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Осеннее волшебство: паутина в воздухе

Осеннее волшебство: паутина в воздухе (2 фото)

Автор:
15 сентября 2021 10:49
Сообщество : Животные
Метки: осень   паук   паутина   перемещение   полет   почемучка   причина   секрет   
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Многие замечали, что осенью летит паутина, довольно активно и в большом количестве. Тонкие блестящие ниточки оседают на траве, деревьях, домах, поблескивают в воздухе. Чем обусловлено это интересное природное явление?

Сложно поверить, но эти паутинки представляют собой самое настоящее транспортное средство. С его помощью молодые паучки перемещаются на новое место жительства по воздуху. Создает его паук-бокоход или, как его еще называют, крабовый паук. Членистоногое так названо благодаря способности передвигаться боком, как краб.

Если наземный способ перемещения не позволяет бокоходу двигаться быстро, то воздушный подходит для этих целей идеально. Ведь таким образом можно преодолевать внушительные расстояния довольно быстро и беспроблемно, заселяя новые территории.

Если рассмотреть летящую паутинку повнимательнее, то можно увидеть на ней мелкого паучка, а иногда даже нескольких. Паук, забравшись на возвышенность, делает несколько опорных нитей с помощью специального секрета. Затем плотно прижимается брюшком к месту размещения и секретирует еще несколько поперечных нитей, быстро направляется к той стороне участка, откуда дует ветер, крепит конец паутины и возвращается назад.

Во время очередного порыва ветра петля паутины натягивается, а сидящий на ней паучок удлиняет ее. Достигнув определенной длины, паутина приобретает возможность лететь. Подхваченный потоком воздуха восьмилапый «пилот» разрывает крепление и отправляется в путь.

Что интересно, в процессе он может контролировать полет, перемещаясь по нити и меняя центр тяжести, а также удлиняя ее. Соответственно, паутина может подниматься или опускаться в воздухе.


С первого раза взлетают не все пауки. И им приходится еще и еще проделывать тот же путь с поиском возвышенности и секретированием паутины. Но труды с лихвой окупаются, позволяя переселенцам преодолевать таким образом огромные расстояния и осваивать новые территории.

К слову, природная паутина – это удивительный материал, не имеющий аналогов. Он прочнее стали и любых существующих на сегодняшний день синтетических волокон. Чтобы разорвать тончайшую ниточку, нужно приложить усилие, обеспечивающее растяжение от 200 до 400%. Членистоногие зачастую повторно используют поврежденные нити, съедая и перерабатывая их за счет особых ферментов.

Полет паутины – это один из ярких признаков специфического, но прекрасного времени года. А за что вы любите осень?

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Метки: осень   паук   паутина   перемещение   полет   почемучка   причина   секрет   
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12k
Вася 3 часа назад
я это у Виталия Бианки в третьем классе прочитал
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Anthonyus 3 часа назад
Вот за такую красоту люблю осень.Ну и плюс ко всему жара уже не душит но пока не холодно. +15 C идеальная температура для прогулок для меня.
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