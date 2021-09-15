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Коза и петух отбили курицу у ястреба

Коза и петух отбили курицу у ястреба (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 08:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   коза   курица   петух   ястреб   
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59-летний Яап Битс находился в своём доме в Гелдерланде, Нидерланды, когда внезапно услышал птичий крик. Мужчина решил выяснить, что произошло и увидел на записи с камеры наблюдения козу и петуха, которые отразили нападение ястреба.

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Метки: видео   животные   коза   курица   петух   ястреб   
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897
thor2006 Полчаса назад
это еще гусей у него нет...
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75
TrueValue Секунду назад
Интересное видео и дарит положительные эмоции.
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12k
Вася 6 минут назад
Ссылка coub.com
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−48
Lux Indique 13 минут назад
мне так нравится, взял ее на руки гладит, но через пару месяцев будет кушать супчик)) для чего эта показуха, никогда не понимал
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186
Serj Lux Indique 6 минут назад
Это не показуха. Трудно понять, но это жизнь с природой, как она есть. Вот такая себе пастораль.
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259
Володя Терно 18 минут назад
Ну хоть какие-то положительные новости на этой неделе!
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8k
Клёст 23 минуты назад
Ястреб мазила, сдохнет с голоду, зверьё молодцы.
Если только не используют курицу как живца, в своей охоте...
Шутка))
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3k
Andrey Полчаса назад
А потом курица постареет, перестанет нестись, и хозяин, который так нежно её обнимает, отрубит ей голову и сварит суп!
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1k
Леонид Кубарев Полчаса назад
семья
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991
Андрей Час назад
Коза-овчарка )
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