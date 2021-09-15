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100-летняя американка стала старейшим пауэрлифтером в мире

100-летняя американка стала старейшим пауэрлифтером в мире (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 08:27
Сообщество : Спорт
Метки: женщина   книга   пауэрлифтер   пенсионерка   рекорд   рекордов гиннеса   спорт   тяжелая атлетика   
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Эдит Мервэй-Трэйна из США стала рекордсменом в тяжелой атлетике. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший пауэрлифтер в мире, участвующий в соревнованиях. Женщина поднимает от 18 до 68 килограммов.

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Метки: женщина   книга   пауэрлифтер   пенсионерка   рекорд   рекордов гиннеса   спорт   тяжелая атлетика   
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