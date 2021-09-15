Сложно поверить, но эти паутинки представляют собой самое настоящее транспортное средство. С его помощью молодые паучки перемещаются на новое место жительства по воздуху. Создает его паук-бокоход или, как его еще называют, крабовый паук. Членистоногое так названо благодаря способности передвигаться боком, как краб.

Если наземный способ перемещения не позволяет бокоходу двигаться быстро, то воздушный подходит для этих целей идеально. Ведь таким образом можно преодолевать внушительные расстояния довольно быстро и беспроблемно, заселяя новые территории.

Если рассмотреть летящую паутинку повнимательнее, то можно увидеть на ней мелкого паучка, а иногда даже нескольких. Паук, забравшись на возвышенность, делает несколько опорных нитей с помощью специального секрета. Затем плотно прижимается брюшком к месту размещения и секретирует еще несколько поперечных нитей, быстро направляется к той стороне участка, откуда дует ветер, крепит конец паутины и возвращается назад.

Во время очередного порыва ветра петля паутины натягивается, а сидящий на ней паучок удлиняет ее. Достигнув определенной длины, паутина приобретает возможность лететь. Подхваченный потоком воздуха восьмилапый «пилот» разрывает крепление и отправляется в путь.

Что интересно, в процессе он может контролировать полет, перемещаясь по нити и меняя центр тяжести, а также удлиняя ее. Соответственно, паутина может подниматься или опускаться в воздухе.