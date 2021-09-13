Змеелов схватил кобру за хвост и чуть не пожалел об этом

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В Индии мужчина переоценил свои возможности во время ловли заползшей в жилище змеи. Хищница внезапно появилась в дверном проёме и напугала его.
Мужчина сильно рисковал, когда поймал ядовитую змею за хвост. Буквально через мгновение кобра заняла боевую стойку и готова была атаковать наглеца.
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