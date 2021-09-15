100-летняя американка стала старейшим пауэрлифтером в мире

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Эдит Мервэй-Трэйна из США стала рекордсменом в тяжелой атлетике. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший пауэрлифтер в мире, участвующий в соревнованиях. Женщина поднимает от 18 до 68 килограммов.
Обладательница мирового рекорда была вынуждена отказаться от пауэрлифтинга во время пандемии, но теперь возобновила занятия.
Она занялась спортом девять лет назад. Свой рекорд - поднятие тяжести - 68 кг она установила в возрасте 98 лет и 94 дней в 2019 году, но он официально признан сейчас, когда ей исполнилось 100 лет.
Эдит - бывший инструктор и исполнительница танцев, занялась тяжелой атлетикой девять лет назад, когда подруга уговорила ее пойти в спортзал. «Она не хотела идти одна. Я увидела, как женщины поднимали тяжести, и это выглядело интересно».
Эдит говорит, что ее привлек этот спорт потому, что ей нравится быть в центре внимания - черта, которая сформировалась в ее предыдущей карьере.
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