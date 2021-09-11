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Страх в деталях: мрачные иллюстрации, к которым придется присмотреться

Страх в деталях: мрачные иллюстрации, к которым придется присмотреться (17 фото)

Автор:
11 сентября 2021 08:02
Сообщество : Искусство
Метки: horror   жуть   иллюстрации   искусство   картины   ужасы   
658
17

Хватайтесь за лупы, уважаемые детективы – для вас есть дело! Художник Джеф Ли Джонсон создает великолепные иллюстрации, которые кажутся невинными только с первого взгляда – в деталях кроется настоящий лавкрафтианский ужас.

Джефф Ли Джонсон вырос в сельской местности Миннесоты, в доме, полном книг таких авторов, как Эдгар Райс Берроуз, Кеннет Робсон, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн и Артур Кларк. Поскольку его мама тоже была художницей, она снабжала его бесконечным запасом материалов, инструментов и терпеливых инструкций, чтобы он мог воплотить на холсте то, что порождало его воображение, подпитываемое рассказами этих писателей. Теперь Джефф делит свое время между личными проектами, которые он давно хотел реализовать, и работой арт-директором в Fantasy Flight Games. Художником по-прежнему наслаждается созданием пугающих образов – его любимые персонажи любят свою работу, и, по его словам, это делает их достойными восхищения и понимания.

В иллюстрациях Джеффа важна каждая мелочь. Он заполняет кадр таким количеством деталей, что оторваться от его работ практически невозможно. Кажется, что в них всегда можно заметить что-то новое.

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Метки: horror   жуть   иллюстрации   искусство   картины   ужасы   
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1k
Digektor Полчаса назад
Мне кажется, что самый трындец на этих картинках стоит ожидать от спокойно сидящих людей. Ибо, при окружающей обстановке - это крайне хладнокровные мерзкие твари!
Абсолютли!
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17k
KOSTELLO 9 минут назад
У автора походу щупальцофобия
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