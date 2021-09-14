Наша звёздочка. И вновь о земляках

«Вся сборная улетела 19 августа. Мы ждали, когда мы сдадим 26-го тест, чтобы он у нас был отрицательный. И когда мы сдали, вечером звонит главврач больницы и сказал, что у нас отрицательный тест, мы с девчонками обнялись на середине дороги и заплакали. Я сказала: «Всё девочки, мы едем за своими медалями. Всё у нас получится» (И. Симакова).

Однако мощная сила воли и целеустремленность паралимпийской чемпионки начала проявляться еще в раннем возрасте.

«Нельзя сказать, что у меня с детства прослеживалась ярая склонность к спорту. Я, как любой ребенок, был жизнерадостной и очень энергичной, любила заниматься чем-то новым. Хотя мои родители всегда говорят, что я с детства любила везде быть первой, делать что-то невозможное и преодолевать трудности и препятствия. Например, когда мне было 5 лет, родители купили двухэтажную кровать. Только когда они ее собрали, задумались: как я буду подниматься с одной рукой еще и совсем маленькая наверх? То есть там не ступеньки, а нужно забираться на второй этаж. Пока они об этом думали, я уже была наверху. Они удивились и спросили, как я забралась, а я ответила: «Обычно» (из интервью В. Ищиуловой Н. Линяевой).