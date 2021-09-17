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Пугающие фотографии после катастроф

Пугающие фотографии после катастроф (26 фото)

Автор:
17 сентября 2021 13:58
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: катаклизмы   катастрофы   люди   
2485
26
Посмотрите небольшую подборку, которая одновременно пугает и напоминает о том, что мы все должны быть более осторожными, чтобы не допустить таких несчастных случаев.
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Метки: катаклизмы   катастрофы   люди   
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14  комментариев
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14k
Booka1a 5 часов назад
у всех взрывы, катастрофы... а итальянцы открыли новую цистерну винишка)
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185
Leonid Stepanenko 38 минут назад
Комментарий к фото
Что там неизвестного - 02.07.2013., Байконур, ракета "Протон М", причина, если не ошибаюсь, молотком забитый задом наперёд гироскоп.

Ссылка www.youtube.com
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4k
NeDron 59 минут назад
Часть событий катастрофами не являются.А на этом фото нормально так известные место и дата события - Байконур, 02.07.2013

Ссылка youtu.be
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3k
Alexbux1 2 часа назад
Комментарий к фото
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5k
ZiDAN10 4 часа назад
Вот настоящая катастрофа (Чернобыль 26.04.1986)!

А то,- цистерна вина, видеостена, мост...херня полная!


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186
Leon Rom dikijjim Полчаса назад
Нет. Если сравнивать, то с Фукусимой!
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23k
SerGProS 4 часа назад
Жуть..Вино хлещет!Все пьяные, поскальзываются.Из соседних цехов бегут на помощь, пока все не вылилось..Ужс!
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5k
schmubu 5 часов назад
рожа у мужика довольная. диверсант, Ълядь...


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Комментарий удален. Причина: флуд
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