FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2579 постов • 1039 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Пенсионерка из Новой Зеландии объясняет, почему с ней заигрывают парни

Пенсионерка из Новой Зеландии объясняет, почему с ней заигрывают парни (10 фото)

Автор:
23 марта 2021 22:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: возраст   женщина   за 30   красота   молодость   новая зеландия   пенсионерка   
2380
10
56-летняя жительница Окленда бросает вызов возрасту: Шина Коул рассказывает, что люди часто принимают ее за женщину "слегка за 30". А сама она утверждает, что ее моложавая внешность объясняется использованием "​чудодейственного" крема, периодическим голоданием и бокалом вина на ночь.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: возраст   женщина   за 30   красота   молодость   новая зеландия   пенсионерка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Barachek_Obachek Час назад
Тоже была шина. Вроде на вид хорошая,а присмотрелся вся в микротрещинах - выкинул нах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 15 минут назад
Кисти рук - не лгут никогда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Thorowgood Полчаса назад
Почему нет ссылки на интернет магазин, продающий чудо-крем с третианином? Непорядок :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Нормальная такая еще бабулька,загримировала свою старенькую шмоньку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
613
Vladimirs Orlovskis 44 минуты назад
Австралия, Новая Зеландия... Там же все наоборот. Рождаются старенькими, а потом молодеют. И так до грудного возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Караганда 55 минут назад
пара вопросов-1-где любящий муж на фото.2-для чего всё это выкладывать в инете.похоже на рекламу товара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Лехахуторской 58 минут назад
Ну не знаю:

В Новой Зеландии одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и для женщин 65 лет.
https://kiwieducation.ru/pension-system-nz#:~:text=В Новой Зеландии одинаковый возраст,и для женщин https://kiwieducation.ru/pension-system-nz#:~:text=В Новой Зеландии одинаковый возраст,и для женщин %2065%20лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур Час назад
Нууу реклама крема с третонитом или как там его и бухлишка каждый день
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт Час назад
С переди пенсионерка с зади пионерка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Thorowgood Хью́берт Полчаса назад
А с низу мохнатка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Антон Час назад
Вот что фотошоп боготворящий делает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
371
да пох Час назад
Следит за собой ,нормальная физиология, немного макияжа .Повезло .Такое бывает, почему и нет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Flying Dutchmen. Час назад
А где фото в шортах?....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Лучший Друг Flying Dutchmen. Час назад
И без фотошопа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
uutb Лучший Друг 21 минуту назад
Ну, тогда уже и без шорт)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Лучший Друг uutb 18 минут назад
Я к такому не готов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
uutb Лучший Друг 11 минут назад
Боюсь, что ни кто к этому не готов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Olegsky 2 часа назад
Сразу видны уколы, ботокс и нити. Это навскидку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
371
да пох Olegsky Час назад
Ботокс и нити вчерашний день ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Лучший Друг Olegsky Час назад
И бьюти-фильтры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы «Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы 5 известных красавиц-актрис, которые обожают свой возраст 5 известных красавиц-актрис, которые обожают свой возраст 15 людей, которые визуально старше своих лет 15 людей, которые визуально старше своих лет Знаменитостям выпал шанс встретиться с самими собой из юности Знаменитостям выпал шанс встретиться с самими собой из юности Фотошопер поместил на один снимок знаменитостей в молодости и сейчас Фотошопер поместил на один снимок знаменитостей в молодости и сейчас На Тайване нашли семью, женщины которой не стареют На Тайване нашли семью, женщины которой не стареют
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176258



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Художник приглашает в провинциальный мир ужасов
6
63
Художник приглашает в провинциальный мир ужасов
Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она хотела
2
250
Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
0
12
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
10
142
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
Полужидкое вещество, которое обладает уникальными свойствами
Полужидкое вещество, которое обладает уникальными свойствами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#интересное#СССР#автомир#подборка#девушки#сша#в мире
#фото#прикол#кино#аварии#шоу бизнес#картинки#люди#дети#спорт#актеры
#интересно#дтп#факты#автомобили#авто аварии#прикольные#позитив#приколы#Россия#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться