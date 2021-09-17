Пугающие фотографии после катастроф

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Посмотрите небольшую подборку, которая одновременно пугает и напоминает о том, что мы все должны быть более осторожными, чтобы не допустить таких несчастных случаев.
1.
28 апреля 1988 г .: Крышу самолета Aloha Airlines снесло в воздухе на высоте 730 метров, но самолету все же удалось благополучно приземлиться. Одну стюардессу выбросило из самолета. Ее тело так и не нашли.
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4.
Турист оказался в ловушке на высоте 100 м на китайском стеклянном мосту после взрыва панелей пола (7 мая 2021 г.)
7.
Последние секунды украинского сухогруза перед тем, как разбиться пополам и затонуть в Анкоридже Бартин, Черное море. 17 янв.2021 г.
10.
Декабрь 2019 года в Детройте: большое количество хрома-6 просочилось в землю из химического хранилища, в котором он содержался ненадлежащим образом.
11.
2019) Автомобили, перевозимые на открытой палубе, загорелись после того, как соленая вода вызвала разряд аккумуляторов.
22.
Контейнеровоз One Apus прибыл в Японию после потери более 1800 контейнеров при пересечении Тихого океана.
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Метки: катаклизмы катастрофы люди
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А то,- цистерна вина, видеостена, мост...херня полная!