Коза и петух отбили курицу у ястреба

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59-летний Яап Битс находился в своём доме в Гелдерланде, Нидерланды, когда внезапно услышал птичий крик. Мужчина решил выяснить, что произошло и увидел на записи с камеры наблюдения козу и петуха, которые отразили нападение ястреба.
Животным удалось спасти птицу, прежде чем владелец добрался до места происшествия. На невероятных кадрах видно, как ястреб-тетеревятник атакует коричневую курицу, после чего перья последней разлетаются по всему загону.
Курица пытается вырваться из острых когтей ястреба, но, похоже, эта битва завершилась бы не в её пользу, если бы не бесстрашные петух и коза, которые поспешили прийти к своей подруге на помощь.
Курица пытается вырваться из острых когтей ястреба, но, похоже, эта битва завершилась бы не в её пользу, если бы не бесстрашные петух и коза, которые поспешили прийти к своей подруге на помощь.
Это не первый раз, когда фермер испытывает чувство «гордости» за своих животных, поскольку его индейка и козы уже дважды бросались спасать его кур.
«Я услышал крик животных, но пришёл слишком поздно и не видел нападавшего, поэтому решил проверить систему видеонаблюдения.»
Битс подтвердил, что курица отделалась лишь лёгкими травмами, также он добавил, что это 3 нападение на его кур за 7 лет.
«За 7 лет, что я здесь живу, это 3 нападение на наших кур. 2 раза это был ястреб-тетеревятник, а ещё раз — канюк», — рассказал голландец.
«В двух предыдущих атаках индейка и козы спасли кур.»
«Я услышал крик животных, но пришёл слишком поздно и не видел нападавшего, поэтому решил проверить систему видеонаблюдения.»
Битс подтвердил, что курица отделалась лишь лёгкими травмами, также он добавил, что это 3 нападение на его кур за 7 лет.
«За 7 лет, что я здесь живу, это 3 нападение на наших кур. 2 раза это был ястреб-тетеревятник, а ещё раз — канюк», — рассказал голландец.
«В двух предыдущих атаках индейка и козы спасли кур.»
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