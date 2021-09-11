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Цветные фотографии Москвы, жизнь улиц и архитектура 1860-1899гг

Цветные фотографии Москвы, жизнь улиц и архитектура 1860-1899гг (15 фото)

Автор:
11 сентября 2021 21:26
Метки: Москва   интересно   люди   российская империя   фотографии   
393
15
Фотографии Москвы 1860х-1899х годов.
Фотографии раскрашены с помощью нейронных сетей, часть цветов может отличаться от настоящих. Но позволяет взглянуть на ушедшую эпоху по-новому.
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Метки: Москва   интересно   люди   российская империя   фотографии   
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