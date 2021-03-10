Дочь подписала пожизненный договор с отцом, что никогда не растолстеет

Мужчина страдал просто критической манией контроля и сам определял, с кем будет видеться его дочь, что она будет смотреть по телевизору и какую одежду будет носить Амира. Рашид пристально следил за собственной физической формой, соблюдал диету и его очень волновал вес его детей. Он постоянно их взвешивал, чтобы сын, а особенно дочь точно не набрали пару лишних кило.

Он, конечно же, подавал это все под соусом заботы о детях и их здоровье. Вот только он постоянно оскорблял своих детей, сравнивая их с мусором, называя тупыми, особенно если кто-то из детей набирал лишние 100 грамм.