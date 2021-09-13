FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10680 постов • 1261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Змеелов схватил кобру за хвост и чуть не пожалел об этом

Змеелов схватил кобру за хвост и чуть не пожалел об этом (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 08:31
Сообщество : Животные
Метки: животные   змеелов   змея   индия   кобра   повезло   
746
2
1
В Индии мужчина переоценил свои возможности во время ловли заползшей в жилище змеи. Хищница внезапно появилась в дверном проёме и напугала его.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   змеелов   змея   индия   кобра   повезло   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Uron Час назад
- Куда без бахил!?
- Мне тока спросить!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg 22 минуты назад
ну как всегда на самом интересном месте, родственники мужика наверное дом из кирпича новый построили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Олег 37 минут назад
Змею отпугнул резкий вонючий запах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 37 минут назад
Повезло что королевская а они очень культурные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bartello Час назад
Ловил змею, заодно и покакал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) Знакомство щенка со змеёй прошло неудачно Знакомство щенка со змеёй прошло неудачно Собака чуть не стала добычей голодного леопарда Собака чуть не стала добычей голодного леопарда Смелый кот отбил нападение агрессивной кобры Смелый кот отбил нападение агрессивной кобры Ловля кобры чуть не закончилась трагедией Ловля кобры чуть не закончилась трагедией В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

879228



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо
1
49
"Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо
40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят
5
60
40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Жене письмо напишешь!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#история#комментарии#прикольные#в мире#прошлое#полиция
#Юмор#фото#СССР#ynews#прикол#знаменитости#сша#страна
#люди#фотографии#животные#картинки#подборка#интернет#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться