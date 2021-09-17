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Французская мода на уличных фотографиях 1910-1920 годов

Французская мода на уличных фотографиях 1910-1920 годов (38 фото)

Автор:
17 сентября 2021 16:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1910-е   восточный стиль   история моды   мода   мода 1910-х   познавательно   франция   французская мода   
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К началу 20 века Франция уже давно была главным рупором и меккой высокой моды благодаря созданию парижских домов известных кутюрье. В целом женские наряды 1910-х годов были все еще очень похожи на наряды 1900-х - пышная грудь, узкая талия, длинные юбки, много кружева и другой отделки, светлые и яркие цвета. Однако после того, как "Русский балет Дягилева" представил "Шахерезаду, родилась новая мода - на экстравагантный восточный стиль.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1910-е   восточный стиль   история моды   мода   мода 1910-х   познавательно   франция   французская мода   
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