Дочь подписала пожизненный договор с отцом, что никогда не растолстеет

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Предприимчивый житель Великобритании вынудил свою дочь подписать очень странный договор, где она обещает никогда не толстеть. Теперь его ждет суд.
В 2012 году 56-летний Рашид Хадла силой заставил свою дочь 23-летнюю Амиру подписать с ним контракт, где была вот такая формулировка: "Я, Амира Хадла, никогда не позволю себе растолстеть. Я буду делать много упражнений, чтобы быть уверенной, что никогда не наберу вес - до самой смерти".
Мужчина страдал просто критической манией контроля и сам определял, с кем будет видеться его дочь, что она будет смотреть по телевизору и какую одежду будет носить Амира. Рашид пристально следил за собственной физической формой, соблюдал диету и его очень волновал вес его детей. Он постоянно их взвешивал, чтобы сын, а особенно дочь точно не набрали пару лишних кило.
Он, конечно же, подавал это все под соусом заботы о детях и их здоровье. Вот только он постоянно оскорблял своих детей, сравнивая их с мусором, называя тупыми, особенно если кто-то из детей набирал лишние 100 грамм.
Он, конечно же, подавал это все под соусом заботы о детях и их здоровье. Вот только он постоянно оскорблял своих детей, сравнивая их с мусором, называя тупыми, особенно если кто-то из детей набирал лишние 100 грамм.
В настоящий момент Рашид Хадла обвиняется в жестоком обращении с собственными детьми. Помимо тотального контроля над дочерью мужчина постоянно избивал своего младшего сына Хичмана, обещая размазать его по полу и после того, как он едва не задушил его, за то, что он "слишком медленно" убирал комнату, молодой человек рассказал об этом своим друзьям, а те обратились в полицию.
Мать семейства не вмешивалась в процесс, но на суде выступала как свидетель обвинения. Больше всего повезло среднему сыну семейства, который сбежал из дома и оборвал все связи с семьей, только чтоб не видеть безумия собственного бати.
Судебное разбирательство продолжается.
Мать семейства не вмешивалась в процесс, но на суде выступала как свидетель обвинения. Больше всего повезло среднему сыну семейства, который сбежал из дома и оборвал все связи с семьей, только чтоб не видеть безумия собственного бати.
Судебное разбирательство продолжается.
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