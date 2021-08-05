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Сообщество Без кота и жизнь не та 932 поста • 385 подписчиков подписаться
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Смелый кот отбил нападение агрессивной кобры

Смелый кот отбил нападение агрессивной кобры (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 14:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ynews   Реакция   видео   животные   змея   кобра   кот   коты   
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Камера наблюдения запечатлила волнительную сцену с участием кобры и кота. Змея попыталась застать врасплох домашнего питомца и подползла к ящику, в котором он отдыхал. Однако кот заметил неприятеля издалека и приготовился к бою.

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Метки: ynews   Реакция   видео   животные   змея   кобра   кот   коты   
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58
СуньВЧуньХань или просто Волк 21 минуту назад
Еще один Вася! Молодец котяра, надавал по щям змеюке этой.

Для тех, кто в танке - недавно был пост, в котором кот прогнал медведя :)
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6k
КОСТЯН Минуту назад
Хороший котяра.. Принял бой)) Только не понятно, что червяку от кота нужно было? Такой блин быдло змей)) эй блохастый, сиги есть? а если найду? Че спортсмен что ли? Ну ладно, ладно, не очень то и курить хотелось... И сдриснул
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48k
parallax 13 минут назад
А нам продолжают натирать уши, что змея сама нападает только на добычу.
Котик в качестве добычи, для неё явно великоват.
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2k
Voland 14 минут назад
Кролики тоже кое-что могут

Ссылка www.youtube.com
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