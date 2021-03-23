Пенсионерка из Новой Зеландии объясняет, почему с ней заигрывают парни

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56-летняя жительница Окленда бросает вызов возрасту: Шина Коул рассказывает, что люди часто принимают ее за женщину "слегка за 30". А сама она утверждает, что ее моложавая внешность объясняется использованием "чудодейственного" крема, периодическим голоданием и бокалом вина на ночь.
Шина работала менеджером по маркетингу, но уже вышла на пенсию. Эффектная 56-летняя дама говорит, что ее регулярно принимают за кого-то почти вдвое моложе ее реального возраста. Еще она рассказывает: ей часто приходится объяснять двадцатилетним парням, которые пытаются пленить ее остроумными репликами, что она уже четверть века счастлива в браке. Порой Шине бывает немного неловко, поскольку она знает, что старше мам этих ухажеров...
Шина настаивает на том, что у ее молодой кожи нет никакого секрета, ну разве что бокал красного вина каждый день.
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Женщина рассказывает: "Мне часто дают намного меньше лет, чем в реальности Это, конечно, зависит от того, что я надела и количества макияжа. Например, если я выхожу в джинсовых шортах без косметики, то кажусь еще моложе..."
"Недавно к нам подошел парень, чтобы предложить какие-то арт-работы, и я упомянула, что только что отпраздновала свою серебряную свадьбу. Он был так шокирован! И спросил: неужели я вышла замуж в пятилетнем возрасте? Возможно, он не ожидал, что 56-летняя дама будет путешествовать в джинсовых шортах..."
Хотя Шина и объясняет свою внешнюю молодость отличной генетикой, она строго следует "режиму красоты". Женщина пользуется средствами с третиноином, который помогает разгладить поверхностные морщины, а также солнцезащитным кремом и сывороткой с витамином С.
Она добавляет: "Многие годы меня спрашивают о секрете молодости кожи. На самом деле секрета нет.
Несомненно, играет роль генетика: у обоих моих родителей была отличная кожа. Но нельзя игнорировать влияние здорового питания, полноценного сна, регулярных тренировок и солнцезащитного крема. Очень хорошо, если ботокс и филлеры помогут вам выглядеть моложе. Однако молодая кожа - это еще и сияние, текстура, эластичность и ровный оттенок".
Несомненно, играет роль генетика: у обоих моих родителей была отличная кожа. Но нельзя игнорировать влияние здорового питания, полноценного сна, регулярных тренировок и солнцезащитного крема. Очень хорошо, если ботокс и филлеры помогут вам выглядеть моложе. Однако молодая кожа - это еще и сияние, текстура, эластичность и ровный оттенок".
"Средство с третиноином - мой особо любимый крем, и надо было бы начать его применение раньше".
Лечебные кремы и мази с этим компонентом используют для лечения прыщей или кожи, поврежденной солнцем. Хотя ему не под силу стереть глубокие морщины, он действует на тонкие линии и темные пятна.
"Для меня это почти чудо в баночке, - сказала Шина. - Однако нельзя игнорировать и солнцезащитные кремы, особенно под палящим солнцем Новой Зеландии. Это ежедневный ритуал летом и зимой, независимо от того, солнечно или облачно".
Лечебные кремы и мази с этим компонентом используют для лечения прыщей или кожи, поврежденной солнцем. Хотя ему не под силу стереть глубокие морщины, он действует на тонкие линии и темные пятна.
"Для меня это почти чудо в баночке, - сказала Шина. - Однако нельзя игнорировать и солнцезащитные кремы, особенно под палящим солнцем Новой Зеландии. Это ежедневный ритуал летом и зимой, независимо от того, солнечно или облачно".
Новозеландка придерживается здоровой и сбалансированной диеты, что легко ей дается, потому что она любит натуральную пищу: "Я редко ем обработанные продукты и избегаю сладкого, что мне нетрудно, потому что я не сладкоежка. Я обычно предпочитаю здоровую пищу, потому что люблю свежие продукты.
И практикую прерывистое голодание, которое значительно повысило мой уровень энергии".
И практикую прерывистое голодание, которое значительно повысило мой уровень энергии".
На этой фотографии - Шина в 42 года. Она считает, что ее юная внешность связана с правильным отношением к жизни.
Женщина уверена, что молода не только внешне, но и душой: "Я действительно не знаю, как надо вести себя в 56 лет. Я ношу то, что мне нравится, я полна энергии, и я думаю, что имею право чувствовать себя молодой. Я всегда готова танцевать на столе, если представится возможность".
Шина признается, что применяла инъекции ботокса, но делала это "экономно": "Чем старше я становлюсь, тем его меньше. Мне нравится, что мое лицо шевелится и выражает эмоции. Муж часто ругает меня за гримасы, но, по крайней мере, я могу их строить. Но вообще сейчас я больше сосредоточена на качестве кожи, текстуре и сиянии..."
Женщина уверена, что молода не только внешне, но и душой: "Я действительно не знаю, как надо вести себя в 56 лет. Я ношу то, что мне нравится, я полна энергии, и я думаю, что имею право чувствовать себя молодой. Я всегда готова танцевать на столе, если представится возможность".
Шина признается, что применяла инъекции ботокса, но делала это "экономно": "Чем старше я становлюсь, тем его меньше. Мне нравится, что мое лицо шевелится и выражает эмоции. Муж часто ругает меня за гримасы, но, по крайней мере, я могу их строить. Но вообще сейчас я больше сосредоточена на качестве кожи, текстуре и сиянии..."
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