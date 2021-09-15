Коза и петух отбили курицу у ястреба

Это не первый раз, когда фермер испытывает чувство «гордости» за своих животных, поскольку его индейка и козы уже дважды бросались спасать его кур. «Я услышал крик животных, но пришёл слишком поздно и не видел нападавшего, поэтому решил проверить систему видеонаблюдения.» Битс подтвердил, что курица отделалась лишь лёгкими травмами, также он добавил, что это 3 нападение на его кур за 7 лет. «За 7 лет, что я здесь живу, это 3 нападение на наших кур. 2 раза это был ястреб-тетеревятник, а ещё раз — канюк», — рассказал голландец. «В двух предыдущих атаках индейка и козы спасли кур.»

2021-09-15T08:13:03+03:00