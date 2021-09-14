Солженицын: патриот или предатель?

В XX веке пять русских поэтов и писателей стали нобелевскими лауреатами по литературе. Среди них выделяется А. И. Солженицын – "праведник", "пророк", "непримиримый борец с тоталитаризмом" и т. д. и т. п. На чем же основана и насколько соответствует действительности слава и репутация этого "страдальца" и "великого писателя"?

Невыносимая жизнь при тоталитаризме

Один из главных мифов о Солженицыне – страдания, которые он испытывал в СССР с рождения. Правда, еще в 1944 г. он сам писал жене (Н. Решетовской): "Мать соткала мне беззаботное счастливое детство… она создала все материальные условия для моего духовного развития".

"Глубоко верующий" Александр почему-то неизменно назначался старостой класса, был принят в пионеры, а затем в комсомол. Он смог поступить в Ростовский университет и стал получать сталинскую стипендию.

Солженицын попал на фронт лишь в марте 1943 г. и служил в звуковой разведке (обнаружение огневых точек противника). "Тяготы войны" были настолько "невыносимыми", что "праведник" умудрялся писать повести и рассказы и отправлять их в тыл.

В феврале 1945 г. Солженицын был арестован за антисоветскую агитацию и создание антисоветской организации. Вместо расстрела ему дали восемь лет лагерей. Поначалу Солженицын утверждал, что был осужден незаконно, но в 70-е гг. признал: "Я не считаю себя невинной жертвой… ".

В лагерях Солженицын находился на тяжелых работах (каменщик, литейщик) недолго. Большую часть срока он проработал "начальником" (сменным мастером, бригадиром).