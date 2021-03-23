Пенсионерка из Новой Зеландии объясняет, почему с ней заигрывают парни

На этой фотографии - Шина в 42 года. Она считает, что ее юная внешность связана с правильным отношением к жизни.



Женщина уверена, что молода не только внешне, но и душой: "Я действительно не знаю, как надо вести себя в 56 лет. Я ношу то, что мне нравится, я полна энергии, и я думаю, что имею право чувствовать себя молодой. Я всегда готова танцевать на столе, если представится возможность".



Шина признается, что применяла инъекции ботокса, но делала это "экономно": "Чем старше я становлюсь, тем его меньше. Мне нравится, что мое лицо шевелится и выражает эмоции. Муж часто ругает меня за гримасы, но, по крайней мере, я могу их строить. Но вообще сейчас я больше сосредоточена на качестве кожи, текстуре и сиянии..."