а зимой дамы утеплялись гетрами. Модной моделью туфель были туфли Tango c перекрещивающимися на щиколотках ремешками.
Наслаждайтесь великолепной подборкой снимков того времени. Вероятно, это первые в мире кадры в стиле уличной фотографии, сделанные на мероприятиях вроде Гран-при ипподрома Longchamp на берегу реки Сены.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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