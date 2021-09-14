Солженицын: патриот или предатель?

Русская литература пользуется заслуженным уважением во всем мире. Перефразируя высказывание Ленина, можно утверждать, что не партия, а поэты и писатели с начала XIX века являлись "умом, честью и совестью" нашего народа.
В XX веке пять русских поэтов и писателей стали нобелевскими лауреатами по литературе. Среди них выделяется А. И. Солженицын – "праведник", "пророк", "непримиримый борец с тоталитаризмом" и т. д. и т. п. На чем же основана и насколько соответствует действительности слава и репутация этого "страдальца" и "великого писателя"?
Невыносимая жизнь при тоталитаризме
Один из главных мифов о Солженицыне – страдания, которые он испытывал в СССР с рождения. Правда, еще в 1944 г. он сам писал жене (Н. Решетовской): "Мать соткала мне беззаботное счастливое детство… она создала все материальные условия для моего духовного развития".
"Глубоко верующий" Александр почему-то неизменно назначался старостой класса, был принят в пионеры, а затем в комсомол. Он смог поступить в Ростовский университет и стал получать сталинскую стипендию.
Солженицын попал на фронт лишь в марте 1943 г. и служил в звуковой разведке (обнаружение огневых точек противника). "Тяготы войны" были настолько "невыносимыми", что "праведник" умудрялся писать повести и рассказы и отправлять их в тыл.
В феврале 1945 г. Солженицын был арестован за антисоветскую агитацию и создание антисоветской организации. Вместо расстрела ему дали восемь лет лагерей. Поначалу Солженицын утверждал, что был осужден незаконно, но в 70-е гг. признал: "Я не считаю себя невинной жертвой… ".
В лагерях Солженицын находился на тяжелых работах (каменщик, литейщик) недолго. Большую часть срока он проработал "начальником" (сменным мастером, бригадиром).
Половину срока "праведник" провел в "шарашках" (закрытых конструкторских бюро), где "страдал" "…в санаторных условиях с выходными, праздниками… чтением книг… сочинительством и т. п." (В. С. Бушин).
После освобождения (1953 г.) и реабилитации (1957 г.) Солженицын серьезно занялся писательской деятельностью. В 1962 г. был опубликован его рассказ "Один день Ивана Денисовича" (общий тираж – 3 млн.). Рассказ высоко оценивали известные писатели и критики. Солженицына выдвинули на Ленинскую премию.
Окрыленный успехом Солженицын усилил критику советского строя, что привело к запрету на публикацию его творчества в СССР. Тогда он начал тайно пересылать свои произведения на Запад. После издания за рубежом "Архипелага ГУЛАГа" "праведника" выслали из страны (1974 г.).
"Архипелаг ГУЛАГ"
Этот объемистый труд называют "величайшей книгой XX века", открывшей миру правду о тоталитарной советской системе. В действительности "Архипелаг…" представляет собой нагромождение слухов и ничем не подтвержденных фактов.
Опираясь на данные эмигрантского профессора Курганова, Солженицын писал, что общие человеческие потери в СССР за 1917–1959 гг. составили 110 млн. чел. (погибшие в лагерях и расстрелянные – 66 млн. чел., военные потери – 44 млн. чел.).
В результате работы В. Земскова с архивными данными установлено, что масштабы репрессий завышены Солженицыным в несколько раз. Так, ежегодная численность заключенных ГУЛАГа никогда не превышала 3 млн. чел. Это количество, конечно, поражает, но не идет ни в какое сравнение с солженицынскими десятками миллионов.
Основной мотив замысла книги – не борьба за "правду", а крайняя степень амбициозности автора, его мессианские устремления, страстное желание добиться успеха на Западе любой ценой.
"Архипелаг…" стал мощным идеологическим оружием, оправдывающим атомную войну против СССР ради уничтожения тоталитарной системы.
Оценки Солженицына и его "главного труда"
В. Шаламов писал: "Деятельность Солженицына – это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи…".
Еще одни бывший "лагерник" А. Яроцкий считал публикацию "Архипелага…" на Западе глубоко безнравственным антипатриотическим поступком. На предложение опубликовать свои воспоминания за рубежом он отвечал: "Лаять на свою родину из чужой подворотни не хочу".
По мнению Г. Серебряковой, "Книга "Архипелаг Гулаг"… – это кредо человека с малюсеньким историческим кругозором, ошалевшего от честолюбивых завихрений и бессильной ярости".
Исключительно в угоду Западу Солженицын отрицал все достижения советского народа, в частности, разгром фашизма. Чем, как не предательством, можно назвать его публичное выступление в США: "Я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши [советские] внутренние дела…". К сожалению, это "пророчество" действительно сбылось в конце 1980-х гг.
Источник:
- Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам
- Неизвестные факты о "Звездных войнах"
- Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью
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Президент РФ Владимир Владимирович Путин в Государственной Думе заявил, что СССР делал только галоши, которые никому были не нужны. Это слова подполковника КГБ, который давал присягу защищать СССР.
"Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, и его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей", - сказал Путин.
Путин предатель?