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Солженицын: патриот или предатель?

Солженицын: патриот или предатель? (4 фото)

Автор:
14 сентября 2021 21:28
Метки: Солженицын   история   факты   
309
4

Русская литература пользуется заслуженным уважением во всем мире. Перефразируя высказывание Ленина, можно утверждать, что не партия, а поэты и писатели с начала XIX века являлись "умом, честью и совестью" нашего народа.

В XX веке пять русских поэтов и писателей стали нобелевскими лауреатами по литературе. Среди них выделяется А. И. Солженицын – "праведник", "пророк", "непримиримый борец с тоталитаризмом" и т. д. и т. п. На чем же основана и насколько соответствует действительности слава и репутация этого "страдальца" и "великого писателя"?


Невыносимая жизнь при тоталитаризме

Один из главных мифов о Солженицыне – страдания, которые он испытывал в СССР с рождения. Правда, еще в 1944 г. он сам писал жене (Н. Решетовской): "Мать соткала мне беззаботное счастливое детство… она создала все материальные условия для моего духовного развития".

"Глубоко верующий" Александр почему-то неизменно назначался старостой класса, был принят в пионеры, а затем в комсомол. Он смог поступить в Ростовский университет и стал получать сталинскую стипендию.


Солженицын попал на фронт лишь в марте 1943 г. и служил в звуковой разведке (обнаружение огневых точек противника). "Тяготы войны" были настолько "невыносимыми", что "праведник" умудрялся писать повести и рассказы и отправлять их в тыл.


В феврале 1945 г. Солженицын был арестован за антисоветскую агитацию и создание антисоветской организации. Вместо расстрела ему дали восемь лет лагерей. Поначалу Солженицын утверждал, что был осужден незаконно, но в 70-е гг. признал: "Я не считаю себя невинной жертвой… ".


В лагерях Солженицын находился на тяжелых работах (каменщик, литейщик) недолго. Большую часть срока он проработал "начальником" (сменным мастером, бригадиром).

Половину срока "праведник" провел в "шарашках" (закрытых конструкторских бюро), где "страдал" "…в санаторных условиях с выходными, праздниками… чтением книг… сочинительством и т. п." (В. С. Бушин).


После освобождения (1953 г.) и реабилитации (1957 г.) Солженицын серьезно занялся писательской деятельностью. В 1962 г. был опубликован его рассказ "Один день Ивана Денисовича" (общий тираж – 3 млн.). Рассказ высоко оценивали известные писатели и критики. Солженицына выдвинули на Ленинскую премию.


Окрыленный успехом Солженицын усилил критику советского строя, что привело к запрету на публикацию его творчества в СССР. Тогда он начал тайно пересылать свои произведения на Запад. После издания за рубежом "Архипелага ГУЛАГа" "праведника" выслали из страны (1974 г.).


"Архипелаг ГУЛАГ"

Этот объемистый труд называют "величайшей книгой XX века", открывшей миру правду о тоталитарной советской системе. В действительности "Архипелаг…" представляет собой нагромождение слухов и ничем не подтвержденных фактов.


Опираясь на данные эмигрантского профессора Курганова, Солженицын писал, что общие человеческие потери в СССР за 1917–1959 гг. составили 110 млн. чел. (погибшие в лагерях и расстрелянные – 66 млн. чел., военные потери – 44 млн. чел.).


В результате работы В. Земскова с архивными данными установлено, что масштабы репрессий завышены Солженицыным в несколько раз. Так, ежегодная численность заключенных ГУЛАГа никогда не превышала 3 млн. чел. Это количество, конечно, поражает, но не идет ни в какое сравнение с солженицынскими десятками миллионов.

Основной мотив замысла книги – не борьба за "правду", а крайняя степень амбициозности автора, его мессианские устремления, страстное желание добиться успеха на Западе любой ценой.

"Архипелаг…" стал мощным идеологическим оружием, оправдывающим атомную войну против СССР ради уничтожения тоталитарной системы.


Оценки Солженицына и его "главного труда"

В. Шаламов писал: "Деятельность Солженицына – это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи…".

Еще одни бывший "лагерник" А. Яроцкий считал публикацию "Архипелага…" на Западе глубоко безнравственным антипатриотическим поступком. На предложение опубликовать свои воспоминания за рубежом он отвечал: "Лаять на свою родину из чужой подворотни не хочу".


По мнению Г. Серебряковой, "Книга "Архипелаг Гулаг"… – это кредо человека с малюсеньким историческим кругозором, ошалевшего от честолюбивых завихрений и бессильной ярости".


Исключительно в угоду Западу Солженицын отрицал все достижения советского народа, в частности, разгром фашизма. Чем, как не предательством, можно назвать его публичное выступление в США: "Я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши [советские] внутренние дела…". К сожалению, это "пророчество" действительно сбылось в конце 1980-х гг.

Источник:

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Метки: Солженицын   история   факты   
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725
Палыч Час назад
Забыли написать, что советская власть, которую он всю жизнь обсирал, в лагере вылечила это говно от рака. А напрасно.
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1k
Yus Минуту назад
Вот отсюда и растут ноги всяких Гозманов и Прилепиных, всякое ..., считающее себя "интеллигентом", автоматически считает себя "умом, совестью и честью".
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5k
newegg 9 минут назад
Хотелось бы понять, кого именно предал Солженицын. И в чем состоит его предательство.
Президент РФ Владимир Владимирович Путин в Государственной Думе заявил, что СССР делал только галоши, которые никому были не нужны. Это слова подполковника КГБ, который давал присягу защищать СССР.
"Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, и его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей", - сказал Путин.
Путин предатель?
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24k
Мойша 12 минут назад
Солженицын в своих "произведениях" врет, как дышит.
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268
Тварь 12 минут назад
Плохой человек - редиска. (с) :)
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199
Андрей 12 минут назад
Насчёт "Одного дня Ивана Денисовича" и "Матрёниного двора", это единственные действительно интересные произведения Солженицына, только вот мало кто знает, что редактировал их Твардовский...
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6k
Matthew Hopkins 13 минут назад
Ща начнется...
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557
Alex 15 минут назад
Крыса он, дырявая
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65k
Cкладно звонишь. 17 минут назад
А мы тут тебя в предатели записали..
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9k
Шурум-бурум Полчаса назад
он просто сука
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9k
Majul 39 минут назад
Был, есть и будет предателем. И это мягко говоря.
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842
Андрей Ы. 43 минуты назад
Писатель это очень громко сказано. Его опусы малочитабельны: язык говяжий, стиль изложения невнятный. Ему у Дарьи Донцовой ещё учиться и учиться.
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12k
Михалыч 50 минут назад
А как можно назвать мразь, призывающую врагов разбомбить ядерными бомбами свою Родину? Зря его не расстреляли.
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7k
Перст Указующий 52 минуты назад
солжесрач
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358
Квантовый_Слесарь_82 53 минуты назад
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3k
Горожанин 56 минут назад
Кто в здравом уме будет читать "Архипелаг ГУЛАГ" и вообще, если и начнет читать, то дочитает до конца? Даже бандеровец и откровенный нацист не будет это читать, тем более нормальный человек. Настолько бездарная литературная вещь. Между тем именно такие парадоксы всегда вытворяет история. Потому что сиюминутную историю делает политическая целесообразность и пропаганда, где предатели в силу противостояния разных сил всегда находят себе сребреники и даже славу, как Солженицын. Но эта история мнимая. Свободные люди в итоге выносят вердикт. А вердикт на сегодня таков: Солженицын - никто, а его якобы произведения просто не читают, их вообще невозможно читать.
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50k
smakido Час назад
СоЛЖЕницын,тот, кто солжет.
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118
Максим Максимов Час назад
ОБИЖЕНКА, которую ПЬЯНЬ Эль-Цын вознёс чуть ли не до состояния "святоши"
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