Смелый кот отбил нападение агрессивной кобры

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Камера наблюдения запечатлила волнительную сцену с участием кобры и кота. Змея попыталась застать врасплох домашнего питомца и подползла к ящику, в котором он отдыхал. Однако кот заметил неприятеля издалека и приготовился к бою.
В ходе непродолжительной схватки незванная гостья потеряла к коту интерес и отступила. Домашний хищник держался молодцом и успел нанести змее несколько ударов.
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Для тех, кто в танке - недавно был пост, в котором кот прогнал медведя :)
Котик в качестве добычи, для неё явно великоват.