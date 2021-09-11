Страх в деталях: мрачные иллюстрации, к которым придется присмотреться

Джефф Ли Джонсон вырос в сельской местности Миннесоты, в доме, полном книг таких авторов, как Эдгар Райс Берроуз, Кеннет Робсон, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн и Артур Кларк. Поскольку его мама тоже была художницей, она снабжала его бесконечным запасом материалов, инструментов и терпеливых инструкций, чтобы он мог воплотить на холсте то, что порождало его воображение, подпитываемое рассказами этих писателей. Теперь Джефф делит свое время между личными проектами, которые он давно хотел реализовать, и работой арт-директором в Fantasy Flight Games. Художником по-прежнему наслаждается созданием пугающих образов – его любимые персонажи любят свою работу, и, по его словам, это делает их достойными восхищения и понимания.

В иллюстрациях Джеффа важна каждая мелочь. Он заполняет кадр таким количеством деталей, что оторваться от его работ практически невозможно. Кажется, что в них всегда можно заметить что-то новое.