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Наша звёздочка. И вновь о земляках

Наша звёздочка. И вновь о земляках (12 фото + 3 видео)

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14 сентября 2021 20:54
Метки: имена   паралимпиада   спорт   
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Сегодня в Орск из Токио вернулась с 3-мя медалями паралимпийская чемпионка по плаванию Виктория Ищиулова.
Весь город на протяжении Паралимпийских игр, проходивших с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио, с замиранием сердца следил за заплывами орской пловчихи. И вот, настал день, когда орчанка вместе со своим тренером Ириной Симаковой вернулись на малую родину. Оркестр, большие плакаты, шары, букеты цветов — в орском аэропорту встречают 16-летнюю паралимпийскую чемпионку!
И.о. первого заместителя министра физической культуры и спорта Оренбургской области Елена Кальянова, глава Орска Василий Козупица, депутаты городского совета Галина Вереницина и Оксана Гельмель, представители администрации лично поздравили королеву баттерфляя и её тренера Ирину Симакову с высокими достижениями на Паралимпиаде.
Как рассказала порталу Урал56.Ру Виктория, своей карьерой она обязана Наталье Шерстюк, которая посоветовала ей заняться плаванием под руководством тренера Ирины Симаковой.
«В спорт я пришла не целенаправленно. У меня было желание научиться плавать, к тому же были проблемы со здоровьем - с позвоночником. Вот, было бы неплохо выправить здоровье спортом. Моя мама познакомилась с Натальей Петровной Шерстюк, благодаря которой я и стала плавать, ведь она посоветовала нам записаться на плавание к Ирине Павловне Симаковой, которая и стала моим первым тренером. Я помню нашу первую встречу: я поднялась на бортик бассейна и увидела ее. Она мне показалась очень дружелюбной, и сказала: «Я твой тренер, сейчас будем учиться плавать». Чем больше я у нее занималась, тем больше я проникалась к ней уважением. Кстати, 5 сентября было ровно 9 лет, как я занимаюсь плаванием» (из интервью Виктории Ищиуловой Настасьи Линяевой, Урал56.Ру, 14.09.2021).
К слову, заслуженный тренер России по подводному спорту Ирина Симакова рассказала, что тоже запомнила первую встречу с будущей чемпионкой.
«Конечно, я помню нашу первую встречу. Вика пришла научиться плавать и сразу проплыла 25 метров туда и обратно. Она сразу начала показывать спортивный характер и демонстрировать напористость» (из интервью Заслуженного тренера России по подводному спорту Ирины Симаковой Н. Линяевой).
«Вся сборная улетела 19 августа. Мы ждали, когда мы сдадим 26-го тест, чтобы он у нас был отрицательный. И когда мы сдали, вечером звонит главврач больницы и сказал, что у нас отрицательный тест, мы с девчонками обнялись на середине дороги и заплакали. Я сказала: «Всё девочки, мы едем за своими медалями. Всё у нас получится» (И. Симакова).
Однако мощная сила воли и целеустремленность паралимпийской чемпионки начала проявляться еще в раннем возрасте.
«Нельзя сказать, что у меня с детства прослеживалась ярая склонность к спорту. Я, как любой ребенок, был жизнерадостной и очень энергичной, любила заниматься чем-то новым. Хотя мои родители всегда говорят, что я с детства любила везде быть первой, делать что-то невозможное и преодолевать трудности и препятствия. Например, когда мне было 5 лет, родители купили двухэтажную кровать. Только когда они ее собрали, задумались: как я буду подниматься с одной рукой еще и совсем маленькая наверх? То есть там не ступеньки, а нужно забираться на второй этаж. Пока они об этом думали, я уже была наверху. Они удивились и спросили, как я забралась, а я ответила: «Обычно» (из интервью В. Ищиуловой Н. Линяевой).
Помимо прочего, плавание подарило Виктории и надежного друга, с которым спортсменка дружит до сих пор. Неудивительно, но в основном окружение чемпионки составляют спортсмены, в частности, пловцы.
«Одна из девочек, с которой я начинала плавать, моя лучшая подруга, вот ей недавно присвоили мастера спорта. Вообще из ребят с бассейна я с 5-ю людьми поддерживаю общение, некоторые из них до сих пор плавают. Но в основном в моем окружении пловцы или бывшие пловцы» (из интервью В. Ищиуловой Н. Линяевой).
Спортсменка рассказала о проблемах спорткомплекса «Надежды», где часто возникают сложности. Это касается условий, в которых приходится заниматься спортсменам. Иногда им приходится плавать в «болоте» из-за неисправных фильтров или же еще хуже: не плавать вовсе, а заниматься на суше. К слову, в том году Виктория снималась в видеоролике, где орские пловцы спортивной школы «Надежда» просят губернатора разрешить тренировки в бассейне, чтобы они могли нормально готовиться к соревнованиям. Спортсмены, тренеры и родители на кадрах скандируют: «Мы хотим плавать».
«Это проблема. Проблема настолько глобальная, что я даже не знаю, как можно ее решить. Она много лет существует. Мой тренер всячески пытается ее решить. Проблемы с бассейном часто у нас происходят. Были моменты, когда среди сезона бассейн превращался в болото, и мы сидели на суше неделями» (из интервью В. Ищиуловой Н. Линяевой).
Как же ей удалось, невзирая на все сложные условия для тренировок спортсменов в спортшколе добиться таких высоких результатов?
«Тут главное не бассейн, город или условия, главное, какой тренер и спортсмен» (В. Ищиулова).
Сейчас паралимпийская чемпионка учится на 2 курсе в Орском Педагогическом колледже, в планах - получить диплом и продолжить учиться на тренера уже в высшем учебном заведении, рассматривает возможность заочного обучения в Челябинске, т.к. покидать родной город не собирается.
По долгу выбранной профессии, Виктория посещает соревнования в разных уголках планеты. Так вот запомнилась ей, из посещенных на данных момент времени стран, больше всего Великобритания.
«Мне нравится ездить за границу, потому что в других странах другие правила и политика, непохожие на наши. Там люди смотрят на жизнь по-другому. Ты как бы смотришь на мир с другой стороны, это очень интересно. Мне больше всего понравилось в Лондоне, почему-то мне он запомнился больше всего. Возможно, потому что это была моя первая поездка за границу, мне тогда было 14 лет. Только, к сожалению, у меня нет символических фотографий, сделанных в Лондоне» (из интервью В. Ищиуловой Н. Линяевой).
В свободное время чемпионка любит рисовать и писать стихи.
Спортсменка перестала испытывать чувство страха, время перед стартом Виктория посвящает на обдумывание своей тактики.
«Раньше перед стартом я слушала музыку, у меня даже был плейлист с определенными песнями. Сейчас же я считаю, что слушают музыку перед стартом те, кто хочет абстрагироваться, потому что боятся или испытывают волнение. А я перестала бояться старта и вместо прослушивания музыки - настраиваюсь морально и физически. Просто думаю о том, как буду плыть, продумываю каждый метр дистанции: от старта и до касания. Рассчитываю количество вздохов и гребков, думаю о том, что обязана очень быстро сделать поворот - это моя фора» (из интервью В. Ищиуловой Н. Линяевой).
Несмотря на юный возраст, чемпионка поступает очень мудро: она не недооценивает своего противника, наоборот, подмечает сильные стороны и даже вдохновляется.
«Раньше я вдохновлялась Пашей Полтавцевым, пока не достигла того же уровня. Сейчас мой кумир Майкл Фелпс, мне нравится его образ жизни, его отношение к питанию, тренировкам. Также кумир и моя соперница Джессика Лонг. Она прошла очень много до этого пьедестала. Ее техника не может не восхищать» (из интервью В. Ищиуловой Н. Линяевой).
Кстати, 29-летняя американка была главной соперницей Вики. С ней орская спортсменка встретилась на финальном старте.
На этой дистанции орчанка уступила сопернице из США с отрывом менее секунды! В общем, Вика и Ирина Павловна были готовы к такому результату. И, конечно же, были рады серебру.
«Какой бы не была ваша жизнь, с вами всегда будут родные и близкие, и вы не обязаны выиграть Олимпиаду для того, чтобы быть особенными, потому что каждый из вас особенный по-своему. А те люди, которые считают иначе, не должны быть в вашей жизни. Я никогда не обращала внимания на таких людей. В принципе не люблю общаться с глупыми людьми, которые пытаются заставить тебя сомневаться в себе. Спортсменам же хотелось бы пожелать найти внутри себя то самое олимпийское спокойствие!» (из интервью В. Ищиуловой Н. Линяевой)
Виктория Ищиулова - мастер спорта международного класса по плаванию (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), многократная чемпионка и рекордсменка России. В 2019 году орчанка завоевала 2 бронзовые медали на чемпионате мира по параплаванию в Лондоне, а также золото и 2 серебряные награды на Кубке мира в Берлине.
На чемпионате Европы по параплаванию, который прошел в мае этого года в португальском г. Фуншал (о. Мадейра), Виктория завоевала сразу 7 медалей: 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую, а также установила 4 национальных рекорда.
В этом же году на XVI Паралимпийских летних играх спортсменка за 3 заплыва, в которых участвовала, завоевала 3 медали: 1 золотую, 2 серебряные.
Так 1 сентября, она взяла «золото» на дистанции 50 м кролем, а 2 сентября – сборная России стала 2-ой в женской комплексной эстафете 4х100 м, а 3 сентября Виктория на дистанции 100 м баттерфляем завоевала серебряную медаль.
Накануне Ищиуловой было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России», а глава государства Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами российских паралимпийцев, и нашей спортсменке вручили Орден Дружбы.
Сейчас Вика планирует улететь в отпуск и хорошенько отдохнуть. Ну а уже через полгода её ждут новые старты — чемпионат мира в Португалии, а в 2024 году орчанка планирует вернуться на Паралимпиаду, которая пройдет в Париже.
По материалам:
https://orsk.ru/news/108460?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport%2Fstory%2FVOrske_torzhestvenno_vstretili_paralimpijskuyu_chempionku_Viktoriyu_Ishhiulovu--792eb4fa1dc8152f568f942236b74ebb
https://www.ural56.ru/news/669306/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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Метки: имена   паралимпиада   спорт   
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50k
smakido 3 часа назад
Какое мужество!
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Алекс 51 минуту назад
Преклоняюсь перед мужеством этого хрупкого создания....
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Мои поздравления и уважение.
Так держать!
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