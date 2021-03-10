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Дочь подписала пожизненный договор с отцом, что никогда не растолстеет

Дочь подписала пожизненный договор с отцом, что никогда не растолстеет (3 фото)

Автор:
10 марта 2021 19:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дети   жестокое обращение   насилие   новости   родители   события   
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3
Предприимчивый житель Великобритании вынудил свою дочь подписать очень странный договор, где она обещает никогда не толстеть. Теперь его ждет суд.

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Метки: дети   жестокое обращение   насилие   новости   родители   события   
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Клинический ислам головного мозга.
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Nikita Великий Кормчий Час назад
Ну, не думаю, что ислам тут при делах.... Шиза не отбирает людей по религии... Не страшно, что мозга нет. Страшно, что его УЖЕ не будет.
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23k
Григорий 16 минут назад
Так это-же Англия. Я считаю, что британец Рашид Хадла должен стать главой их парламента - это на пользу всем бритишам пойдет.
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35k
Бабай 21 минуту назад
Ну хорошо хоть не "англичанин", а то
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
А у нас сегодня кошка родила вчера котят. (с) Тоже новость. Причём бывает ежедневно в любом городе. Поговорим об этом? Или об очередном придурке в Британии?
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4k
Alex 45 минут назад
Мне как-то Дед вхударил ремнём по заднице 1000500 раз(как мне казалось), я взял у Бабули 3 рубля из кошелька. Хороший урок был, я аж заслушался, как кричал.
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9k
goraccio 47 минут назад
Ох уж эти находчивые английские джентльмены
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18k
Ватаку Накомоде Час назад
Внучка подписала контракт с бабушкой что никогда не похудеет)))
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35k
Бабай Ватаку Накомоде 19 минут назад
Да, контракт на весь срок жизни бабушки.
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37
Alex Час назад
родительская любовь, иногда, безумная и беспощадная.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Насрать на этих муслимов. Их не судить, а лечить надо!
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