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Цветные фотографии Москвы, жизнь улиц и архитектура 1860-1899гг. 2ч

Цветные фотографии Москвы, жизнь улиц и архитектура 1860-1899гг. 2ч (19 фото)

Автор:
14 сентября 2021 21:18
Метки: Москва   интересно   люди   российская империя   фотографии   
683
19
Фотографии Москвы 1860х-1899х годов.
Фотографии раскрашены с помощью нейронных сетей, часть цветов может отличаться от настоящих. Но позволяет взглянуть на ушедшую эпоху по-новому.
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Метки: Москва   интересно   люди   российская империя   фотографии   
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